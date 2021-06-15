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В Абхазии ранили двух российских туристов

В Абхазии ранили двух российских туристов (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 июня 2021 14:10
Сообщество : Криминал
Метки: абхазия   видео   конфликт   пистолет   ранения   российские туристы   
2892
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В ходе конфликта в одном из домов отдыха местный житель прострелил россиянам ноги.

Источник:

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Метки: абхазия   видео   конфликт   пистолет   ранения   российские туристы   
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48  комментариев
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627
Fiverknot 2 часа назад
Не надо туда ездить, отдавать свои деньги за "отдых" и кормить этих бандитов.
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899
safon1 10 секунд назад
И что? русские туристы затерроризировали МВД Абхазии? Грозились расправиться с семьей стрелка? Или просто устроили суд Линча над абхазами?
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7k
Влад 10 минут назад
нехрен там делать вообще! антисанитария, агрессия, обман, отсутствие хорошего спиртного, плохой сервис... из плюсов только природа.
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1k
Инквизитор РФ 24 минуты назад
Салимгариев и Филоян - Россияне б..льядь
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−78
vova old Полчаса назад
Три пули в область обоих колен и левой стопы получил гражданин России А. Филоян, шесть остальных - в область левой ноги и таза достались Т. Салимгариеву.

с трудом представляю что там от ноги осталось Если это 9 миллиметровый калибр, такое только при мелкашкe возможно
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5k
SR 48 минут назад
Курорты Кавказа - россиянам! Езжайте, отдыхайте. Гостеприимные хозяева ждут вас! А то, что подстрелить могут - фигня, это же свое, родное...
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2k
Шварценфегель 57 минут назад
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1k
Виктор 58 минут назад
Салимгариев и Филоян - Граждане России !
Понятно.....
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23k
Vazari Час назад
Я скорее на сафари в Африку поеду, чем в этот обезьяний питомник. Зверье, спасенное Россией и при этом ненавидящее Россию и Россиян.
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7k
djinn Час назад
не новость, а праздник какой-то: одна дикая обезьяна, увидев как два хачика мутят с шалавами , решил что и он тут самец- в итоге отстрелил врагам все лапы, сам чуть не самоубился- цирк.
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155
-♛- Час назад
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28k
Fat Lynx Час назад
По ходу дела не переведутся долбо-е-бы, желающие дешево отдохнуть в Сомали...
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123
MC Час назад
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1k
Александр Сергеевич Час назад
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6k
ваня панкин 2 часа назад
они давно уже на уровне цыган, не работают, не желают и хотят большой халявки... нафуй это гнездо...
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123
MC 2 часа назад
Вернуть их назад грызунам в Сакартвелу! Нах...й они нужны? Не ездите в этот зоопарк!
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65k
Добрый человек. 2 часа назад
В следующий раз надо в чечню ехать.. Там бандиты подобрее..
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2
Николай Тучин Добрый человек. Час назад
представляешь отдыхал три года подряд в Чечне и ни чего, перед этим лет 5 были в Дагестане, сейчас второй год еду в Адыгею . Прекрасные люди добрый народ!
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30k
Volga_34 2 часа назад
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53k
pynh 2 часа назад
За незаконное ношение? Т.е. не за то что людям ноги прострелил а за то что просто незаконно носил.
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5k
Максус 2 часа назад
ну пускай дальше ездят в этот очкошник.
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1k
Konstantin 2 часа назад
ранили двух российских туристов...
Три пули в область обоих колен и левой стопы получил гражданин России А. Филоян, шесть остальных - в область левой ноги и таза достались Т. Салимгариеву.
Ну да, Россияне, не придерёшься.. :)
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280
владимир фёдоров Konstantin 2 часа назад
Салимгареев , может быть башкирской либо татарской фамилией , они не россияне?
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