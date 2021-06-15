В Абхазии ранили двух российских туристов

На абхазском курорте в Пицунде на российских туристов напал местный житель с пистолетом. Четверо отдыхающих (два мужчины и две девушки) сидели за столиком в ресторане "Апсны", расположенном на территории пансионата "Самшитовая роща". К ним подошел 42-летний Дмитрий Пилия, который, по предварительной информации, решил познакомиться с девушками.





Видимо, это не понравилось туристам и его попросили уйти. Возник конфликт, в ходе которого Пилия достал пистолет произвел 9 выстрелов. Три пули в область обоих колен и левой стопы получил гражданин России А. Филоян, шесть остальных - в область левой ноги и таза достались Т. Салимгариеву.