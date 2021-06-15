В Абхазии ранили двух российских туристов

В ходе конфликта в одном из домов отдыха местный житель прострелил россиянам ноги.
На абхазском курорте в Пицунде на российских туристов напал местный житель с пистолетом. Четверо отдыхающих (два мужчины и две девушки) сидели за столиком в ресторане "Апсны", расположенном на территории пансионата "Самшитовая роща". К ним подошел 42-летний Дмитрий Пилия, который, по предварительной информации, решил познакомиться с девушками.
Видимо, это не понравилось туристам и его попросили уйти. Возник конфликт, в ходе которого Пилия достал пистолет произвел 9 выстрелов. Три пули в область обоих колен и левой стопы получил гражданин России А. Филоян, шесть остальных - в область левой ноги и таза достались Т. Салимгариеву.
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Первую помощь россиянам оказали в гагрской больнице, а затем вывезли в Сочи. Стрелявший также был госпитализирован - его ранило рикошетом. Сейчас он задержан. Как сообщает местное МВД, с 17 мая стрелок находился под подпиской о невыезде за незаконное ношение оружия. Теперь ему грозит минимум 5 лет лишения свободы.
Глава МВД Дмитрий Дбар сообщил, что "Самшитовая роща" - закрытый объект, обнесенный забором, в котором имеется и своя служба охраны, и КПП. Каким образом Пилия проник на территорию пансионата, будет выяснять следствие.
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предлагаешь гражданство по фамилиям раздавать?
с трудом представляю что там от ноги осталось Если это 9 миллиметровый калибр, такое только при мелкашкe возможно
Понятно.....
Три пули в область обоих колен и левой стопы получил гражданин России А. Филоян, шесть остальных - в область левой ноги и таза достались Т. Салимгариеву.
Ну да, Россияне, не придерёшься.. :)