Дэвид и Энджи встретились и сразу же занялись оральным сексом. Дэвид, по его словам, даже не подозревал, что ласкающая его дама не является женщиной.



Через некоторое время пара снова решила пообщаться, для чего Дэвид пришел в квартиру к Энджи. Во время орального сексуального контакта, у чернокожего студента возникли подозрения, которые после подтвердились: женщина оказалась на самом деле мужчиной. После разоблачения разъяренный студент несколько раз ударил обманщика, а для пущей убедительности еще и прижал его ногой к полу. Тот не сопротивлялся, а после серии ударов остался лежать. Уходя, избивший свою "подругу" парень слышал, как у того внутри что-то "булькает", но не вызвал ни полицию, ни скорую помощь. На следующий день в квартире, где проходило свидание, был обнаружен труп.