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Американец после орального секса до смерти забил подругу, когда узнал, что она - мужчина

Американец после орального секса до смерти забил подругу, когда узнал, что она - мужчина (6 фото + 1 видео)

Автор:
17 июня 2021 08:32
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Tinder   знакомство   история   обман   
3301
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Пара познакомилась в популярном приложении, и 18-летний студент, по его словам, даже не подозревал, что его новая подружка не та, за кого себя выдает.

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Метки: Tinder   знакомство   история   обман   
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34  комментария
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3k
Core Час назад
BLM VS LGBT
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4k
просто Дмитрий Полминуты назад
бедные американцы. В их обществе, если не повезет, то и на родной сестре могут триппер поймать
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19k
Ватаку Накомоде 2 минуты назад
Минус [мат]
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2k
Mellivora 4 минуты назад
Ирония судьбы, убийца встретил извращенца....
Какого хрена там твориться?
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3k
Юра Гагарин 6 минут назад
встал(о) перед нигой на колени
в тренде BLM
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910
Vladimirs Orlovskis 21 минуту назад
Какой закрученный сюжет! В Голливуде уже сценарий пишут.
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84
ton 24 минуты назад
Вахахахахахах, вот оно, за кого же в этот раз будет «просвещенное» общество: белый транс-педик или цветной гомофоб?))))))
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986
Павел Астахов Полчаса назад
Извращенец на извращенце....
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15k
Maks Es Полчаса назад
Не ходите, дети, пиндосню #бать....
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27k
АнтонПолднев Полчаса назад
Было у нас в Курске такое. Но наш хоть на бабу похож был. Как можно в описаном случае перепутать...

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2k
Ivan Полчаса назад
Мальчик-девочка, какая в жопу разница? А уж на клык то...
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2k
Алексей 43 минуты назад
Честно говоря слабо верю в версию этого "студента". Чтобы спутать изображенного немолодого мужика с бабой нужно быть угашенным в хлам. Больше похоже, что просто два гомосека поссорились, после чего "на почве внезапно возникшей личной неприязни" один зажмурил другого.
Но на присяжных, возможно, эта история об обманутых ожиданиях и произведет впечатление.
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23k
Vazari 49 минут назад
Ну, я могу допустить, что для нигеров, все белые на одно лицо, но как надо было загримироваться этому бедолаге, чтобы его за женщину приняли, я не представляю.
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640
Бэмсяра 51 минуту назад
так его отпустят 100%, убил то он белого транса, то есть даже не транса, а судя по новым меркам общества, белого извращенца))) Это вам не белый полицейский, убивший наркомана. А во всем положительный представитель угнетенной негроидной расы, проявил гражданский долг и забил до смерти белого извращенца)))
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15k
ЦСКА 57 минут назад
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433
сеньор Леонсио Час назад
Многоходовочка,сливают BLM,заменяют Флойда гомосеком.Замыкают их друг на друге,белые продолжают целовать ноги неграм,негры начинают извиняясь целовать причинные места [мат]!
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10k
кира Час назад
Забил человека насмерть и выпущен под залог??? А на колени перед ним не встали?
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220
Vadim кира 52 минуты назад
Вставали и сосали!)))
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84
ton Голос Вселенной 23 минуты назад
Не пиццу, а крылышки от полковника Сандерса:)
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580
анатолий горленко Час назад
Фу*бл*я какая мерзость.
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15k
Денис Час назад
>>для пущей убедительности еще и прижал его ногой к полу
Надеюсь это означает, что он ему колено на шею поставил? :))) Это вроде в тренде в североамериканской нигерии.

А вообще - негр убил педика. Есть большая вероятность, что негра теперь поджарят. Ну ок, слава Богу: минус два ублюдка.
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950
Леший Час назад
брррррр.........
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57k
Александр Ломовицкий Час назад
а еще он нигер , нигер должен посидеть в тюряге иначе он побелеет .
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