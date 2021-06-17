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Пара познакомилась в популярном приложении, и 18-летний студент, по его словам, даже не подозревал, что его новая подружка не та, за кого себя выдает.
18-летний студент Политехнического университета Виргинии Исмемен Дэвид Этуте из США на популярной платформе "Тиндер" познакомился с взрослой женщиной по имени Энджи.
Запись с камер наблюдения
Дэвид и Энджи встретились и сразу же занялись оральным сексом. Дэвид, по его словам, даже не подозревал, что ласкающая его дама не является женщиной.
Через некоторое время пара снова решила пообщаться, для чего Дэвид пришел в квартиру к Энджи. Во время орального сексуального контакта, у чернокожего студента возникли подозрения, которые после подтвердились: женщина оказалась на самом деле мужчиной. После разоблачения разъяренный студент несколько раз ударил обманщика, а для пущей убедительности еще и прижал его ногой к полу. Тот не сопротивлялся, а после серии ударов остался лежать. Уходя, избивший свою "подругу" парень слышал, как у того внутри что-то "булькает", но не вызвал ни полицию, ни скорую помощь. На следующий день в квартире, где проходило свидание, был обнаружен труп.
Через некоторое время пара снова решила пообщаться, для чего Дэвид пришел в квартиру к Энджи. Во время орального сексуального контакта, у чернокожего студента возникли подозрения, которые после подтвердились: женщина оказалась на самом деле мужчиной. После разоблачения разъяренный студент несколько раз ударил обманщика, а для пущей убедительности еще и прижал его ногой к полу. Тот не сопротивлялся, а после серии ударов остался лежать. Уходя, избивший свою "подругу" парень слышал, как у того внутри что-то "булькает", но не вызвал ни полицию, ни скорую помощь. На следующий день в квартире, где проходило свидание, был обнаружен труп.
Дэвид Этуте
41-летний мужчина умер от удара тупым предметом по голове. Согласно отчету полиции, все кости его лица были сломаны, а зубы выбиты. 18-летнего убийцу арестовали, но через время выпустили под залог в 75 000 долларов. Сейчас до суда он будет находиться под домашним арестом и электронным наблюдением.
"Энджи", он же Джери Пол Смит
Полицией были найдены несколько учетных записей Джери Пола Смита, в которых он фигурировал под женским именем Энджи. Менеджер ресторана, как сообщают его коллеги, в обычной жизни ничем не выделялся, носил мужскую одежду и вел себя как мужчина. О личной жизни тот не распространялся, потому никто из коллег не подозревал о его тайне.
Родители убийцы разводят руками и не понимают, как их хороший мальчик мог решиться на убийство. У него никогда не было проблем с законом, а еще он добрый и помогает им и сестре. Нормально учится в колледже, занимается спортом. И тут такое!
Адвокат убийцы Джеймс Терк тоже стоит на стороне подзащитного и, общаясь с журналистами, замечает: "Никто не заслуживает смерти, но я я скажу так: не притворяйтесь кем-то, кем вы не являетесь".
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Метки: Tinder знакомство история обман
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Какого хрена там твориться?
в тренде BLM
Можно пофантазировать на тему кадыка, но это какой длины шланг должен быть, чтоб достать?
Фу, блин, что за бред по утру в мой мозг лезет?
Но на присяжных, возможно, эта история об обманутых ожиданиях и произведет впечатление.
ну как обычно
Надеюсь это означает, что он ему колено на шею поставил? :))) Это вроде в тренде в североамериканской нигерии.
А вообще - негр убил педика. Есть большая вероятность, что негра теперь поджарят. Ну ок, слава Богу: минус два ублюдка.