Неудачный способ знакомиться с девушками привел японца в тюрьму

Как оказалось, впервые Харада попал в поле зрения правоохранительных органов еще в 2013 году, когда ему было 25 лет. Он был арестован за такое же преступление - женщина пожаловалась на то, что он разрезал шину на ее автомобиле. Тогда, оказавшись в суде, он тоже говорил, что лишь пытался завести закомство. Однако правоохранителям удалось доказать, что такое попытки "знакомства" он предпринимал сотни раз - от его руко пострадало около тысячи автомобилистов. Тем не менее, тогда Хараде удалось избежать тюрьмы: судья принял во внимание его молодой возраст и то, что он выплатил компенсации всем пострадавшим на сумму 30 000 йен (примерно 20000 рублей). Его отпустили под надзор полиции: несколько лет он должен был носить GPS-браслет, позволявший постоянно отслеживать его местонахождение. И вот Харада снова взялся за старое. Вероятно, в этот раз тюрьмы ему не избежать.