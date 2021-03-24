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Неудачный способ знакомиться с девушками привел японца в тюрьму

Неудачный способ знакомиться с девушками привел японца в тюрьму (4 фото)

Автор:
24 марта 2021 12:25
Сообщество : Истории
Метки: знакомство   история   личная жизнь   ну вы даете!   странные люди   хулиганство   шины   японец   
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32-летний японец был арестован за то, что порезал шины на автомобилях тысячи с лишним женщин. В свое оправдание подсудимый заявил, что просто хотел познакомиться с кем-нибудь и не нашел лучшего способа.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: знакомство   история   личная жизнь   ну вы даете!   странные люди   хулиганство   шины   японец   
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4  комментария
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Александр Час назад
Прикольно придумал так то )
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Alex 20 минут назад
Не ищет легких путей )
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49
Thorowgood Час назад
Вот такое оно, современное харакири.
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