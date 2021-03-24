Неудачный способ знакомиться с девушками привел японца в тюрьму

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32-летний японец был арестован за то, что порезал шины на автомобилях тысячи с лишним женщин. В свое оправдание подсудимый заявил, что просто хотел познакомиться с кем-нибудь и не нашел лучшего способа.
32-летний японец из префектуры Аичи был арестован пообвинению в том, что резал ножом шины автомобилей, пинадлежавших женщинам. Как объяснил обвиняемый, он делал это ради знакомства, чтобы, когда автомобилистка обнаружит неприятность, предложить свою помощь и так завязать разговор. В результате одной из таких попыток он и оказался в тюрьме.
Когда 43-летняя женщина вышла из супермаркета в городе Хигаиса, она увидела, что одно колесо ее машины полностью спущено. В этот момент дружелюбный молодой человек на автомобиле притормозил рядом с ней и предложил помощь. Это выглядело весьма мило - но женщина очень быстро вспомнила, что подобный случай произошел с ней примерно годом ранее. Да и лицо спасителя показалось очень знакомым...
Когда 43-летняя женщина вышла из супермаркета в городе Хигаиса, она увидела, что одно колесо ее машины полностью спущено. В этот момент дружелюбный молодой человек на автомобиле притормозил рядом с ней и предложил помощь. Это выглядело весьма мило - но женщина очень быстро вспомнила, что подобный случай произошел с ней примерно годом ранее. Да и лицо спасителя показалось очень знакомым...
Смутившись таким дежа вю, женщина поставила в известность полицию, рассказав об обоих случаях. Проверив записи с камеры наблюдения на стоянке у супермаркета, полицейские быстро выяснили, что мужчина, который предложил пострадавшец помощь, за несколько минут до этого собственноручно разрезал ей шину. А склро удалось выяснить и личность преступника. Им оказался 32-летний Йосито Харада. Будучи задержан, он сразу же сознался в правонарушении, заявив, однако, что совершил его лишь с целью познакомиться с женщиной. Правда, оказалось, что заявившая на него дама - далеко не единственная, с кем он хотел завести знакомство. Можно даже сказать, далеко не единственная.
Как оказалось, впервые Харада попал в поле зрения правоохранительных органов еще в 2013 году, когда ему было 25 лет. Он был арестован за такое же преступление - женщина пожаловалась на то, что он разрезал шину на ее автомобиле. Тогда, оказавшись в суде, он тоже говорил, что лишь пытался завести закомство. Однако правоохранителям удалось доказать, что такое попытки "знакомства" он предпринимал сотни раз - от его руко пострадало около тысячи автомобилистов. Тем не менее, тогда Хараде удалось избежать тюрьмы: судья принял во внимание его молодой возраст и то, что он выплатил компенсации всем пострадавшим на сумму 30 000 йен (примерно 20000 рублей). Его отпустили под надзор полиции: несколько лет он должен был носить GPS-браслет, позволявший постоянно отслеживать его местонахождение. И вот Харада снова взялся за старое. Вероятно, в этот раз тюрьмы ему не избежать.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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