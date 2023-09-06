Раввин выдавал себя за холостяка и соблазнял женщин

35-летнего раввина Йосефа Мордехая Паризера обвиняют в "изнасиловании путем обмана". Семьянин и отец двоих детей создавал анкеты на сайтах знакомств и представлялся Джейком Сегалом. Две женщины, которых он обманул, обратились в полицию Израиля, и в результате расследования Паризер был арестован. По словам властей, они опросили 18 пострадавших, а после ареста раввина еще дюжина женщин заявила о себе.
Йосеф родился в Бруклине, Нью-Йорк, США. Десять лет назад он переехал в Израиль и работал учителем в еврейской школе, но был уволен.
В Израиле есть такое понятие, как "изнасилование путем обмана". В данном случае Паризер вступал в интимные отношения по обоюдному согласию, но он исказил информацию о себе. Он утверждал, что холост и делит квартиру с приятелями, а работает в некоммерческой организации в качестве дрессировщика собак-поводырей.
Одна из пострадавших рассказала, что познакомилась с раввином в Tinder, и он показался ей "очень нормальным". После нескольких месяцев знакомства они обсуждали совместное будущее. Однако она стала замечать тревожные сигналы в отношениях: он не приглашал ее в квартиру и не проводил с ней выходные, ссылаясь на соседей по комнате и еврейский шаббат. После ссоры женщина пришла к дому возлюбленного и обнаружила, что он там не живет. Тогда она вспомнила имена двух женщин, которых он упоминал и за которыми следил в соцсети, и сумела их разыскать. Они рассказали ей, что в настоящее время встречаются или недавно расстались с ним. Так, обманутые женщины решили призвать бабника к ответу. Одна из них пригласила Йосефа в гости, где его поджидали еще несколько любовниц. Отрицать свою вину уже не было смысла. Женщины узнали, что Йосеф женат, и у него недавно родился второй ребенок.
Адвокат Паризера заявил, что действия его подзащитного "были аморальными, но не преступными".
"Все социальные сети, и особенно приложения для знакомств, полны лжи, это знает каждый взрослый человек. Поэтому все, кто утверждает, что это были серьезные отношения, лишены логики и здравого смысла. Как только мы получим все материалы дела, мы докажем это", - уверена сторона защиты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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- ААААааааааа! Меня изнасиловали!!!
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так что если он с ними не делал секс против из воли, то формулировка с изнасилованием тут вообще не катит.
ну а то что шкуры сами повелись и ноги раздвигали - кто ж в этом виноват то.
Бабы постоянно врут, что то ни одну за это не посадили!
Мадам, говорит ей служащий, пардон, но эти деньги фальшивые.
Боже мой! кричит она. Выходит, меня изнасиловали!