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Раввин выдавал себя за холостяка и соблазнял женщин

Раввин выдавал себя за холостяка и соблазнял женщин

Автор:
06 сентября 2023 14:01
Сообщество : Истории
Метки: Израиль   знакомство   история   обвинение   обман   раввин   
1052
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35-летнего раввина Йосефа Мордехая Паризера обвиняют в "изнасиловании путем обмана". Семьянин и отец двоих детей создавал анкеты на сайтах знакомств и представлялся Джейком Сегалом. Две женщины, которых он обманул, обратились в полицию Израиля, и в результате расследования Паризер был арестован. По словам властей, они опросили 18 пострадавших, а после ареста раввина еще дюжина женщин заявила о себе.

Йосеф родился в Бруклине, Нью-Йорк, США. Десять лет назад он переехал в Израиль и работал учителем в еврейской школе, но был уволен.

В Израиле есть такое понятие, как "изнасилование путем обмана". В данном случае Паризер вступал в интимные отношения по обоюдному согласию, но он исказил информацию о себе. Он утверждал, что холост и делит квартиру с приятелями, а работает в некоммерческой организации в качестве дрессировщика собак-поводырей.

Одна из пострадавших рассказала, что познакомилась с раввином в Tinder, и он показался ей "очень нормальным". После нескольких месяцев знакомства они обсуждали совместное будущее. Однако она стала замечать тревожные сигналы в отношениях: он не приглашал ее в квартиру и не проводил с ней выходные, ссылаясь на соседей по комнате и еврейский шаббат. После ссоры женщина пришла к дому возлюбленного и обнаружила, что он там не живет. Тогда она вспомнила имена двух женщин, которых он упоминал и за которыми следил в соцсети, и сумела их разыскать. Они рассказали ей, что в настоящее время встречаются или недавно расстались с ним. Так, обманутые женщины решили призвать бабника к ответу. Одна из них пригласила Йосефа в гости, где его поджидали еще несколько любовниц. Отрицать свою вину уже не было смысла. Женщины узнали, что Йосеф женат, и у него недавно родился второй ребенок.

Адвокат Паризера заявил, что действия его подзащитного "были аморальными, но не преступными".

"Все социальные сети, и особенно приложения для знакомств, полны лжи, это знает каждый взрослый человек. Поэтому все, кто утверждает, что это были серьезные отношения, лишены логики и здравого смысла. Как только мы получим все материалы дела, мы докажем это", - уверена сторона защиты.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Израиль   знакомство   история   обвинение   обман   раввин   
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12  комментариев
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30k
Serg2001 18 минут назад
- Я вчера переспала с Борисом... Бизнесмен, блогер... Он прелесть!
- Маша ты дура? Это мой сосед. Он трудовиком в школе работает!
- ААААааааааа! Меня изнасиловали!!!
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76k
Viktor 10 минут назад
Жид есть жид - не мытьём, так катаньем!
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18k
Михаил Гривин 19 минут назад
У меня было довольно много женщин и каждой я хоть что-то да наврал, что б завалить. Кому-то чуть больше, кому-то чуть меньше...
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15k
Kostick 24 минуты назад
всё понятно, куры поверили в сказки, которые им травил этот крендель) и полностью отключили мозг, ну вот же! принц, а временные трудности это происки врагов) не понимать то, что чувак многостаночник, вечно врёт, изворачивается и придумывает отмазки?
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5k
Котэ 24 минуты назад
селёдки
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17k
Shtoppi 53 минуты назад
<<Изнасилование вид сексуального насилия, как правило, подразумевающий совершение полового акта одним или несколькими людьми с другим человеком без согласия последнего.>>
-----------
так что если он с ними не делал секс против из воли, то формулировка с изнасилованием тут вообще не катит.
ну а то что шкуры сами повелись и ноги раздвигали - кто ж в этом виноват то.
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8k
sedoisever 54 минуты назад
Если у нас ввести понятие "изнасилование путём обмана", то изнасилованных половина страны будет... )
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321
Серега Час назад
А зачем они в постель к нему лезли до брака?
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1k
КолдурасЪ Час назад
есть такое понятие, как "изнасилование путем обмана"(с)
Бабы постоянно врут, что то ни одну за это не посадили!
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20k
Александр Час назад
Вот же поц, этот шлимазл.
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