Раввин выдавал себя за холостяка и соблазнял женщин

Одна из пострадавших рассказала, что познакомилась с раввином в Tinder, и он показался ей "очень нормальным". После нескольких месяцев знакомства они обсуждали совместное будущее. Однако она стала замечать тревожные сигналы в отношениях: он не приглашал ее в квартиру и не проводил с ней выходные, ссылаясь на соседей по комнате и еврейский шаббат. После ссоры женщина пришла к дому возлюбленного и обнаружила, что он там не живет. Тогда она вспомнила имена двух женщин, которых он упоминал и за которыми следил в соцсети, и сумела их разыскать. Они рассказали ей, что в настоящее время встречаются или недавно расстались с ним. Так, обманутые женщины решили призвать бабника к ответу. Одна из них пригласила Йосефа в гости, где его поджидали еще несколько любовниц. Отрицать свою вину уже не было смысла. Женщины узнали, что Йосеф женат, и у него недавно родился второй ребенок.