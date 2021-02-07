Самозванец полгода выдавал себя за диспетчера

Мужчине выдвинули обвинение в «опасном вмешательстве в железнодорожное, морское и воздушное движение»
Недавно в Берлине арестовали мужчину, который полгода вводил в заблуждение пилотов. Он отдавал команды пассажирским лайнерам, воздушным судам, которые перевозят грузы, и даже вертолетам полиции.
Правда, для чего это делал злоумышленник, неясно. Его личность также не разглашается. Известно, что ему 32 года, работал он из собственной квартиры, в которой было установлено две радиостанции. Устройства работали на той самой частоте, на которой работают и авиадиспетчеры.
В полиции Берлина отметили, что с каждым месяцем инструкции лжедиспетчера были похожи на все более и более профессиональные. Однако все же такое вмешательство могло обернуться трагедией, ведь указания мужчины ни с кем не были согласованы.
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