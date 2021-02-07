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Самозванец полгода выдавал себя за диспетчера

Самозванец полгода выдавал себя за диспетчера (4 фото)

Автор:
07 февраля 2021 09:43
Сообщество : Истории
Метки: Самозванец   диспетчер   история   обман   самолет   фото   
264
4
Мужчине выдвинули обвинение в «опасном вмешательстве в железнодорожное, морское и воздушное движение»

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Метки: Самозванец   диспетчер   история   обман   самолет   фото   
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Terracotka

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