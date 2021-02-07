Самозванец полгода выдавал себя за диспетчера

Правда, для чего это делал злоумышленник, неясно. Его личность также не разглашается. Известно, что ему 32 года, работал он из собственной квартиры, в которой было установлено две радиостанции. Устройства работали на той самой частоте, на которой работают и авиадиспетчеры.