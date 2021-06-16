FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2852 поста • 1052 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Активист "Гринпис" приземлился на футбольное поле и травмировал несколько зрителей

Активист "Гринпис" приземлился на футбольное поле и травмировал несколько зрителей (4 фото + 2 видео)

Автор:
16 июня 2021 12:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Greenpeace   акция   видео   мюнхен   параплан   травмы   футбол   
211
4
2

Акция удалась - накажут и парапланериста, и всю организацию.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Greenpeace   акция   видео   мюнхен   параплан   травмы   футбол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Антон 12 минут назад
"откажитесь от нефти" написано на параплане, приводимом в движение винтовым двигателем на спине парапланериста, работающем на продуктах нефти...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
hhwost 20 секунд назад
давно пора приравнять таких придурков к терористам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Агент Безопасной Национальности 3 минуты назад
"Активист "Гринпис" приземлился на футбольное поле"
==============
Сука, траву помял! А еще гринписовец...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Incognito 6 минут назад
Как же эти больные лицемеры за*бали, пардон. Реально. Как он и откуда он прыгал то?! С самолета! Не припоминаю НИ ОДНОГО эллектрического самолета пока что ... И его ппарапланер и шар и краска и ВСЁ чем он пользовался делается тоже из нефтяного сырья и переработок на основе нефти! так что двойные стандарты и лицемерие этих травоядных тут в очередной раз пробивают ДНИЩЕ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
иванов дмитрий 13 минут назад
Мир сходит с ума,
Парапланерист с мотором работающем на бензине , требует запретить бензин. (
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как зарабатывают миллионы на NFT-токенах Как зарабатывают миллионы на NFT-токенах В Крыму передрались тренеры юношеских футбольных команд В Крыму передрались тренеры юношеских футбольных команд На Кубке Америки устроили захватывающее лазерное 3D-шоу в честь Диего Марадоны На Кубке Америки устроили захватывающее лазерное 3D-шоу в честь Диего Марадоны Парашютист приземлился на поле во время футбольного матча и получил желтую карточку Парашютист приземлился на поле во время футбольного матча и получил желтую карточку В Англии футбольный матч прошел на фоне взрыва огромной ТЭЦ В Англии футбольный матч прошел на фоне взрыва огромной ТЭЦ Хоккеисты «Рейнджерс» и «Вашингтона» устроили ледовое побоище из-за Артемия Панарина Хоккеисты «Рейнджерс» и «Вашингтона» устроили ледовое побоище из-за Артемия Панарина
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

370050



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
4
0
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
"Вы захлебнетесь в собственном дерьме": жена футболиста Семенова жестко отчитала критикующих мужа
3
210
"Вы захлебнетесь в собственном дерьме": жена футболиста Семенова жестко отчитала...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Прекрасный рестомод Singer “Brooklyn Commission” Porsche 911
1
1
Прекрасный рестомод Singer “Brooklyn Commission” Porsche 911
Обзор GTA 5 – самый реалистичный симулятор гангстерской жизни
1
13
Обзор GTA 5 – самый реалистичный симулятор гангстерской жизни
Человек способен овладеть основами эхолокации за 10 недель
Человек способен овладеть основами эхолокации за 10 недель
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вечер сильного и независимого
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#люди#в мире#фотографии#СССР#Россия#футбол#дтп#ретро авто
#интересно#животные#факты#прикол#автомир#вещи#кино#спорт#позитив#прикольные
#фото#картинки#история#автомобили#интересное#комментарии#сша#фильм#приколы#находки

На что жалуетесь?

Вернуться