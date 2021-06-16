Акция удалась - накажут и парапланериста, и всю организацию.
Очередная акция Greenpeace закончилась скандалом. За несколько минут до начала матча чемпионата Европы между сборными Франции и Германии, который проходил во вторник на мюнхенском стадионе "Альянц Арена", экоактивист на параплане опасно маневрируя, спустился на поле. Его
акцию приземление трудно назвать успешным. При снижении он зацепился за тросы, державшие камеру над стадионом и начал падать. Мужчина с трудом смог избежать столкновения с трибунами, а провода и обломки креплений камеры травмировали нескольких болельщиков.
«В результате этого неосмотрительного поступка, который мог иметь очень серьезные последствия для огромного количества присутствующих, несколько зрителей получили травмы, сейчас они находятся в больнице, правоохранительные органы примут необходимые меры. К счастью, такая безрассудная и опасная акция не повлияла на проведение матча», - сообщили в УЕФА.
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В "Гринпис" сообщили, что активист не планировал приземляться на поле, его целью было сбросить на поле большой латексный шар с посланием организации. Но ему помешал ветер и парапланерист "упал" в чашу стадиона вместе с шаром.
На шаре и параплане было написано "Откажитесь от нефти". Это послание было адресовано компании Volkswagen, которая продолжает активное производство бензиновых и дизельных двигателей для авто
К сожалению, неизвестно, какое наказание получит парапланерист и его руководство из Greenpeace. Встреча группы А закончилась победой французов со счетом 1:0.
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Сука, траву помял! А еще гринписовец...
Парапланерист с мотором работающем на бензине , требует запретить бензин. (