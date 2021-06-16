Очередная акция Greenpeace закончилась скандалом. За несколько минут до начала матча чемпионата Европы между сборными Франции и Германии, который проходил во вторник на мюнхенском стадионе "Альянц Арена", экоактивист на параплане опасно маневрируя, спустился на поле. Его акцию приземление трудно назвать успешным. При снижении он зацепился за тросы, державшие камеру над стадионом и начал падать. Мужчина с трудом смог избежать столкновения с трибунами, а провода и обломки креплений камеры травмировали нескольких болельщиков.

«В результате этого неосмотрительного поступка, который мог иметь очень серьезные последствия для огромного количества присутствующих, несколько зрителей получили травмы, сейчас они находятся в больнице, правоохранительные органы примут необходимые меры. К счастью, такая безрассудная и опасная акция не повлияла на проведение матча», - сообщили в УЕФА.