Хобби бывают разные: парень из Турции летает на параплане со столами и кроватями

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Прямо в воздухе он готовит шаурму, играет с корешом в нарды и жарит кебабы на углях, а как-то раз даже попытался вздремнуть (в шутку, конечно же).
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