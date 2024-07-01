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Хобби бывают разные: парень из Турции летает на параплане со столами и кроватями

Хобби бывают разные: парень из Турции летает на параплане со столами и кроватями

Автор:
01 июля 2024 09:52
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   Турция   высота   забавно   параплан   полет   хобби   
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Прямо в воздухе он готовит шаурму, играет с корешом в нарды и жарит кебабы на углях, а как-то раз даже попытался вздремнуть (в шутку, конечно же).

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Метки: Видео   Турция   высота   забавно   параплан   полет   хобби   
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1  комментарий
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Сахалинец 40 минут назад
Где видео как он Наташу клеит ?
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 832 поста (780 в горячем)

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