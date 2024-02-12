Одинокая самка ската загадочным образом забеременела

"Мы делаем УЗИ Шарлотте с сентября. Мы зафиксировали множественные "наросты" внутри и сначала подумали, что у неё рак", - сказал сотрудник Рамер 1 февраля.

Есть два возможных объяснения загадочного оплодотворения. Первое - процесс, известный как "партеногенез". Это когда яйцеклетки развиваются сами по себе, без оплодотворения, и создают клон матери.