Одинокая самка ската загадочным образом забеременела

Сотрудники океанариума Северной Каролины обнаружили, что одинокая самка ската ожидает пополнения. Однако в аквариуме кроме неё обитает лишь самец акулы...
Шарлотта обзаведётся потомством со дня на день, но её беременность стала шоком для всех. Сотрудники Team ECCO заметили изменения в облике ската ещё в сентябре и подумали, что это может быть опухоль. Ультразвуковое обследование показало, что самка в положении.
"Мы делаем УЗИ Шарлотте с сентября. Мы зафиксировали множественные "наросты" внутри и сначала подумали, что у неё рак", - сказал сотрудник Рамер 1 февраля.
Есть два возможных объяснения загадочного оплодотворения. Первое - процесс, известный как "партеногенез". Это когда яйцеклетки развиваются сами по себе, без оплодотворения, и создают клон матери.
"Я связался с ветеринаром Робом Джонсом, и он определил, что наросты - это яйца, - говорит Рамер. - Самцов ската у нас нет. Он сказал, что случаи партеногенеза у скатов единичны".
Второе объяснение может показаться безумным. Сотрудники считают, что самку мог оплодотворить один из самцов акулы, которых они поместили в её аквариум в середине июля.
"В середине июля 2023 года мы поместили в аквариум двух годовалых самцов белопятнистой кошачьей акулы. Мы начали замечать следы укусов на Шарлотте, увидели, что рыбы покусывают её, поэтому переселили их, но укусы вновь появлялись".
"Следы укусов - индикатор спаривания у акул", - пояснил другой сотрудник, добавив, что у Шарлотты было несколько укусов на краях плавников.
Детёнышам сделают анализ ДНК, который определит, являются ли они смешанным видом или же клонами своей матери.
Период беременности у скатов составляет три-четыре месяца. Эти хрящевые рыбы находятся в близком родстве с акулами и относятся к подклассу под названием Elasmobranchs (пластиножаберные). Многие скаты предпочитают жить поодиночке и собираются вместе только для размножения и миграции.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Скатовая акула или акулий скат. Мало того что кусается, но еще и бьет током!