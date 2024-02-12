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Одинокая самка ската загадочным образом забеременела

Одинокая самка ската загадочным образом забеременела

Автор:
12 февраля 2024 11:46
Сообщество : Животные
Метки: Загадка   США   беременность   животные   океанариум   самка   скат   
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Сотрудники океанариума Северной Каролины обнаружили, что одинокая самка ската ожидает пополнения. Однако в аквариуме кроме неё обитает лишь самец акулы...

Шарлотта обзаведётся потомством со дня на день, но её беременность стала шоком для всех. Сотрудники Team ECCO заметили изменения в облике ската ещё в сентябре и подумали, что это может быть опухоль. Ультразвуковое обследование показало, что самка в положении.

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"Мы делаем УЗИ Шарлотте с сентября. Мы зафиксировали множественные "наросты" внутри и сначала подумали, что у неё рак", - сказал сотрудник Рамер 1 февраля.

Есть два возможных объяснения загадочного оплодотворения. Первое - процесс, известный как "партеногенез". Это когда яйцеклетки развиваются сами по себе, без оплодотворения, и создают клон матери.

"Я связался с ветеринаром Робом Джонсом, и он определил, что наросты - это яйца, - говорит Рамер. - Самцов ската у нас нет. Он сказал, что случаи партеногенеза у скатов единичны".

Второе объяснение может показаться безумным. Сотрудники считают, что самку мог оплодотворить один из самцов акулы, которых они поместили в её аквариум в середине июля.

"В середине июля 2023 года мы поместили в аквариум двух годовалых самцов белопятнистой кошачьей акулы. Мы начали замечать следы укусов на Шарлотте, увидели, что рыбы покусывают её, поэтому переселили их, но укусы вновь появлялись".

"Следы укусов - индикатор спаривания у акул", - пояснил другой сотрудник, добавив, что у Шарлотты было несколько укусов на краях плавников.

Детёнышам сделают анализ ДНК, который определит, являются ли они смешанным видом или же клонами своей матери.

Период беременности у скатов составляет три-четыре месяца. Эти хрящевые рыбы находятся в близком родстве с акулами и относятся к подклассу под названием Elasmobranchs (пластиножаберные). Многие скаты предпочитают жить поодиночке и собираются вместе только для размножения и миграции.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Загадка   США   беременность   животные   океанариум   самка   скат   
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13  комментариев
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20k
Bill 2 часа назад
Ночного охранника океанариума уже проверили?
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11k
Борис Карабанов 12 минут назад
"Мам, ну просто я купалась в бассейне, где перед этим парни-скаты купались..."
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3k
STRiX Полчаса назад
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419
Дима Новосельский 36 минут назад
Тут недавно, при облаве на приезжих, взяли жителя средней азии трахающего черепаху, а тут целый скат, просто он - Scatman
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1k
Kra 44 минуты назад
Ну что же, мы присутствуем при рождении нового вида рыбы:
Скатовая акула или акулий скат. Мало того что кусается, но еще и бьет током!
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1k
Вир Норин 45 минут назад
Фанат фильма имя дал или просто совпадение?
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2k
Мария Коненкова 46 минут назад
Всё, что происходит в океанариуме, остаётся в океанариуме
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34k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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38k
АнтонПолднев 2 часа назад
Одинокая самка ската загадочным образом забеременелаПосмотреть
Одинокая самка ската загадочным образом забеременела
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9k
Бритва 2 часа назад
"партеногенез". Теперь понятно, откуда взялись Иисус и Анакин Скайвокер.
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