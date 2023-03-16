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Безумные стартапы, которых так не хватает

Безумные стартапы, которых так не хватает

Автор:
16 марта 2023 15:56
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   идеи для бизнеса   интересно   подборка   старап   
1818
16

Есть по-настоящему годные идеи, реализовать которые ещё предстоит. От желудиного бизнеса до тиндера для драк.

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Есть ли у вас идея на миллион?


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Метки: Прикол   Юмор   идеи для бизнеса   интересно   подборка   старап   
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Ego sum qui sum Час назад
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Artem 11 минут назад
Ссылка coub.com
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Павел Бреусов 37 минут назад
"Старапы" у аффтора явно 144 балла из 100 по ЕГЭ за русский язык...
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Ego sum qui sum Час назад
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Ego sum qui sum Час назад
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