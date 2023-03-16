Безумные стартапы, которых так не хватает

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Есть по-настоящему годные идеи, реализовать которые ещё предстоит. От желудиного бизнеса до тиндера для драк.
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Есть ли у вас идея на миллион?
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