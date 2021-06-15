Теперь же в 35-минутном репортаже утверждается, что чеченку вывезли из республики силой, и девушка не помнит подробностей тех дней. «За неделю до того, как я выехала в Махачкалу, я общалась с психологами. В общем, как туда попала — все было как в тумане, я не помню», — объясняет Халимат. Участвующие в беседе родственники сообщили, что у девушки были проблемы с психикой, и злые люди Тарамову"использовали для того, чтобы нанести удар по традиционным устоям чеченского народа". "Горький опыт девушка усвоила, и впредь обещает не связываться с сомнительными личностями, которые, представляясь психологами, обманули ее и чуть не разрушили всю жизнь", -резюмирует журналист.

2021-06-15T11:06:46+03:00