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"Папа у меня хороший, не бьет": "Грозный ТВ" выпустил репортаж о похищенной из Дагестана чеченке

"Папа у меня хороший, не бьет": "Грозный ТВ" выпустил репортаж о похищенной из Дагестана чеченке (7 фото + 1 видео)

Автор:
15 июня 2021 11:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Грозный ТВ   Тарамова   видео   дагестан   репортаж   чечня   
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Девушка, ради которой силовики из Чечни взяли штурмом квартиру в Махачкале, где скрывались жертвы насилия, говорит, что с ней все хорошо, а в репортаже утверждается, что ее в Дагестан силой вывезли враги.

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Метки: Грозный ТВ   Тарамова   видео   дагестан   репортаж   чечня   
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16  комментариев
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13k
Toxictofa Полчаса назад
Если бы наши д.о.л.б.о.е.б.ы в правительстве вместо заключения мира и выплат дани чечне начали строить вокруг нее бетонную стену метров в 20, то лет десять назад как раз бы закончили.
Варились бы эти чебуреки сами у себя, да в собственном соку...
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287
Елена Букреева 5 минут назад
Такой образ жизни приучает женщин быть коварными и лицемерными. Никогда не узнаешь, что у нее на уме, тяжело из-за этого общаться с восточными женщинами, у них проблемы с искренностью.
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33k
Alex Полчаса назад
Чечню нужно разрушать так же, как и СССР когда-то. Постепенно внушать им чуждые идеалы и разлагать изнутри. И Интернет этому очень способствует.
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9k
Вася Полчаса назад
я думал чеченки носатые кауказцы, а тут вонаночо, чисто Рязань
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13k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
"чеченку вывезли из республики силой, и девушка не помнит подробностей тех дней. «За неделю до того, как я выехала в Махачкалу, я общалась с психологами. В общем, как туда попала все было как в тумане, я не помню», объясняет Халимат."
==================
Как я уже писал в комментах к первому посту на эту тему, "мы все тут знаем о ситуации только от якобы жертвы. Что там происходило на самом деле и оправдана ли такая "резкость" в поисках со стороны семьи - мы не в курсе."
Но зачем возмущенной обЧественности думать и рассуждать? Какие-то журнализды осветили все однобоко и предвзято, прозвучала команда "Фас!", кто не осуждает - тот пособник и мракобес...

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33k
Alex Полчаса назад
Дикие дол**бы...
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27k
Антон Полчаса назад
Говорил не раз, скажу ещё раз. Кто из чеченцев хочет будущего для своих детей - уезжайте из Чечни на некавказские территории России. Это чушь, что дети не интегрируются среди русских, дети всегда найдут общий язык, есть примеры. Главное, туда не возращайтесь.
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2k
Дмитрий Полчаса назад
Увот так увот всё и было! Все с такими серьезными лицами сидят, как-будто всё так и было. Действительно. Которые уже извинения по счёту: все было не так?
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2k
Ivan 43 минуты назад
Да любого можно накачать/запытать/уговорить и заставить на камеру сказать что он с планеты Нибиру, зеленый и счастливый инопланетянин.-шумер.
А если скажешь, что на самом деле думаешь, запись не выйдет, и тебе прилетит очередная порция вкусняшек.
Эта запись имела бы хоть какую-то ценность в Европе, где, в случае чего, ее сразу брали под защиту правозащитные организации и увозили.
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−59
Лучший Друг 46 минут назад
Действие Конституции и законов РФ в одной картинке.
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803
Алксандр Шевченко 48 минут назад
Жаль девочку. Очередные извинения .
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