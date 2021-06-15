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Девушка, ради которой силовики из Чечни взяли штурмом квартиру в Махачкале, где скрывались жертвы насилия, говорит, что с ней все хорошо, а в репортаже утверждается, что ее в Дагестан силой вывезли враги.
10 июня чеченские силовики взяли штурмом кризисный центр в Махачкале, где скрывались от побоев и унижения жертвы домашнего насилия. Женщин-дагестанок и волонтеров после облавы полиции увезли в местное РОВД, а чеченка Халимат Тарамова исчезла. Спустя время "Грозный ТВ" выпустил репортаж, в котором девушка сообщает, что с ней все хорошо. "Папа добрый, не бьет", - говорит Халимат в камеру. Ранее девушка утверждала, что ее неоднократно избивали, унижали из-за сексуальной ориентации. Из-за этого она решила бежать из дома и даже записала видео, в котором просила ее не искать.
Теперь же в 35-минутном репортаже утверждается, что чеченку вывезли из республики силой, и девушка не помнит подробностей тех дней. «За неделю до того, как я выехала в Махачкалу, я общалась с психологами. В общем, как туда попала — все было как в тумане, я не помню», — объясняет Халимат. Участвующие в беседе родственники сообщили, что у девушки были проблемы с психикой, и злые люди Тарамову"использовали для того, чтобы нанести удар по традиционным устоям чеченского народа". "Горький опыт девушка усвоила, и впредь обещает не связываться с сомнительными личностями, которые, представляясь психологами, обманули ее и чуть не разрушили всю жизнь", -резюмирует журналист.
А чеченка повторяет: «Я в кругу семьи. У меня все хорошо. Нет никакого давления в мою сторону, меня все поддерживают, успокаивают». Причастными к похищению Тарамовой называют правозащитников, тогда как силовики по мнению Ахмеда Дудаева, министра по делам национальности республики, действовали в рамках закона. Также министр повторил, что в Чечне нет представителей сексуальных меньшинств, а организовавшие побег Тарамовой просто подрывают национальные устои.
Халимат Тарамова
Между тем, подруга чеченки, Анна Манылова, еще до появления репортажа, предсказывала похожий сценарий развития событий. Она говорила, что Халимат "давно хотела развестись, плакала, говорила, что не хочет с ним жить, но муж не давал ей развода, и семья тоже была против". Не видя выхода из создавшегося положения, девушка решилась на побег, однако у нее не было документов, потому дальше кризисной квартиры в Махачкале она не уехала. Ей и другим пострадавшим от домашнего насилия обещали содействие, однако правозащитники не успели что-либо предпринять.
В соцсетях в искренность Халимат, на камеру говорившей о том, что ей хорошо дома, не слишком поверили
В соцсетях в искренность Халимат, на камеру говорившей о том, что ей хорошо дома, не слишком поверили
Реакция соцсетей
Каким чудесным образом все становится иначе в родных стенах дома. Ай да Чечня, великая республика.— Тулыс 🌷 (@artemqq) June 14, 2021
Жалко мне её. Видно, что не свои слова озвучивает. И сесть не дали. Стоит, как будто бы в углу, провинившаяся. Молодцы. Будем надеяться, что она останется жива и с ней будет всё хорошо.— marcella millie🌺 (@paintmelilac_) June 14, 2021
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Варились бы эти чебуреки сами у себя, да в собственном соку...
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Как я уже писал в комментах к первому посту на эту тему, "мы все тут знаем о ситуации только от якобы жертвы. Что там происходило на самом деле и оправдана ли такая "резкость" в поисках со стороны семьи - мы не в курсе."
Но зачем возмущенной обЧественности думать и рассуждать? Какие-то журнализды осветили все однобоко и предвзято, прозвучала команда "Фас!", кто не осуждает - тот пособник и мракобес...
Это так же как искренни те, кто извиняется перед кадыровым. Сам осознал он, никакого давления... Бедная девушка, зашугали, вернули силой и теперь шансов на свободную жизнь у неё просто нет. И что ей остаётся около тирана, кроме как утверждать эту чушь про "все как в тумане".
А вы ещё и потворствуете этому цирку. Даже читать противно.
А если скажешь, что на самом деле думаешь, запись не выйдет, и тебе прилетит очередная порция вкусняшек.
Эта запись имела бы хоть какую-то ценность в Европе, где, в случае чего, ее сразу брали под защиту правозащитные организации и увозили.