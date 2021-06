Warspot о наградах: хардкор Всемирного торгового центра

Президентская гражданская медаль.



Медаль изготавливается из серебра, покрыта эмалью и позолотой и имеет круглую форму. Рисунок лицевой стороны основан на изображении Президентской печати США: позолоченный геральдический орёл поверх темно-синего поля в окружении зелёного лаврового венка и 13 белых облаков и 13 звёзд, символизирующих первые штаты. На реверсе надпись «To … From The President Of The United States» с местом, оставленным для гравировки фамилии награждённого, соседствует со щитом малого герба США и лавровым венком. Медаль носится на темно-синей ленте со светло-голубой центральной и белыми краевыми полосами.