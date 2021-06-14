Warspot о наградах: хардкор Всемирного торгового центра

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То, о чём в прессе не писали и вряд-ли напишут, но интернет-есть ИНТЕРНЕТ!
Снимок, сделанный за мгновения до того, как второй «Боинг-767» протаранит Южную башню ВТЦ, в то время как Северная башня уже окутана дымом.
На любом крупном советском промышленном предприятии или в учреждении в штате имелся начальник штаба гражданской обороны. Как правило, это был пожилой отставной майор или полковник, который с завидным постоянством сгонял работников на лекции или практические занятия, на которых заставлял натягивать на голову противогаз или заунывным голосом вдалбливал коллегам, что хлор стелется по земле, а пары аммиака поднимаются вверх, а потому важно не перепутать, в каком направлении нужно бежать по лестнице при техногенной катастрофе. Зануду, мешавшего работать или играть в домино, откровенно недолюбливали и старались не попадаться ему на глаза, а если от занятий всё же не удавалось отвертеться, старались занять последние ряды.
Вероятно, так же относились сотрудники крупного американского банка «Морган-Стенли», обосновавшегося в Южной башне Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, к постоянной дрессуре со стороны вице-президента банка по вопросам безопасности Рика Рескорлы. С завидной периодичностью 62-летний отставной полковник с секундомером в руке муштровал 2700 клерков, отрабатывая экстренную эвакуацию из здания. Для этого он заставлял офисных работников с соблюдением очерёдности спускаться по лестнице на полсотни этажей вниз. Рескорла не обращал внимания на жалобы со стороны работников и руководителей подразделений, сетовавших на разбазаривание рабочего времени и убытки, и неукоснительно придерживался своего «правила семи П» — Proper Prior Planning & Preparation Prevents Poor Performance («Правильные предварительные планирование и подготовка предотвращают плохие результаты»). Всё изменилось утром 11 сентября 2001 года, когда в 08:46 в Северную башню ВТЦ влетел самолёт, управляемый смертниками — старый параноик, повсюду видевший потенциальные угрозы, оказался прав. Не обращая внимания на объявления по внутренней связи, призывавшие всех находившихся в Южной башне соблюдать спокойствие и оставаться на местах, он начал эвакуацию сотрудников и посетителей банка ещё до того, как в 09:03 второй самолёт поразил и Южную башню ВТЦ. Прежде, чем в 09:56 она обрушилась после пожара, 2687 сотрудников «Стенли-Моргана», выдрессированные действовать в подобной ситуации до автоматизма, оказались в безопасности. Банк недосчитался, по разным данным, лишь от 6 до 13 человек, включая самого Рескорлу. Последний раз его видели поднимающимся наверх незадолго до обрушения здания — тучного и медлительного пожилого мужчину с мегафоном в руке. Останки Рика Рескорлы так и не были найдены.
До того, как в 1985 году начать работать в службе безопасности в ВТЦ, уроженец Корнуолла англичанин Сирил-Ричард «Рик» Рескорла (Cyril Richard «Rick» Rescorla) успел в 1957–1960 гг. послужить в британской армии на Кипре, в 1960–1963 гг. был инспектором полиции в Северной Родезии, после чего вернулся в метрополию и пошёл работать в Скотланд-Ярд, но вскоре уволился и эмигрировал в США.
На своей новой родине 24-летний Рик Рескорла завербовался в армию США. Осенью 1965 года после соответствующей подготовки в звании 2-го лейтенанта и должности командира взвода 7-го кавалерийского полка легендарной 1-й кавалерийской (аэромобильной) дивизии отправился воевать с коммунистами во Вьетнам. Там он отличился в ходе сражения в долине Йа-Дранг, заслужил у своих солдат не нуждающееся в переводе прозвище «Хардкор» (Hard Core) и впечатляющий комплект наград — «Серебряную Звезду» (Silver Star), две «Бронзовые Звезды» (Bronze Star) и «Пурпурное Сердце» (Purple Heart). После годичного боевого тура во Вьетнам Рескорла вернулся в США, а в 1967 году после получения гражданства ушёл в отставку, оставшись в резерве национальной гвардии.
На любом крупном советском промышленном предприятии или в учреждении в штате имелся начальник штаба гражданской обороны. Как правило, это был пожилой отставной майор или полковник, который с завидным постоянством сгонял работников на лекции или практические занятия, на которых заставлял натягивать на голову противогаз или заунывным голосом вдалбливал коллегам, что хлор стелется по земле, а пары аммиака поднимаются вверх, а потому важно не перепутать, в каком направлении нужно бежать по лестнице при техногенной катастрофе. Зануду, мешавшего работать или играть в домино, откровенно недолюбливали и старались не попадаться ему на глаза, а если от занятий всё же не удавалось отвертеться, старались занять последние ряды.
Вероятно, так же относились сотрудники крупного американского банка «Морган-Стенли», обосновавшегося в Южной башне Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, к постоянной дрессуре со стороны вице-президента банка по вопросам безопасности Рика Рескорлы. С завидной периодичностью 62-летний отставной полковник с секундомером в руке муштровал 2700 клерков, отрабатывая экстренную эвакуацию из здания. Для этого он заставлял офисных работников с соблюдением очерёдности спускаться по лестнице на полсотни этажей вниз. Рескорла не обращал внимания на жалобы со стороны работников и руководителей подразделений, сетовавших на разбазаривание рабочего времени и убытки, и неукоснительно придерживался своего «правила семи П» — Proper Prior Planning & Preparation Prevents Poor Performance («Правильные предварительные планирование и подготовка предотвращают плохие результаты»). Всё изменилось утром 11 сентября 2001 года, когда в 08:46 в Северную башню ВТЦ влетел самолёт, управляемый смертниками — старый параноик, повсюду видевший потенциальные угрозы, оказался прав. Не обращая внимания на объявления по внутренней связи, призывавшие всех находившихся в Южной башне соблюдать спокойствие и оставаться на местах, он начал эвакуацию сотрудников и посетителей банка ещё до того, как в 09:03 второй самолёт поразил и Южную башню ВТЦ. Прежде, чем в 09:56 она обрушилась после пожара, 2687 сотрудников «Стенли-Моргана», выдрессированные действовать в подобной ситуации до автоматизма, оказались в безопасности. Банк недосчитался, по разным данным, лишь от 6 до 13 человек, включая самого Рескорлу. Последний раз его видели поднимающимся наверх незадолго до обрушения здания — тучного и медлительного пожилого мужчину с мегафоном в руке. Останки Рика Рескорлы так и не были найдены.
До того, как в 1985 году начать работать в службе безопасности в ВТЦ, уроженец Корнуолла англичанин Сирил-Ричард «Рик» Рескорла (Cyril Richard «Rick» Rescorla) успел в 1957–1960 гг. послужить в британской армии на Кипре, в 1960–1963 гг. был инспектором полиции в Северной Родезии, после чего вернулся в метрополию и пошёл работать в Скотланд-Ярд, но вскоре уволился и эмигрировал в США.
На своей новой родине 24-летний Рик Рескорла завербовался в армию США. Осенью 1965 года после соответствующей подготовки в звании 2-го лейтенанта и должности командира взвода 7-го кавалерийского полка легендарной 1-й кавалерийской (аэромобильной) дивизии отправился воевать с коммунистами во Вьетнам. Там он отличился в ходе сражения в долине Йа-Дранг, заслужил у своих солдат не нуждающееся в переводе прозвище «Хардкор» (Hard Core) и впечатляющий комплект наград — «Серебряную Звезду» (Silver Star), две «Бронзовые Звезды» (Bronze Star) и «Пурпурное Сердце» (Purple Heart). После годичного боевого тура во Вьетнам Рескорла вернулся в США, а в 1967 году после получения гражданства ушёл в отставку, оставшись в резерве национальной гвардии.
Снимок, ставший хрестоматийным: 2-й лейтенант Рик Рескорла в ходе сражения в долине Йа-Дранг.
Последующие годы Рескорла изучал литературу и юриспруденцию, писал книги и сценарии, обучал офицеров национальной гвардии и частных охранников рукопашному бою, но все эти занятия не приносили ему ни большого удовольствия, ни больших денег, и Рескорла ушёл в сферу банковской безопасности.
Многие считали, что 11 сентября 2001 года Рик Рескорла сделал лишь то, что должен был сделать — в конце концов, большинство жертв в башнях ВТЦ пришлись на людей, отрезанных взрывами и пожарами на верхних этажах башен, а те, кто находился ниже мест попадания самолётов, так или иначе спаслись. Видимо, поэтому долгое время действия Рескорлы официально никак не были отмечены. Последующие полтора десятилетия родственники, друзья и ветеранские организации бомбардировали администрации Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы и Дональда Трампа петициями о награждении Рескорлы, пока 17 сентября 2019 года Трамп не удостоил его Президентской гражданской медали (Presidential Citizens Medal) — второй по старшинству американской награды для гражданских лиц.
Учреждённая Ричардом Никсоном в 1969 году, Президентская гражданская медаль предназначается для награждения (в том числе посмертного) исключительно граждан Соединённых Штатов, совершивших поступки, которые могут стать образцом для подражания, или оказавших выдающиеся услуги своей стране или согражданам.
Последующие годы Рескорла изучал литературу и юриспруденцию, писал книги и сценарии, обучал офицеров национальной гвардии и частных охранников рукопашному бою, но все эти занятия не приносили ему ни большого удовольствия, ни больших денег, и Рескорла ушёл в сферу банковской безопасности.
Многие считали, что 11 сентября 2001 года Рик Рескорла сделал лишь то, что должен был сделать — в конце концов, большинство жертв в башнях ВТЦ пришлись на людей, отрезанных взрывами и пожарами на верхних этажах башен, а те, кто находился ниже мест попадания самолётов, так или иначе спаслись. Видимо, поэтому долгое время действия Рескорлы официально никак не были отмечены. Последующие полтора десятилетия родственники, друзья и ветеранские организации бомбардировали администрации Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы и Дональда Трампа петициями о награждении Рескорлы, пока 17 сентября 2019 года Трамп не удостоил его Президентской гражданской медали (Presidential Citizens Medal) — второй по старшинству американской награды для гражданских лиц.
Учреждённая Ричардом Никсоном в 1969 году, Президентская гражданская медаль предназначается для награждения (в том числе посмертного) исключительно граждан Соединённых Штатов, совершивших поступки, которые могут стать образцом для подражания, или оказавших выдающиеся услуги своей стране или согражданам.
Президентская гражданская медаль.
Медаль изготавливается из серебра, покрыта эмалью и позолотой и имеет круглую форму. Рисунок лицевой стороны основан на изображении Президентской печати США: позолоченный геральдический орёл поверх темно-синего поля в окружении зелёного лаврового венка и 13 белых облаков и 13 звёзд, символизирующих первые штаты. На реверсе надпись «To … From The President Of The United States» с местом, оставленным для гравировки фамилии награждённого, соседствует со щитом малого герба США и лавровым венком. Медаль носится на темно-синей ленте со светло-голубой центральной и белыми краевыми полосами.
Медаль изготавливается из серебра, покрыта эмалью и позолотой и имеет круглую форму. Рисунок лицевой стороны основан на изображении Президентской печати США: позолоченный геральдический орёл поверх темно-синего поля в окружении зелёного лаврового венка и 13 белых облаков и 13 звёзд, символизирующих первые штаты. На реверсе надпись «To … From The President Of The United States» с местом, оставленным для гравировки фамилии награждённого, соседствует со щитом малого герба США и лавровым венком. Медаль носится на темно-синей ленте со светло-голубой центральной и белыми краевыми полосами.
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Метки: гражданская оборона люди события сша
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