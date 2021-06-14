Warspot о наградах: хардкор Всемирного торгового центра

Снимок, сделанный за мгновения до того, как второй «Боинг-767» протаранит Южную башню ВТЦ, в то время как Северная башня уже окутана дымом.



На любом крупном советском промышленном предприятии или в учреждении в штате имелся начальник штаба гражданской обороны. Как правило, это был пожилой отставной майор или полковник, который с завидным постоянством сгонял работников на лекции или практические занятия, на которых заставлял натягивать на голову противогаз или заунывным голосом вдалбливал коллегам, что хлор стелется по земле, а пары аммиака поднимаются вверх, а потому важно не перепутать, в каком направлении нужно бежать по лестнице при техногенной катастрофе. Зануду, мешавшего работать или играть в домино, откровенно недолюбливали и старались не попадаться ему на глаза, а если от занятий всё же не удавалось отвертеться, старались занять последние ряды.



Вероятно, так же относились сотрудники крупного американского банка «Морган-Стенли», обосновавшегося в Южной башне Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, к постоянной дрессуре со стороны вице-президента банка по вопросам безопасности Рика Рескорлы. С завидной периодичностью 62-летний отставной полковник с секундомером в руке муштровал 2700 клерков, отрабатывая экстренную эвакуацию из здания. Для этого он заставлял офисных работников с соблюдением очерёдности спускаться по лестнице на полсотни этажей вниз. Рескорла не обращал внимания на жалобы со стороны работников и руководителей подразделений, сетовавших на разбазаривание рабочего времени и убытки, и неукоснительно придерживался своего «правила семи П» — Proper Prior Planning & Preparation Prevents Poor Performance («Правильные предварительные планирование и подготовка предотвращают плохие результаты»). Всё изменилось утром 11 сентября 2001 года, когда в 08:46 в Северную башню ВТЦ влетел самолёт, управляемый смертниками — старый параноик, повсюду видевший потенциальные угрозы, оказался прав. Не обращая внимания на объявления по внутренней связи, призывавшие всех находившихся в Южной башне соблюдать спокойствие и оставаться на местах, он начал эвакуацию сотрудников и посетителей банка ещё до того, как в 09:03 второй самолёт поразил и Южную башню ВТЦ. Прежде, чем в 09:56 она обрушилась после пожара, 2687 сотрудников «Стенли-Моргана», выдрессированные действовать в подобной ситуации до автоматизма, оказались в безопасности. Банк недосчитался, по разным данным, лишь от 6 до 13 человек, включая самого Рескорлу. Последний раз его видели поднимающимся наверх незадолго до обрушения здания — тучного и медлительного пожилого мужчину с мегафоном в руке. Останки Рика Рескорлы так и не были найдены.



До того, как в 1985 году начать работать в службе безопасности в ВТЦ, уроженец Корнуолла англичанин Сирил-Ричард «Рик» Рескорла (Cyril Richard «Rick» Rescorla) успел в 1957–1960 гг. послужить в британской армии на Кипре, в 1960–1963 гг. был инспектором полиции в Северной Родезии, после чего вернулся в метрополию и пошёл работать в Скотланд-Ярд, но вскоре уволился и эмигрировал в США.



На своей новой родине 24-летний Рик Рескорла завербовался в армию США. Осенью 1965 года после соответствующей подготовки в звании 2-го лейтенанта и должности командира взвода 7-го кавалерийского полка легендарной 1-й кавалерийской (аэромобильной) дивизии отправился воевать с коммунистами во Вьетнам. Там он отличился в ходе сражения в долине Йа-Дранг, заслужил у своих солдат не нуждающееся в переводе прозвище «Хардкор» (Hard Core) и впечатляющий комплект наград — «Серебряную Звезду» (Silver Star), две «Бронзовые Звезды» (Bronze Star) и «Пурпурное Сердце» (Purple Heart). После годичного боевого тура во Вьетнам Рескорла вернулся в США, а в 1967 году после получения гражданства ушёл в отставку, оставшись в резерве национальной гвардии.