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12 человек, которые чрезвычайно удачно начали год

12 человек, которые чрезвычайно удачно начали год  (13 фото)

Автор:
21 февраля 2021 23:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: Удача   год   истории   люди   начали   приятные   события   
1447
13

Когда начинается новый год, мы всегда надеемся в глубине души, что с нами случится что-то хорошее. В этом посте собраны истории людей, у которых в этот период произошли неожиданные, но очень приятные события.

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Еще крутые истории!
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Метки: Удача   год   истории   люди   начали   приятные   события   
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13  комментариев
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45k
noName 52 минуты назад
"владельцы клуба подарили ему пожизненный абонемент в это заведение"-вероятно из рекламных соображений,но пусть такой рекламы будет больше!!!!
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12k
KOSTELLO Полчаса назад
Особенно про "случайную" покупку лотерейного билетика, хорошая сказочка
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457
да пох 58 минут назад
А что всякую херню можно постить ?
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1k
Дмитрий Час назад
Кита точно спасли? А то чего то он не очень выглядит...
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15k
Dr.CrAzY Дмитрий 44 минуты назад
фото океана, в который он уплыл - сочли постить нецелесообразным, там его всё-равно не видно...
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13k
Юлия Dr.CrAzY Полчаса назад
Там есть "следующее фото"
Не стоит благодарности

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15k
Dr.CrAzY Юлия 6 минут назад
это вам больше к вопрошавшему Дмитрию, а не ко мне ))
а я, да, фото не кликал, соответсвенно на инстасран не переходил ;)
p.s. у меня вообще их скрипты зарезаны ))
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13k
Юлия Dr.CrAzY 2 минуты назад
Да так одним выстрелом двух зайцев))
переходить никуда не надо, оно кликабельно (переходом между 4 фото) тут же в самом посте)
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45k
Albert GER Час назад
По последней фото - судя по надписи это не Сирия, а Турция.
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457
да пох Albert GER Час назад
Действительно что мог делать турецкий мальчик .Смотрящий на турецкий спорт зал в Сирии
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4k
Доехал нормально Albert GER 59 минут назад
Так там и не написано, что это Сирия. А Сирийских мальчиков сейчас можно встретить где угодно.
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45k
Albert GER да пох 53 минуты назад
Судя по новостям, там весь север Сирии турецкий, но пишут они по арабски.
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457
да пох Albert GER 49 минут назад
Так тут для одаренных так и написали турецкий мальчик
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