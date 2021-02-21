12 человек, которые чрезвычайно удачно начали год

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Когда начинается новый год, мы всегда надеемся в глубине души, что с нами случится что-то хорошее. В этом посте собраны истории людей, у которых в этот период произошли неожиданные, но очень приятные события.
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Я летела в пустом самолете, так как случайно забронировала билет на специальный рейс для экипажа
Операция по спасению кита прошла удачно
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а я, да, фото не кликал, соответсвенно на инстасран не переходил ;)
p.s. у меня вообще их скрипты зарезаны ))
переходить никуда не надо, оно кликабельно (переходом между 4 фото) тут же в самом посте)