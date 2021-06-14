Девушка рисует забавные комиксы, в которых вся правда о бьюти-сфере

Индустрия красоты сейчас — это и реснички, и бровки, ноготочки, волосы. О всех тайнах, комичных ситуациях и проблемах этого мира знает хозяйка салона красоты из Екатеринбурга по имен Мария. Она рисует комиксы, в которых с юмором рассказывает о закулисье своей работы и делится моментами, которые могут быть не видны клиентам.

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Разные проблемы 0 Источник:

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Самостоятельные клиентки 0 Источник:

Горшочек, не вари! 0 Источник:

Гибкий график выглядит как-то так 0 Источник:

Мастера тоже хотят спать 0 Источник:

Тренды по календарю 0 Источник:

О чём думают мастера 0 Источник:

Кто этот человек? 0 Источник:

Таинственная история нарощенных ресниц 0 Источник:

Всё не то 0 Источник:

Популярные вопросы 0 Источник:

Разное отношение 0 Источник:

Только неправильные ответы 0 Источник:

Лучшая клиентка 0 Источник:

Провал 0 Источник:

У туши свои законы 0 Источник:

С капюшонами та же ситуация 0 Источник: