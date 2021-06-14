Девушка рисует забавные комиксы, в которых вся правда о бьюти-сфере

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Индустрия красоты сейчас — это и реснички, и бровки, ноготочки, волосы. О всех тайнах, комичных ситуациях и проблемах этого мира знает хозяйка салона красоты из Екатеринбурга по имен Мария. Она рисует комиксы, в которых с юмором рассказывает о закулисье своей работы и делится моментами, которые могут быть не видны клиентам.
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Метки: Юмор иллюстрации мода прикол стиль
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А, кстати, почему действительно осенью и зимой педикюр не делают?
Ведь бабы сами-то ногти свои видят.
И домашние тоже.
Или им на себя и домашних пох?
Моя вот круглый год делает.