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Девушка рисует забавные комиксы, в которых вся правда о бьюти-сфере

Девушка рисует забавные комиксы, в которых вся правда о бьюти-сфере (19 фото)

Автор:
14 июня 2021 10:51
Метки: Юмор   иллюстрации   мода   прикол   стиль   
313
19
Индустрия красоты сейчас — это и реснички, и бровки, ноготочки, волосы. О всех тайнах, комичных ситуациях и проблемах этого мира знает хозяйка салона красоты из Екатеринбурга по имен Мария. Она рисует комиксы, в которых с юмором рассказывает о закулисье своей работы и делится моментами, которые могут быть не видны клиентам.
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Метки: Юмор   иллюстрации   мода   прикол   стиль   
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106
Глазастый Пью 2 часа назад
Как же сложно бабам жить. Бедненькие...
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156k
☭Cheкаво☭ 16 минут назад
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15k
Денис 47 минут назад
Процентов 20 не понял. Ну и ладно.
А, кстати, почему действительно осенью и зимой педикюр не делают?
Ведь бабы сами-то ногти свои видят.
И домашние тоже.
Или им на себя и домашних пох?
Моя вот круглый год делает.
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