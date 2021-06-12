Начались съемки пятого фильма про Индиану Джонса

Планы по выпуску пятого фильма об Индиане Джонсе разрабатывались уже 13 лет. В какой-то момент пошел слух, что Харрисона Форда в главной роли заменит более молодой актер: все же Форду уже 78 лет. Но Кэтлин Кеннеди, президент Lucasfilm, заявила, что этого не произойдет. Она также подтвердила, что "Индиана Джонс 5" (так сейчас называется проект) станет пятым и последним фильмом франшизы.

Принимая премию BAFTA в марте 2020 года, Кеннеди заявила, что в восторге от получения награды, которая в прошлом была вручена Мартину Скорсезе, Ридли Скотту и Хелен Миррен, - и тут же воспользовалась возможностью прокомментировать грядущий фильм об Индиане Джонсе. "Мы работаем над тем, чтобы получить сценарий, который нас устраивает", - заявила она.

О том же сказал Харрисон Форд во время пресс-конференции, посвященной его фильму "Зов предков". «Мы не собираемся снимать еще одного Индиану Джонсадо тех пор, пока не придумаем, как покончить с ним, - заявил актер. - . Мы хотим, чтобы он был лучшим, и собираемся действовать наверняка".