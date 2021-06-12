Начались съемки пятого фильма про Индиану Джонса

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Впервые Харрисон Форд появился на экранах в роли археолога-авантюриста Индианы Джонса в 1981 году. И сегодня ветеран еще в строю: компания Lucasfilm начала съемки пятой серии франшизы, по-прежнему с Фордом в главной роли.
С тех пор, как в 1981 году в кинотеатрах впервые показали фильм "В поисках утраченного ковчега", Индиана Джонс стал одним из самых популярных персонажей семейного кино. За первым фильмом последовали два продолжения, в 1984 и 1989 годах. Затем франшизу возродили в 2008 году, когда вышел "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа". И вот, наконец, в 2021 году начались съемки пятого фильма.
Сага об Индиане Джонсе стала детищем двух голливудских гигантов: Джорджа Лукаса и Стивена Спилберга. Они вместе делали первые три фильма. Когда дело дошло до четвертого, Стивен Спилберг, однако, ушел из проекта. Кое-кто счел это мудрым ходом, поскольку "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" многие фанаты саги сочли провалом. Но, несмотря на неоднозначные отзывы, фильм все же собрал почти $800 миллионов по всему миру.
Однако к пятому фильму Спилберг вернулся. Однако он будет не режиссировать, а продюсировать фильм вместе с другими опытными голливудскими продюсерами, Кэтлин Кеннеди и Фрэнком Маршаллом. Хотя фильм снимает Lucasfilm, Джордж Лукас не будет участвовать в нем, поскольку продал компанию корпорации Disney в 2012 году.
Однако к пятому фильму Спилберг вернулся. Однако он будет не режиссировать, а продюсировать фильм вместе с другими опытными голливудскими продюсерами, Кэтлин Кеннеди и Фрэнком Маршаллом. Хотя фильм снимает Lucasfilm, Джордж Лукас не будет участвовать в нем, поскольку продал компанию корпорации Disney в 2012 году.
Планы по выпуску пятого фильма об Индиане Джонсе разрабатывались уже 13 лет. В какой-то момент пошел слух, что Харрисона Форда в главной роли заменит более молодой актер: все же Форду уже 78 лет. Но Кэтлин Кеннеди, президент Lucasfilm, заявила, что этого не произойдет. Она также подтвердила, что "Индиана Джонс 5" (так сейчас называется проект) станет пятым и последним фильмом франшизы.
Принимая премию BAFTA в марте 2020 года, Кеннеди заявила, что в восторге от получения награды, которая в прошлом была вручена Мартину Скорсезе, Ридли Скотту и Хелен Миррен, - и тут же воспользовалась возможностью прокомментировать грядущий фильм об Индиане Джонсе. "Мы работаем над тем, чтобы получить сценарий, который нас устраивает", - заявила она.
О том же сказал Харрисон Форд во время пресс-конференции, посвященной его фильму "Зов предков". «Мы не собираемся снимать еще одного Индиану Джонсадо тех пор, пока не придумаем, как покончить с ним, - заявил актер. - . Мы хотим, чтобы он был лучшим, и собираемся действовать наверняка".
Принимая премию BAFTA в марте 2020 года, Кеннеди заявила, что в восторге от получения награды, которая в прошлом была вручена Мартину Скорсезе, Ридли Скотту и Хелен Миррен, - и тут же воспользовалась возможностью прокомментировать грядущий фильм об Индиане Джонсе. "Мы работаем над тем, чтобы получить сценарий, который нас устраивает", - заявила она.
О том же сказал Харрисон Форд во время пресс-конференции, посвященной его фильму "Зов предков". «Мы не собираемся снимать еще одного Индиану Джонсадо тех пор, пока не придумаем, как покончить с ним, - заявил актер. - . Мы хотим, чтобы он был лучшим, и собираемся действовать наверняка".
Автором сценария к фильму в итоге стал ценарист Дэвид Кепп. На его счету такие хиты, как "Парк Юрского периода" и "Человек-паук". Именно он был сценаристом фильма "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа". Вторым сценаристом и режжисером картины станет Джеймс Мангольд.
О постановке мало что известно. IMDB заявляет, что проект находится на стадии подготовки к производству и что в нем снимаются Харрисон Форд, Мэдс Миккельсен и Фиби Уоллер-Бридж. Многие интернет-источники предполагают, что, поскольку действие четвертого фильма разворачивалось в 1957 году, а в реальной жизни после него прошло 11 лет, действие пятого фильма будет происходить в 1960-х годах. Однако пока это никем не подтверждено. Тем не менее, Спилберг заверил поклонников, что культовый герой доживет, по крайней мере, до конца фильма.
Съемки картины начались в Англии. Как и ожидалось, Харрисона Форда видели в знаменитой студии Пайнвуд в Айвер-Хита, Бэкингемшир. Однако реквизит картины был замечен в более необычном месте - в замке Бамбург в Нортумберленде.
О постановке мало что известно. IMDB заявляет, что проект находится на стадии подготовки к производству и что в нем снимаются Харрисон Форд, Мэдс Миккельсен и Фиби Уоллер-Бридж. Многие интернет-источники предполагают, что, поскольку действие четвертого фильма разворачивалось в 1957 году, а в реальной жизни после него прошло 11 лет, действие пятого фильма будет происходить в 1960-х годах. Однако пока это никем не подтверждено. Тем не менее, Спилберг заверил поклонников, что культовый герой доживет, по крайней мере, до конца фильма.
Съемки картины начались в Англии. Как и ожидалось, Харрисона Форда видели в знаменитой студии Пайнвуд в Айвер-Хита, Бэкингемшир. Однако реквизит картины был замечен в более необычном месте - в замке Бамбург в Нортумберленде.
Владельцы замка Бамбург подтверждают: замок закрыт для посетителей до 14 июня из-за проведения киносъемок. Прохожие заметили, что к некоторым стенам киношники прикрепили колючую проволоку, установили кран для подъема оборудования и специальное освещение.
Фильм уже попал в прессу. 4 июня в журнале The Chronicle Live появились фотографии Тима МакГиннесса со съемок в замке Бамбург. А 7 июня в газете York Press были опубликованы фотографии со съемок Саймона Терлоу, сделанные недалеко от рыночного городка Пикеринг в Северном Йоркшире. В числе присутствующего на съемках реквизита - танки, сторожевая вышка, нацистская форма и паровоз, раскрашенный в цвета немецкой железной дороги 1940-х годов.
Фильм уже попал в прессу. 4 июня в журнале The Chronicle Live появились фотографии Тима МакГиннесса со съемок в замке Бамбург. А 7 июня в газете York Press были опубликованы фотографии со съемок Саймона Терлоу, сделанные недалеко от рыночного городка Пикеринг в Северном Йоркшире. В числе присутствующего на съемках реквизита - танки, сторожевая вышка, нацистская форма и паровоз, раскрашенный в цвета немецкой железной дороги 1940-х годов.
Это уже второй голливудский фильм, снятый на железной дороге Норт-Йорк-Мурс. В апреле 2021 года Том Круз снимал здесь сцены для очередного, тоже, по слухам, последнего фильма франшизы "Миссия невыполнима". В этом году север Англии вообще очень популярен среди киношников. Так, появились фотографии актеров и съемочной группы на съемочной площадке в замке Алнвик, где снимают следующий фильм "Подземелья и драконы" сКрисом Пайном ("Звездный путь"), Мишель Родригес ("Форсаж") и Хью Грант.
То что подробности пятого фильма об Индиане Джонсе начинают всплывать именно сейчас, кажется символичным: ведь 40 лет назад в США как раз состоялась премьера первого фильма серии - "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега».
Франшиза об Индиане Джонсе подарила Голливуду несколько незабываемых кадров. Вступительная часть "В поисках утраченного ковчега", где Индиана пытается заменить древнюю реликвию на мешок с песком, чтобы избежать ловушек, породила бесчисленное количество подражаний. Совсем недавно, когда пандемия привела к дефициту в супермаркетах, кто-то отфотошопил кадр из фильма, на котором Инди заменяет золотого идола рулоном туалетной бумаги.
Другая известная сцена в карните возникла совершенно случайно. Находясь в Каире, Индиана сталкивается с фехтовальщиком, которому требуется несколько минут, чтобы принять позу и продемонстрировать свои невероятные навыки. После чего Инди вытаскивает револьвер и стреляет в него.
Франшиза об Индиане Джонсе подарила Голливуду несколько незабываемых кадров. Вступительная часть "В поисках утраченного ковчега", где Индиана пытается заменить древнюю реликвию на мешок с песком, чтобы избежать ловушек, породила бесчисленное количество подражаний. Совсем недавно, когда пандемия привела к дефициту в супермаркетах, кто-то отфотошопил кадр из фильма, на котором Инди заменяет золотого идола рулоном туалетной бумаги.
Другая известная сцена в карните возникла совершенно случайно. Находясь в Каире, Индиана сталкивается с фехтовальщиком, которому требуется несколько минут, чтобы принять позу и продемонстрировать свои невероятные навыки. После чего Инди вытаскивает револьвер и стреляет в него.
По первоначальной задумке, Инди должен был выбить кнутом оружие из руки фехтовальщика. Однако Харрисон Форд, как и многие другие члены съемочной группы, получил пищевое отравление и чувствовал себя слишком плохо, чтобы принимать участие в этом сложном трюке. После нескольких неудачных попыток он спросил Спилберга, может ли он просто застрелить фехтовальщика и покончить с этим. Спилберг признал гениальность этой идеи и согласился.
В 1999 году фильм "В поисках утраченного ковчега" был добавлен в Национальный реестр фильмов Библиотекой Конгресса США. Фильмы включаются в Реестр, если эксперты сочтут их "культурно, исторически или эстетически значимыми". Этот фильм также стал единственным фильмом об Индиане Джонсе, номинированным на премию "Оскар" за лучший фильм.
Джон Рис-Дэвис, сыгравший Саллаха в фильме, сказал, что к нему обращались более 150 лекторов, профессоров и археологов, которые сказали ему, что "В поисках утраченного ковчега" вдохновили их заняться археологией.
По утверждениям создателей, пятый фильм франшизы должен быть выпущен 29 июля 2022 года. Конечно, сиквелам редко удается затмить славу оригиналов, однако "Индиана Джонс - 5" имеет солидные шансы сделать это, поскольку герой франшизы очень любим кинозрителями. Посмотрим, что получится.
В 1999 году фильм "В поисках утраченного ковчега" был добавлен в Национальный реестр фильмов Библиотекой Конгресса США. Фильмы включаются в Реестр, если эксперты сочтут их "культурно, исторически или эстетически значимыми". Этот фильм также стал единственным фильмом об Индиане Джонсе, номинированным на премию "Оскар" за лучший фильм.
Джон Рис-Дэвис, сыгравший Саллаха в фильме, сказал, что к нему обращались более 150 лекторов, профессоров и археологов, которые сказали ему, что "В поисках утраченного ковчега" вдохновили их заняться археологией.
По утверждениям создателей, пятый фильм франшизы должен быть выпущен 29 июля 2022 года. Конечно, сиквелам редко удается затмить славу оригиналов, однако "Индиана Джонс - 5" имеет солидные шансы сделать это, поскольку герой франшизы очень любим кинозрителями. Посмотрим, что получится.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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