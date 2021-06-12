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Начались съемки пятого фильма про Индиану Джонса

Начались съемки пятого фильма про Индиану Джонса (8 фото + 1 видео)

Автор:
12 июня 2021 08:30
Сообщество : Кино
Метки: Харрисон Форд   голливуд   джордж лукас   индиана джонс   кино   стивен спилберг   съемки   фильм   
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Впервые Харрисон Форд появился на экранах в роли археолога-авантюриста Индианы Джонса в 1981 году. И сегодня ветеран еще в строю: компания Lucasfilm начала съемки пятой серии франшизы, по-прежнему с Фордом в главной роли.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Харрисон Форд   голливуд   джордж лукас   индиана джонс   кино   стивен спилберг   съемки   фильм   
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7  комментариев
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bigkoss Час назад
Белый Индиана Джонс? Куда смотрит блм?
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156k
☭Cheкаво☭ Час назад
Форд-уже в 4-той на 4-той скорости играл, возраст всё-таки...
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15k
Денис Час назад
Ух ты. Как я вовремя - вчера только пересмотрел первую и третью часть. Вторая мне не нравится.
Четвёртую, хоть она и спорная, всё же пересмотрю сегодня.
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14k
KOSTELLO 2 часа назад
"Королевство хрустального черепа" уже был унылым говном, при всем моем уважении к Индиане Джонсу.
Уходить надо вовремя....
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