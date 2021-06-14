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Серийный персонаж Гайдая, о котором не все знают

Серийный персонаж Гайдая, о котором не все знают (8 фото)

Автор:
14 июня 2021 02:16
Метки: Гайдай   Семён Данилович Петухов.   персонаж   серийный   советское кино   
345
8
Серийный персонаж Гайдая — это не только Шурик, и не только гениальное трио Трус, Балбес и Бывалый. Есть у него ещё один серийный, сквозной персонаж, присутствовавший в нескольких фильмах. Он не так известен и популярен как вышеупомянутые герои. Частично это из-за того, что первый фильм о нём далеко не все видели. А то, что видели — всего лишь половина первоначального замысла…
Зовут этого персонажа — Семён Данилович Петухов.
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Метки: Гайдай   Семён Данилович Петухов.   персонаж   серийный   советское кино   
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5  комментариев
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−125
Владимир Смирнов 3 часа назад
а чего вы не вспоминаете про последние фильмы Гайдая?
ну когда проклятого совка уже небыло, и худ. коллегия не фильтровала творчество творцов?

ну вот ... все нету цензуры и что снял гайдай?
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☭Cheкаво☭ Час назад
Недавно узнал, Гусева, оказывается дочь Амановой.
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−125
Владимир Смирнов 3 часа назад
даже самые хреновые фильмы Гайдая (ну последниее три его) все равно круче чем то что снято за последние 30 лет у нас
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−125
Владимир Смирнов 3 часа назад
на брайтон бич опять идут дожди

Это то же Гайдай
что? руку мастера не узнаете?
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