Серийный персонаж Гайдая, о котором не все знают

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Серийный персонаж Гайдая — это не только Шурик, и не только гениальное трио Трус, Балбес и Бывалый. Есть у него ещё один серийный, сквозной персонаж, присутствовавший в нескольких фильмах. Он не так известен и популярен как вышеупомянутые герои. Частично это из-за того, что первый фильм о нём далеко не все видели. А то, что видели — всего лишь половина первоначального замысла…
Зовут этого персонажа — Семён Данилович Петухов.
Зовут этого персонажа — Семён Данилович Петухов.
Он был главным героем сатирической комедии «Жених с того света» (1958). Это была первая самостоятельная, без напарников, режиссёрская работа Леонида Гайдая. И первая комедия. Авторами сценария были Владимир Дыховичный и Морис Слободской, переработавшие свою же пьесу «Мокрое дело».
Семён Данилович Петухов был руководителем бесполезной бюрократической конторы «КУКУ» («Кустовое управление курортными учреждениями»). Своего помощника Фикусова (Георгий Вицин) он учил тому, что документ важнее человека. И в итоге сам пострадал от этой системы. В финале контору прикрыли, и Петухов сменил род деятельности — стал экскурсоводом.
Семён Данилович Петухов был руководителем бесполезной бюрократической конторы «КУКУ» («Кустовое управление курортными учреждениями»). Своего помощника Фикусова (Георгий Вицин) он учил тому, что документ важнее человека. И в итоге сам пострадал от этой системы. В финале контору прикрыли, и Петухов сменил род деятельности — стал экскурсоводом.
Р.Плятт в роли Петухова. “Жених с того света” (1958)
*
Сыграл этого персонажа прекрасный артист — Ростислав Плятт. Он на этот момент был уже очень известным актёром, но в кино играл роли второго плана. Петухов стал первой главной ролью Плятта.
*
Сыграл этого персонажа прекрасный артист — Ростислав Плятт. Он на этот момент был уже очень известным актёром, но в кино играл роли второго плана. Петухов стал первой главной ролью Плятта.
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Петухов-экскурсовод. “Жених с того света” (1958)
*
Когда «Жених с того света» был закончен, руководство студии было в восторге. Но министерство культуры этих восторгов не разделило. Министр Михайлов раскритиковал картину, а Гайдаю даже грозился отобрать у него партбилет. На полку фильм не положили, но сократили почти вдвое, в итоге он стал короткометражным. И даже короткометражных копий было отпечатано мало, так что картину эту тогда мало кто посмотрел.
После этого Гайдаю пришлось на время отойти от комедийного жанра, сняв фильм «Трижды воскресший». Но от судьбы не уйдёшь — вернувшись в комедию с трио Трус-Балбес-Бывалый Леонид Иович наконец-то нашёл свой путь.
В 1965 году на экраны страны вышла одна из самых шедевральных советских комедий, “Операция “Ы” и другие приключения Шурика”. В третьей новелле, как все знают, Трус, Балбес и Бывалый идут на инсценировку ограбления базы, чтобы покрыть хищения директора.
*
Когда «Жених с того света» был закончен, руководство студии было в восторге. Но министерство культуры этих восторгов не разделило. Министр Михайлов раскритиковал картину, а Гайдаю даже грозился отобрать у него партбилет. На полку фильм не положили, но сократили почти вдвое, в итоге он стал короткометражным. И даже короткометражных копий было отпечатано мало, так что картину эту тогда мало кто посмотрел.
После этого Гайдаю пришлось на время отойти от комедийного жанра, сняв фильм «Трижды воскресший». Но от судьбы не уйдёшь — вернувшись в комедию с трио Трус-Балбес-Бывалый Леонид Иович наконец-то нашёл свой путь.
В 1965 году на экраны страны вышла одна из самых шедевральных советских комедий, “Операция “Ы” и другие приключения Шурика”. В третьей новелле, как все знают, Трус, Балбес и Бывалый идут на инсценировку ограбления базы, чтобы покрыть хищения директора.
Самого директора в фильме ни разу не назвали по имени. Но в его кабинете висит табличка: “ПЕТУХОВ С.Д.”!
Совпадением это быть не может. Режиссёр — тот же. Один из сценаристов — тот же (сценарий «Операции Ы» написан Яковом Костюковским, Морисом Слободским и самим Гайдаем). Правда, Василий Шукшин в своих произведениях, бывало, давал своим героям одинаковые имена, зачастую взятые из жизни, от своих земляков. Байкаловы, Колокольниковы… Гринька Малюгин у него был и положительным водителем в одноимённом рассказе, и разбойником в романе «Любавины». Но у Гайдая это, скорее всего, не случайно.
Сомнений бы не было, если бы Петухова снова исполнил Плятт. Но роль сыграл Владимир Владиславский, который снимался, кстати, и в «Женихе с того света» — играл роль врача-психиатра.
Сомнений бы не было, если бы Петухова снова исполнил Плятт. Но роль сыграл Владимир Владиславский, который снимался, кстати, и в «Женихе с того света» — играл роль врача-психиатра.
Р.Плятт и В.Владиславский в фильме “Жених с того света” (1958)
*
Очень много написано о пробах к «Операции «Ы» и другим приключениям Шурика». Писали о том, кто пробовался на роль Шурика, Лиды, Верзилы, прораба. А вот, рассматривался ли Плятт или кто-нибудь другой на роль Петухова — информации нигде нет.
*
Очень много написано о пробах к «Операции «Ы» и другим приключениям Шурика». Писали о том, кто пробовался на роль Шурика, Лиды, Верзилы, прораба. А вот, рассматривался ли Плятт или кто-нибудь другой на роль Петухова — информации нигде нет.
В.Владиславский в фильме “Операция “Ы” и другие приключения Шурика” (1965)
*
А то, что Петухов из экскурсовода стал директором базы — как раз вполне объяснимо. После закрытия “КУКУ” временно проводил экскурсии, а потом с помощью связей, которые у таких людей есть всегда, устроился директором базы. И там вовсю развернулся («всё уже украдено до нас»)!
Кстати, есть одна теория. Был у Гайдая ещё один директор базы, туристической, под названием «Орлиный приют». Это было в фильме «Спортлото-82», и играл его Борислав Брондуков. Этот персонаж упоминал, что ранее руководил другой базой — оптовой. По имени его в фильме не называли, поэтому непонятно, это продолжение образа Петухова, или нет. Тёмных делишек за директором турбазы вроде не замечено. Отношения с секретаршей не считаются, мы же не знаем об их семейном положении. Так что эта теория — скорее всего, фантазия. И серийный персонаж Гайдая по фамилии Петухов представлен только двумя фильмами.
*
А то, что Петухов из экскурсовода стал директором базы — как раз вполне объяснимо. После закрытия “КУКУ” временно проводил экскурсии, а потом с помощью связей, которые у таких людей есть всегда, устроился директором базы. И там вовсю развернулся («всё уже украдено до нас»)!
Кстати, есть одна теория. Был у Гайдая ещё один директор базы, туристической, под названием «Орлиный приют». Это было в фильме «Спортлото-82», и играл его Борислав Брондуков. Этот персонаж упоминал, что ранее руководил другой базой — оптовой. По имени его в фильме не называли, поэтому непонятно, это продолжение образа Петухова, или нет. Тёмных делишек за директором турбазы вроде не замечено. Отношения с секретаршей не считаются, мы же не знаем об их семейном положении. Так что эта теория — скорее всего, фантазия. И серийный персонаж Гайдая по фамилии Петухов представлен только двумя фильмами.
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ну когда проклятого совка уже небыло, и худ. коллегия не фильтровала творчество творцов?
ну вот ... все нету цензуры и что снял гайдай?
Это то же Гайдай
что? руку мастера не узнаете?