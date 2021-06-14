Серийный персонаж Гайдая, о котором не все знают

В.Владиславский в фильме “Операция “Ы” и другие приключения Шурика” (1965)



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А то, что Петухов из экскурсовода стал директором базы — как раз вполне объяснимо. После закрытия “КУКУ” временно проводил экскурсии, а потом с помощью связей, которые у таких людей есть всегда, устроился директором базы. И там вовсю развернулся («всё уже украдено до нас»)!



Кстати, есть одна теория. Был у Гайдая ещё один директор базы, туристической, под названием «Орлиный приют». Это было в фильме «Спортлото-82», и играл его Борислав Брондуков. Этот персонаж упоминал, что ранее руководил другой базой — оптовой. По имени его в фильме не называли, поэтому непонятно, это продолжение образа Петухова, или нет. Тёмных делишек за директором турбазы вроде не замечено. Отношения с секретаршей не считаются, мы же не знаем об их семейном положении. Так что эта теория — скорее всего, фантазия. И серийный персонаж Гайдая по фамилии Петухов представлен только двумя фильмами.