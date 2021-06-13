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Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны, но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны, но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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19.
Практика наряжать мальчиков в девичьи платьица началась в Великобритании в середине XVI века.
Причины на то были чисто практические: поскольку подгузников еще не придумали, менять пеленки, снимая штаны или бриджи было достаточно сложно. Поэтому мамаши и нянечки упростили себе жизнь и надевали юбочки своим сынишкам и воспитанникам.
Причины на то были чисто практические: поскольку подгузников еще не придумали, менять пеленки, снимая штаны или бриджи было достаточно сложно. Поэтому мамаши и нянечки упростили себе жизнь и надевали юбочки своим сынишкам и воспитанникам.
20.
Цесаревич Алексей, 1855 год.
Кроме этого, платья и туники были просторными и дети не так быстро из них вырастали. Одежда в то время стоила довольно дорого, поэтому в такой традиции была еще экономическая подоплека. Ношение мальчиками юбок было распространено среди всех сословий общества, независимо от их статуса.
21.
Императрица Мария Федоровна с сыном Николаем II. 1870 г.
В возрасте от 4-х до 6-ти лет мальчики начинали носить штаны. Событие, когда ребенок впервые надевал бриджи или брюки, превращалось в торжество, на которое приглашали родственников и друзей семьи. Для юнцов это был первый шаг во взрослую жизнь. Для богатых мальчиков это значило, что вскоре их отдадут учиться в школу, а для детей рабочего класса — наступление трудной жизни в нищете и лишениях.
После того как мальчики надевали брюки, они начинали вести себя по-взрослому. Из тени маминой юбки юнцы выходили в свет мужчин. Поэтому некоторые мамаши боялись наряжать чадо в штаны аж до 7 — 8 лет.
Так продолжалось до конца Первой Мировой войны. Прогрессивный XX век разделил как общество, так и гендерные признаки у детишек. Родители начали одевать сыновей в брюки, шорты и футболки.
После того как мальчики надевали брюки, они начинали вести себя по-взрослому. Из тени маминой юбки юнцы выходили в свет мужчин. Поэтому некоторые мамаши боялись наряжать чадо в штаны аж до 7 — 8 лет.
Так продолжалось до конца Первой Мировой войны. Прогрессивный XX век разделил как общество, так и гендерные признаки у детишек. Родители начали одевать сыновей в брюки, шорты и футболки.
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