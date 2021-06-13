21.

В возрасте от 4-х до 6-ти лет мальчики начинали носить штаны. Событие, когда ребенок впервые надевал бриджи или брюки, превращалось в торжество, на которое приглашали родственников и друзей семьи. Для юнцов это был первый шаг во взрослую жизнь. Для богатых мальчиков это значило, что вскоре их отдадут учиться в школу, а для детей рабочего класса — наступление трудной жизни в нищете и лишениях.

После того как мальчики надевали брюки, они начинали вести себя по-взрослому. Из тени маминой юбки юнцы выходили в свет мужчин. Поэтому некоторые мамаши боялись наряжать чадо в штаны аж до 7 — 8 лет.



Так продолжалось до конца Первой Мировой войны. Прогрессивный XX век разделил как общество, так и гендерные признаки у детишек. Родители начали одевать сыновей в брюки, шорты и футболки.