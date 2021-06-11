Пользователи сети хвастаются самыми бесполезными вещами в доме

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Дурацкие пылесборники, древние телевизоры, странные статуэтки и даже предохранительный штифт с баллистической ракеты (..что?): наверное, каждый может похвастаться такими трофеями, которые захламляют квартиру, но избавиться от них не поворачивается рука. Вот несколько глупых приобретений, которыми похвастались пользователи сети; а какую дурацкую вещь держите дома вы?
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3. "Мама сказала, что это гном. Да, он дурацкий. Да, я буду любить его, беречь и защищать ценой своей жизни"
6. "Писающая кукла: нашел у отца во время генеральной уборки. Если нажать на шарик сзади, шарик спереди наполняется жидкостью"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: бесполезные вещи вещи забавные вещи фото
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