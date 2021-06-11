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Пользователи сети хвастаются самыми бесполезными вещами в доме

Пользователи сети хвастаются самыми бесполезными вещами в доме (25 фото)

Автор:
11 июня 2021 21:46
Сообщество : Жизнь
Метки: бесполезные вещи   вещи   забавные вещи   фото   
1210
25

Дурацкие пылесборники, древние телевизоры, странные статуэтки и даже предохранительный штифт с баллистической ракеты (..что?): наверное, каждый может похвастаться такими трофеями, которые захламляют квартиру, но избавиться от них не поворачивается рука. Вот несколько глупых приобретений, которыми похвастались пользователи сети; а какую дурацкую вещь держите дома вы?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бесполезные вещи   вещи   забавные вещи   фото   
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4  комментария
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5k
М С 2 часа назад
- Ты алкаш!
- Нет, я собиратель винных пробок!
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5k
Ruk 46 минут назад
классная штука!!! хочу такой
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sayrus 51 минуту назад
Беговая дорожка где?
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Артём 52 минуты назад
Кажется у большинства авторов проблема с пониманием значения слова "бесполезный".
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