Пользователи сети хвастаются самыми бесполезными вещами в доме

Дурацкие пылесборники, древние телевизоры, странные статуэтки и даже предохранительный штифт с баллистической ракеты (..что?): наверное, каждый может похвастаться такими трофеями, которые захламляют квартиру, но избавиться от них не поворачивается рука. Вот несколько глупых приобретений, которыми похвастались пользователи сети; а какую дурацкую вещь держите дома вы?