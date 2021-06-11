Комфорт, по мнению Дидье, мешал развитию сверхчеловеческих способностей. У Мод не было друзей, не было игрушек, в ее рационе не было фруктов, свежего хлеба, молочных продуктов. Она ела безвкусное месиво, с низким содержанием питательных веществ. Ее организм, по задумке отца, должен был справляться с дефицитом витаминов сам. Ей было строго запрещено использовать больше одного квадратика туалетной бумаги, их пересчитывали после того, как Мод посещала уборную.

"Они [родители] сняли с моего учебного велосипеда дополнительные колесики. Мать заставила меня сесть на неустойчивую конструкцию и с силой толкнула велосипед вниз по наклонной дороге. Я упала, разодрала колено и заплакала, но увидев их непоколебимые лица, я замолчала. Мать молча подошла ко мне и вновь усадила на велосипед - обучение продолжалось весь день, пока я, наконец, не научилась держать равновесие".

Когда Мод исполнилось семь лет, то каждый прием пищи шел вприкуску с виски или коньяком. Разумеется это сказывалось на печени ребенка.

"Отец говорил, что умение справляться с опьянением - полезный инструмент. С его помощью можно узнать любые вражеские секреты" - говорила Мод в своих воспоминаниях. Отец растил из нее супершпиона, видимо. Он заявлял, что Мод сможет стать президентом Франции, повелительницей мира, "достичь величия".