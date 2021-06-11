19 фотографий, которые вызывают мурашки и чувство тревоги

Возможно, вы замечали, что ничем не примечательные на первый взгляд предметы способны вызывать в душе небольшие зачатки страха. Если задуматься, то в них нет ничего пугающего, но по спине всё равно бегут мурашки, даже если на улице во всю светит солнышко.

1. Кусочек кварца, в котором как будто застряли пауки