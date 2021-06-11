19 фотографий, которые вызывают мурашки и чувство тревоги

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Люди часто встречают странные, а иногда и пугающие предметы, которые являются частью повседневной жизни. Некоторые из них даже фотографируют особо отличившиеся экземпляры и размещают в интернете.
Возможно, вы замечали, что ничем не примечательные на первый взгляд предметы способны вызывать в душе небольшие зачатки страха. Если задуматься, то в них нет ничего пугающего, но по спине всё равно бегут мурашки, даже если на улице во всю светит солнышко.
1. Кусочек кварца, в котором как будто застряли пауки
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2. Копировать, вставить
3. Малайский медведь выглядит как человек, который надел костюм медведя и не знает, как себя вести
4. Гнездо с новорождёнными богомолами
5. МРТ нерождённых детей в животах беременных женщин
6. Ты — то, что ты ешь
7. Кажется, там снимают сиквел «Птиц»
8. Собрал свою маленькую армию из панцирей цикад
9. Гроздь ягод гуараны следит за вами!
10. Когда хозяева на 5 минут опоздали с твоим ужином
11. В фильме «Черепашки-ниндзя» 1990 года во рту одной из черепашек видны зубы актёра
12. О картошке забыли на 3 месяца, и она решила поработить мир
13. Овцы в ночи
14. Существо, собранное целиком из панцирей цикад
15. Львиный зев после того, как он отцветает
16. Статуя акулы в подводном парке на Невшательском озере
17. Вывеска из миленькой девочки превратилась в постер к фильму ужасов
18. Кажется, сегодня здесь ночуют пауки
19. Так начинаются все фильмы ужасов
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