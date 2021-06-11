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19 фотографий, которые вызывают мурашки и чувство тревоги

19 фотографий, которые вызывают мурашки и чувство тревоги (20 фото)

Автор:
11 июня 2021 08:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: животные   крипота   люди   насекомые   необычно   птицы   фото   
795
20

Люди часто встречают странные, а иногда и пугающие предметы, которые являются частью повседневной жизни. Некоторые из них даже фотографируют особо отличившиеся экземпляры и размещают в интернете.

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Метки: животные   крипота   люди   насекомые   необычно   птицы   фото   
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ваня панкин Час назад
так себе...
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