Обстрелявший велосипедистов пассажир раскрыл подробности конфликта

После появления ролика в соцсетях, пассажир сам пришёл к полицейским с рассказом о конфликте. 24-летний парень заявил, что велосипедисты провоцировали водителя такси, занимая всю проезжую часть и нарушая правила ПДД.

"Вчера между мной и велосипедистами произошёл конфликт, точнее провокация с их стороны. На просьбу отъехать с дороги, с проезжей части, была реакция какая-то буйная с его стороны", — сказал пассажир на видео.

После этого парень вытащил пистолет и один раз выстрелил в асфальт, чтобы вразумить велосипедистов.