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Обстрелявший велосипедистов пассажир раскрыл подробности конфликта

Обстрелявший велосипедистов пассажир раскрыл подробности конфликта (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 июня 2021 12:39
Сообщество : Жить в России
Метки: велосипедисты   интересное   красноярск   пассажир   полиция   признание   такси   фото   
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В социальных сетях появился ролик, снятый велосипедистами. В нём пассажир такси обстрелял молодых людей. По словам парней, они не поняли, что сделали не так. Однако, в разговоре с полицией стрелок рассказал о том, что велосипедисты провоцировали водителя такси, занимая всю проезжую часть.

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Метки: велосипедисты   интересное   красноярск   пассажир   полиция   признание   такси   фото   
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18  комментариев
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28k
Fat Lynx 2 часа назад
ОЙДУРАК!
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4k
Олег Данилов 6 минут назад
Что бы вразумить и поставить на место произвел один выстрел!

Да просто гений

В следующий раз кидай гранату!!!!
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26k
Aqueronte 12 минут назад
Поэтому я без гб и не катаюсь. Таких шальных чурбанов успокаивать
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6k
Витал Виталич 19 минут назад
Велосипедисты те ещё участники дорожного движения.
Иногда тоже так хочется сделать и не в асфальт!
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3k
Rubiroid_47 Полчаса назад
Олигофхен.
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237
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Этот дурачок выхватит проблем. Ну а любители помассировать анус, как всегда не при делах..
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358
Будьте крепенькими и здоровенькими! 41 минуту назад
Современные реалии: в любой момент будь готов стать объектом видеосъемки. И не только со стороны «госорганов». У каждого в кармане гаджет, у многих и огромное корыстная любовь к YouTube. Подстав тоже море… Кстати, пистолет нынче тоже не раритет… Короче, надо всегда думать – сначала невзначай оглянись, а уж потом «пукай»… или уж… не «оставляй» свидетелей \_(ツ)_/
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32k
Alex 46 минут назад
Дол**б...
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14k
Serg2001 Час назад
Как говорится, чистосердечное признание облегчает душу и удлинняет срок. Трудно ему будет что-то доказать. У пацанов видео есть. У него ничего кроме слов. Ну может быть показания водителя будут в его сторону.
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4k
Иван Час назад
Ну с уголовкой теперь свой травмат может себе только в жопу засунуть и там подвигать.
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5k
Дельфин Красивый Час назад
хрустики для этого и снимали, это как стопхам снимают - если чел молча уехал - обидно, ну что поделать, а вот если начинает выяснять отношения - то операторы со всех сторон снимают и выкладывают везде, нужен скандал. ну вот ни как не представляю человека просто так стреляющего в асфальт шумовым патроном при виде хрустика
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272
сеньор Леонсио Дельфин Красивый Час назад
Стаями нападают как акулы!
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Лишенец
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