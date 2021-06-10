Обстрелявший велосипедистов пассажир раскрыл подробности конфликта

В социальных сетях появился ролик, снятый велосипедистами. В нём пассажир такси обстрелял молодых людей. По словам парней, они не поняли, что сделали не так. Однако, в разговоре с полицией стрелок рассказал о том, что велосипедисты провоцировали водителя такси, занимая всю проезжую часть.
После появления ролика в соцсетях, пассажир сам пришёл к полицейским с рассказом о конфликте. 24-летний парень заявил, что велосипедисты провоцировали водителя такси, занимая всю проезжую часть и нарушая правила ПДД.
"Вчера между мной и велосипедистами произошёл конфликт, точнее провокация с их стороны. На просьбу отъехать с дороги, с проезжей части, была реакция какая-то буйная с его стороны", — сказал пассажир на видео.
После этого парень вытащил пистолет и один раз выстрелил в асфальт, чтобы вразумить велосипедистов.
Придя в полицию, пассажир принёс извинения за свою вспыльчивость и уточнил, что считает себя неправым в данной ситуации. Однако, полицейские не поверили ему и завели уголовное дело по статье "Хулиганство".
Источник:
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Да просто гений
В следующий раз кидай гранату!!!!
Иногда тоже так хочется сделать и не в асфальт!