22 закадровых снимка из известных кинофильмов

Загляните за кулисы и посмотрите, каково это - находиться по ту сторону экрана. Масштабные голливудские фильмы и сериалы снимаются не за один день, и это означает, что актерам и съемочной группе иногда удается сделать перерыв в работе. Конечно, без забавных фотографий при этом не обходится.

0

1. Дэниел Рэдклифф записывает фразу "... но она тоже мой друг" в "Гарри Поттере и Кубке огня" 0 Источник:

×

2. Перед примеркой маски Бенедикта Камбербэтча в "Шерлоке" 0 Источник:

3. Розовый зонт - главный съемочный реквизит в дождливом Уэльсе 0 Источник:

4. Так выглядит Дамбо в реальности 0 Источник:

5. Чудо-женщина благодарит своего дублера-каскадера, которая выполняла за нее самые сложные трюки 0 Источник:

6. В перерывах между подвигами супергероев персонажи "Стражей Галактики. Том 2" проводили время за игрой в пинг-понг 0 Источник:

7. Николас Холт читал "50 оттенков серого" в перерывах между съемками "Безумного Макса" 0 Источник:

8. Актеры фильма "Мстители: Финал" пытаются выяснить, кто из них самый большой и свирепый 0 Источник:

9. Крис Хемсворт облачается в костюм толстяка 0 Источник:

10. За кулисами фильма "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" 0 Источник:

11. Брэд Питт на съемках фильма "Однажды в Голливуде" 0 Источник:

12. Шарлиз Терон тестирует макияж на съемках "Скандала" 0 Источник:

13. Режиссер Джо Руссо подвозит актера Тома Холланда на съемочную площадку фильма "По наклонной" 0 Источник:

14. Дэвид Теннант за кулисами сериала "Доктора Кто" 0 Источник:

15. Джудуны (гуманоиды из "Доктора Кто") сняли маски - пора пойти перекусить 0 Источник:

16. О, тут продается костюм Кэнди из "Твин Пикс"? Заверните два! 0 Источник:

17. Бэтмену что-то попало в глаз 0 Источник:

18. Как снималась одна из сцен "Зова предков" 0 Источник:

19. Визажист опрыскивает Райана Рейнольдса, чтобы ему не было жарко, на съемках "Дэдпула" 0 Источник:

20. Эмма Уотсон держит в руках грелки, чтобы не замерзнуть на съемках "Маленьких женщин". По ее словам, к ее платью спереди и сзади была привязаны еще пара 0 Источник:

21. А ее коллеги по съемочной площадке перекусывают кексами 0 Источник: