22 закадровых снимка из известных кинофильмов

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Загляните за кулисы и посмотрите, каково это - находиться по ту сторону экрана. Масштабные голливудские фильмы и сериалы снимаются не за один день, и это означает, что актерам и съемочной группе иногда удается сделать перерыв в работе. Конечно, без забавных фотографий при этом не обходится.
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20. Эмма Уотсон держит в руках грелки, чтобы не замерзнуть на съемках "Маленьких женщин". По ее словам, к ее платью спереди и сзади была привязаны еще пара
Источник: — переведено специально для fishki.net
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