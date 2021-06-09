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22 закадровых снимка из известных кинофильмов

22 закадровых снимка из известных кинофильмов (23 фото)

Автор:
09 июня 2021 12:39
Сообщество : Кино
Метки: За кадром известных фильмов   Фотографии со съёмок   Фотографии со съёмочной площадки   за кадром   за кулисами   закадровые фото   
575
23
Загляните за кулисы и посмотрите, каково это - находиться по ту сторону экрана. Масштабные голливудские фильмы и сериалы снимаются не за один день, и это означает, что актерам и съемочной группе иногда удается сделать перерыв в работе. Конечно, без забавных фотографий при этом не обходится.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: За кадром известных фильмов   Фотографии со съёмок   Фотографии со съёмочной площадки   за кадром   за кулисами   закадровые фото   
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