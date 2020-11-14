Пользователи Instagram заглянули за кулисы "идеальных" фотосессий

Если заглянуть за кулисы идеальных постановочных фотографий в соцсетях, вы обнаружите мир, полный забавных ошибок, неконтролируемого смеха и абсолютного хаоса. Чем меньше пафоса, тем лучше! Ведь жизнь состоит из самых обычных моментов, и все они важны. Вот подборка честных жизненных снимков, найденных по хэштегу #instagramvsreality.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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