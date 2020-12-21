Фотографии молодого Стивена Спилберга, сделанные во время съемок "Челюстей", 1974 год

"Вам понадобится лодка побольше". Изначально эту фразу использовать в фильме никто не планировал, это было чье-то замечание во время дубля, которое в итоге превратилось в одну из самых известных киноцитат, символ борьбы с непреодолимыми препятствиями. Речь, конечно, о фильме Стивена Спилберга "Челюсти", вышедшего на экраны в 1975 году и на тот момент ставшего самым кассовым фильмом в истории.
28-летний режиссер Стивен Спилберг понятия не имел, во что ввязывается, когда подписался снимать "Челюсти" по одноименному роману Питера Бенчли. Идея привлекла его из-за тематического сходства с его предыдущим фильмом - "Дуэль" (1971 г.). Та же борьба между анонимным, непознаваемым злом и отважным главным героем. Режиссер увидел возможность продолжить и расширить эту тему, однако в итоге сделал фильм, который навсегда вошел в историю кинематографа.
"Это действительно фильм о нашем страхе перед водой, - говорил Спилберг. - В воде половина тела находится под поверхностью и мы не можем следить за тем, что происходит внизу, там где наши ноги".
Важным решением было решение снимать фильм на натуре, а не в павильоне (напомним, это 1974 год). Для съемок выбрали подходящее место - остров Мартас-Винъярд, что в 6 км от мыса Кейп-Код на юго-востоке штата Массачусетс.
Важным решением было решение снимать фильм на натуре, а не в павильоне (напомним, это 1974 год). Для съемок выбрали подходящее место - остров Мартас-Винъярд, что в 6 км от мыса Кейп-Код на юго-востоке штата Массачусетс.
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"Настоящая привлекательность Мартас-Винъярда заключалась в том, что это было единственное место на Восточном побережье, где я могу выйти на двенадцать миль (20 км) в море и при этом иметь песчаное дно, где могла функционировать механическая акула, всего в тридцати футах (9 м) от поверхности воды", - вспоминал режиссер.
"Также было очень важно, чтобы куда бы я ни смотрел, я не видел землю. Я боялся, что в ту минуту, когда зрители заметят в кадре землю, они скажут: "Слушайте, тут такое творится, просто разверните лодку и плывите скорее к суше - вон же она, недалеко".
Во время съемок "Челюстей" проблем хватало: то механическая акула ломается, то актеры и съемочная группа страдают от морской болезни, то еще что-нибудь непредвиденное происходит. Этот фильм стал в буквальном смысле боевым крещением для молодого режиссера. Изначально запланированные 55-дневные съемки растянулись на 159 дней, и Спилберг опасался, что его в жизни больше никуда не позовут, потому что никто еще не позволял себе такого отставания от графика.
Однако, несмотря на все трудности, картина получилась. Когда Стивену Спилбергу было 18 лет, он заработал 1 доллар, сняв ленту "Огненный свет" (1964 г.). Десять лет спустя его фильм "Челюсти" стал самым кассовым фильмом на тот момент.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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