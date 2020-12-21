Фотографии молодого Стивена Спилберга, сделанные во время съемок "Челюстей", 1974 год

"Это действительно фильм о нашем страхе перед водой, - говорил Спилберг. - В воде половина тела находится под поверхностью и мы не можем следить за тем, что происходит внизу, там где наши ноги".



Важным решением было решение снимать фильм на натуре, а не в павильоне (напомним, это 1974 год). Для съемок выбрали подходящее место - остров Мартас-Винъярд, что в 6 км от мыса Кейп-Код на юго-востоке штата Массачусетс.