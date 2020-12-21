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Фотографии молодого Стивена Спилберга, сделанные во время съемок "Челюстей", 1974 год

Фотографии молодого Стивена Спилберга, сделанные во время съемок "Челюстей", 1974 год (12 фото)

Автор:
21 декабря 2020 14:00
Сообщество : Кино
Метки: Фотографии со съёмок   Фотографии со съёмочной площадки   кадры со съемок фильмов   спилберг   стивен спилберг   съемки кино   челюсти   
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"Вам понадобится лодка побольше". Изначально эту фразу использовать в фильме никто не планировал, это было чье-то замечание во время дубля, которое в итоге превратилось в одну из самых известных киноцитат, символ борьбы с непреодолимыми препятствиями. Речь, конечно, о фильме Стивена Спилберга "Челюсти", вышедшего на экраны в 1975 году и на тот момент ставшего самым кассовым фильмом в истории.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии со съёмок   Фотографии со съёмочной площадки   кадры со съемок фильмов   спилберг   стивен спилберг   съемки кино   челюсти   
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