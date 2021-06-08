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В мире есть множество растений, выглядящих безопасно и даже мило. Но будьте осторожны с тем, что можно потрогать или попробовать на вкус — существуют растения, которые способным убить за считанные часы или от одного лишь соприкосновения с ними причинить страшную, нестерпимую боль, которая может длится очень продолжительное время. Перед вами — самые опасные растения мира, от которых лучше держаться подальше в прямом смысле слова.
Манцинелловое дерево
Манцинелловое дерево считается самым ядовитым деревом в мире и не без оснований.
Это раскидистое дерево с ядовитыми плодами, похожими на небольшие яблоки, можно встретить на морских побережьях Карибского моря, Южной и Центральной Америки, Мексиканского залива, а также на Галапагосских островах.
Плоды этого дерева обладают сладким манящим запахом, но не стоит к ним даже прикасаться, в свое время они унесли не одну сотню жизней испанских конкистадоров, пиратов и простых европейских моряков, пытавшихся утолить голод приятно пахнущими плодами.
Но плоды не самая главная опасность этого дерева. Все части этого растения: листья, кора, цветы, плоды содержат очень ядовитый млечный сок, который при контакте с кожей способен вызвать серьезные и болезненные ожоги, сопровождающийся появлением волдырей и воспалением. Считается, что сок настолько токсичный, что может прожечь тонкую хлопчатобумажную ткань и даже краску на автомобиле. А что произойдет, если сок попадет в глаза или внутрь организма даже страшно представить.
Даже просто стоять под этим деревом смертельно опасно, особенно в дождливую погоду – капли дождя и росы, стекающие с листьев манцинеллового дерева, становятся столь же токсичными, как и его сок. Английский врач и натуралист Эразм Дарвин (дед Чарльза Дарвина) как-то писал об этом дереве: «…росинки, падающие с него, так ядовиты, что сжигают кожу; поэтому многие нашли свою смерть, поспав в его тени».
Если эти деревья такие опасные, то почему их до сих пор не уничтожили, спросите вы. В разное время попытки проводились, но уничтожить манцинеллу оказалось непросто. При попытках рубить деревья, ядовитый сок брызгал в разные стороны, попадая на кожу и в глаза и приводя к серьезным травмам и даже слепоте. Жечь деревья тоже оказалось опасно для здоровья – дым вызывал проблемы с глазами и легкими. Единственный способ безопасно срубить это дерево – обложить дерево кострами и высушить его на корню, после чего можно приступать к валке.
В местах, где растет манцинелла, часто можно встретить таблички, предупреждающие туристов, чтобы они не останавливались на отдых под этими деревьями и не трогали его плоды.
Манцинелловое дерево считается самым ядовитым деревом в мире и не без оснований.
Это раскидистое дерево с ядовитыми плодами, похожими на небольшие яблоки, можно встретить на морских побережьях Карибского моря, Южной и Центральной Америки, Мексиканского залива, а также на Галапагосских островах.
Плоды этого дерева обладают сладким манящим запахом, но не стоит к ним даже прикасаться, в свое время они унесли не одну сотню жизней испанских конкистадоров, пиратов и простых европейских моряков, пытавшихся утолить голод приятно пахнущими плодами.
Но плоды не самая главная опасность этого дерева. Все части этого растения: листья, кора, цветы, плоды содержат очень ядовитый млечный сок, который при контакте с кожей способен вызвать серьезные и болезненные ожоги, сопровождающийся появлением волдырей и воспалением. Считается, что сок настолько токсичный, что может прожечь тонкую хлопчатобумажную ткань и даже краску на автомобиле. А что произойдет, если сок попадет в глаза или внутрь организма даже страшно представить.
Даже просто стоять под этим деревом смертельно опасно, особенно в дождливую погоду – капли дождя и росы, стекающие с листьев манцинеллового дерева, становятся столь же токсичными, как и его сок. Английский врач и натуралист Эразм Дарвин (дед Чарльза Дарвина) как-то писал об этом дереве: «…росинки, падающие с него, так ядовиты, что сжигают кожу; поэтому многие нашли свою смерть, поспав в его тени».
Если эти деревья такие опасные, то почему их до сих пор не уничтожили, спросите вы. В разное время попытки проводились, но уничтожить манцинеллу оказалось непросто. При попытках рубить деревья, ядовитый сок брызгал в разные стороны, попадая на кожу и в глаза и приводя к серьезным травмам и даже слепоте. Жечь деревья тоже оказалось опасно для здоровья – дым вызывал проблемы с глазами и легкими. Единственный способ безопасно срубить это дерево – обложить дерево кострами и высушить его на корню, после чего можно приступать к валке.
В местах, где растет манцинелла, часто можно встретить таблички, предупреждающие туристов, чтобы они не останавливались на отдых под этими деревьями и не трогали его плоды.
Гимпи-гимпи
Австралийское растение гимпи-гимпи приходится дальним родичем крапивы, но жжет в сотни раз сильнее. В волосках этого растения содержится опасный нейротоксин, вызывающий при прикосновении очень болючие ожоги. Люди, которым пришлось иметь дело с гимпи-гимпи говорят, что это одновременно похоже на ожог от огня, кислоты и удар электричеством. Боль может продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев.
Проблема в том, что самое жгучее растение в мире не очень-то бросается в глаза. Оно похоже на кустарник с раскидистыми листьями, типа безобидного лопуха. Существует история, как один офицер из отряда Сирила Бромли принял гимпи-гимпи за лопух и воспользовался им по нужде, в итоге офицер не выдержал адской боли и застрелился.
Но опасность этого растения не только в прикосновении - волоски способны отрываться от листьев и витать в воздухе, вызывая ожоги горла и кровотечение из носа.
Так что, если вдруг попадете в Австралию – будьте там поаккуратней.
Австралийское растение гимпи-гимпи приходится дальним родичем крапивы, но жжет в сотни раз сильнее. В волосках этого растения содержится опасный нейротоксин, вызывающий при прикосновении очень болючие ожоги. Люди, которым пришлось иметь дело с гимпи-гимпи говорят, что это одновременно похоже на ожог от огня, кислоты и удар электричеством. Боль может продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев.
Проблема в том, что самое жгучее растение в мире не очень-то бросается в глаза. Оно похоже на кустарник с раскидистыми листьями, типа безобидного лопуха. Существует история, как один офицер из отряда Сирила Бромли принял гимпи-гимпи за лопух и воспользовался им по нужде, в итоге офицер не выдержал адской боли и застрелился.
Но опасность этого растения не только в прикосновении - волоски способны отрываться от листьев и витать в воздухе, вызывая ожоги горла и кровотечение из носа.
Так что, если вдруг попадете в Австралию – будьте там поаккуратней.
Клещевина обыкновенная
Я думаю каждому знакомо это растение, его любят сажать на клумбах и огородах из-за его красоты. Но мало кто знает, что семена этого растения содержат смертельный яд рицин, который по причине исключительной токсичности был даже занесен в книгу рекордов Гиннеса.
Последствия попадания этого яда в организм могут быть весьма плачевными – начнется смертельно опасное обезвоживание, критически снизится кровяное давление, и все это будет сопровождаеться нестерпимой болью в животе, рвотой и диареей.
И самое ужасное в том, что противоядие создать не удалось, этот яд непобедим.
Так что стоит несколько раз подумать, прежде чем посадить клещевицу у себя на участке.
Я думаю каждому знакомо это растение, его любят сажать на клумбах и огородах из-за его красоты. Но мало кто знает, что семена этого растения содержат смертельный яд рицин, который по причине исключительной токсичности был даже занесен в книгу рекордов Гиннеса.
Последствия попадания этого яда в организм могут быть весьма плачевными – начнется смертельно опасное обезвоживание, критически снизится кровяное давление, и все это будет сопровождаеться нестерпимой болью в животе, рвотой и диареей.
И самое ужасное в том, что противоядие создать не удалось, этот яд непобедим.
Так что стоит несколько раз подумать, прежде чем посадить клещевицу у себя на участке.
Борщевик Сосновского
Я думаю многим знакомо такое растение, как Борщевик Сосновского. Это достаточно распространенное растение, в том числе и в наших широтах.
Сок этого растения при попадании на кожу вызывает повышенную чувствительность к солнечным лучам, что приводит к сильным и долго не заживающим ожогам, которые не всегда проходят бесследно, а при попадании в глаза может наступить полная слепота.
Если вам не посчастливилось и сок попал на вашу кожу, её нужно как можно скорее изолировать от действия света, а после в тёмном месте тщательно промыть водой с мылом и исключить воздействие солнечных лучей не менее чем в течение 2 суток.
Опасна также может быть пыльца этого растения – при большой концентрации она может привести к отёку верхних дыхательных путей и верхних частей пищевода.
Я думаю многим знакомо такое растение, как Борщевик Сосновского. Это достаточно распространенное растение, в том числе и в наших широтах.
Сок этого растения при попадании на кожу вызывает повышенную чувствительность к солнечным лучам, что приводит к сильным и долго не заживающим ожогам, которые не всегда проходят бесследно, а при попадании в глаза может наступить полная слепота.
Если вам не посчастливилось и сок попал на вашу кожу, её нужно как можно скорее изолировать от действия света, а после в тёмном месте тщательно промыть водой с мылом и исключить воздействие солнечных лучей не менее чем в течение 2 суток.
Опасна также может быть пыльца этого растения – при большой концентрации она может привести к отёку верхних дыхательных путей и верхних частей пищевода.
Цербера
Цербера одолламская — еще одно ужасное растение, способное принести гибель человеку. Встретить его можно в Индии, Вьетнаме, Камбодже, Шри Ланке и Мьянме.
Одно из самых опасных деревьев мира содержит токсичный сок — церберин. Он блокирует прохождение ионов кальция в сердечной мышце, что вызывает постепенное замедление биения сердца вплоть до полной его остановки.
Цербера настолько ядовита, что даже дым от костра, разведенного с помощью веток, вызывает интоксикацию.
У некоторых народов Мадагаскара цербера по сей день используется в качестве «божьего суда» при определении виновности особо опасного преступника. Съел листик, не выдержало сердце — значит виновен!
Особенно часто такой способ определения виновности применялся в процессах над ведьмами и колдунами или заговорщиками против власти.
Туристам, отправляющимся в тропики, необходимо запомнить, как выглядит Cerbera odollam. Внешне это очень красивое растение с длинными глянцевыми листьями, прекрасными белыми цветками и плодами, похожими на манго. Глядя на него и не подумаешь, что оно таит столько опасностей.
Цербера одолламская — еще одно ужасное растение, способное принести гибель человеку. Встретить его можно в Индии, Вьетнаме, Камбодже, Шри Ланке и Мьянме.
Одно из самых опасных деревьев мира содержит токсичный сок — церберин. Он блокирует прохождение ионов кальция в сердечной мышце, что вызывает постепенное замедление биения сердца вплоть до полной его остановки.
Цербера настолько ядовита, что даже дым от костра, разведенного с помощью веток, вызывает интоксикацию.
У некоторых народов Мадагаскара цербера по сей день используется в качестве «божьего суда» при определении виновности особо опасного преступника. Съел листик, не выдержало сердце — значит виновен!
Особенно часто такой способ определения виновности применялся в процессах над ведьмами и колдунами или заговорщиками против власти.
Туристам, отправляющимся в тропики, необходимо запомнить, как выглядит Cerbera odollam. Внешне это очень красивое растение с длинными глянцевыми листьями, прекрасными белыми цветками и плодами, похожими на манго. Глядя на него и не подумаешь, что оно таит столько опасностей.
Хура — опасное дерево-динамит
Хура, или динамитное дерево, принадлежит к семейству Молочайных. Ареалом распространения являются американские континенты.
Внешний вид этого дерева, покрытого острыми шипами, говорит сам за себя – к нему лучше не приближаться.
Одной из основных опасностей динамитного дерева – это его плоды, похожие на маленькие тыковки. Когда они становятся спелыми, то с очень сильным звуком молниеносно распадаются на сегменты, катапультируя свои семена на расстояние до 100 метров. Скорость такого выброса может достигать 70 метров в секунду!
Другой опасностью является млечный сок этого растения. Он способен способен разъедать кожу, вызывает отравления, а при попадании в глаза — потерю зрения. Если сжечь дерево, то можно ослепнуть от паров и вызвать серьезные раздражение дыхательных органов.
А украшения, сделанные из древесины Хуры, вызывают раздражения на коже.
Хура, или динамитное дерево, принадлежит к семейству Молочайных. Ареалом распространения являются американские континенты.
Внешний вид этого дерева, покрытого острыми шипами, говорит сам за себя – к нему лучше не приближаться.
Одной из основных опасностей динамитного дерева – это его плоды, похожие на маленькие тыковки. Когда они становятся спелыми, то с очень сильным звуком молниеносно распадаются на сегменты, катапультируя свои семена на расстояние до 100 метров. Скорость такого выброса может достигать 70 метров в секунду!
Другой опасностью является млечный сок этого растения. Он способен способен разъедать кожу, вызывает отравления, а при попадании в глаза — потерю зрения. Если сжечь дерево, то можно ослепнуть от паров и вызвать серьезные раздражение дыхательных органов.
А украшения, сделанные из древесины Хуры, вызывают раздражения на коже.
Онгаонга — свирепая крапива
Онгаонга встречается только в одном месте в мире — на островах Новой Зеландии. Это самый опасный сорт крапивы, имеющий древовидный ствол. Она может вырастать до 5 метров в высоту.
Все листья и стебли онгаонги усыпаны длинными и очень ядовитыми шипами, наполненными муравьиной кислотой и гистамином.
Если человек нечаянно дотронется до ветки крапивного дерева, то моментально сотни жгучих иголочек вопьются в его кожу, вызвав сильную боль, волдыри и ожоги. Затем появляются некоординированные движения, падение давления, судороги, в отдельных случаях возможна слепота.
Новозеландские врачи регулярно оказывают помощь несведущим туристам или местным жителям, которые по незнанию забрели в заросли онгаонга и получили сильнейшие ожоги.
Поэтому, отправляясь в тур по Новой Зеландии, не сходите с туристических троп и помните, что в лесах этих островов растет жуткая онгаонга, встреча с которой запомнится вам надолго.
Онгаонга встречается только в одном месте в мире — на островах Новой Зеландии. Это самый опасный сорт крапивы, имеющий древовидный ствол. Она может вырастать до 5 метров в высоту.
Все листья и стебли онгаонги усыпаны длинными и очень ядовитыми шипами, наполненными муравьиной кислотой и гистамином.
Если человек нечаянно дотронется до ветки крапивного дерева, то моментально сотни жгучих иголочек вопьются в его кожу, вызвав сильную боль, волдыри и ожоги. Затем появляются некоординированные движения, падение давления, судороги, в отдельных случаях возможна слепота.
Новозеландские врачи регулярно оказывают помощь несведущим туристам или местным жителям, которые по незнанию забрели в заросли онгаонга и получили сильнейшие ожоги.
Поэтому, отправляясь в тур по Новой Зеландии, не сходите с туристических троп и помните, что в лесах этих островов растет жуткая онгаонга, встреча с которой запомнится вам надолго.
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Да там со всем встреченным поаккуратнее надо быть...
А пост хороший