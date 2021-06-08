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Самые опасные растения мира, от которых лучше держаться подальше

Самые опасные растения мира, от которых лучше держаться подальше (7 фото + 1 видео)

Автор:
08 июня 2021 17:28
Метки: youtube   видео   интересное   опасное   растения   топ   факты   ютуб   
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В мире есть множество растений, выглядящих безопасно и даже мило. Но будьте осторожны с тем, что можно потрогать или попробовать на вкус — существуют растения, которые способным убить за считанные часы или от одного лишь соприкосновения с ними причинить страшную, нестерпимую боль, которая может длится очень продолжительное время. Перед вами — самые опасные растения мира, от которых лучше держаться подальше в прямом смысле слова.

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Метки: youtube   видео   интересное   опасное   растения   топ   факты   ютуб   
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13k
Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
"если вдруг попадете в Австралию – будьте там поаккуратней."
=============
Да там со всем встреченным поаккуратнее надо быть...
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17k
Ego sum qui sum 2 часа назад
вспомнилось

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1k
Ловите наркомана! 4 часа назад
Австралия не удивила
А пост хороший
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