Самые опасные растения мира, от которых лучше держаться подальше

Манцинелловое дерево



Манцинелловое дерево считается самым ядовитым деревом в мире и не без оснований.



Это раскидистое дерево с ядовитыми плодами, похожими на небольшие яблоки, можно встретить на морских побережьях Карибского моря, Южной и Центральной Америки, Мексиканского залива, а также на Галапагосских островах.



Плоды этого дерева обладают сладким манящим запахом, но не стоит к ним даже прикасаться, в свое время они унесли не одну сотню жизней испанских конкистадоров, пиратов и простых европейских моряков, пытавшихся утолить голод приятно пахнущими плодами.



Но плоды не самая главная опасность этого дерева. Все части этого растения: листья, кора, цветы, плоды содержат очень ядовитый млечный сок, который при контакте с кожей способен вызвать серьезные и болезненные ожоги, сопровождающийся появлением волдырей и воспалением. Считается, что сок настолько токсичный, что может прожечь тонкую хлопчатобумажную ткань и даже краску на автомобиле. А что произойдет, если сок попадет в глаза или внутрь организма даже страшно представить.



Даже просто стоять под этим деревом смертельно опасно, особенно в дождливую погоду – капли дождя и росы, стекающие с листьев манцинеллового дерева, становятся столь же токсичными, как и его сок. Английский врач и натуралист Эразм Дарвин (дед Чарльза Дарвина) как-то писал об этом дереве: «…росинки, падающие с него, так ядовиты, что сжигают кожу; поэтому многие нашли свою смерть, поспав в его тени».

Если эти деревья такие опасные, то почему их до сих пор не уничтожили, спросите вы. В разное время попытки проводились, но уничтожить манцинеллу оказалось непросто. При попытках рубить деревья, ядовитый сок брызгал в разные стороны, попадая на кожу и в глаза и приводя к серьезным травмам и даже слепоте. Жечь деревья тоже оказалось опасно для здоровья – дым вызывал проблемы с глазами и легкими. Единственный способ безопасно срубить это дерево – обложить дерево кострами и высушить его на корню, после чего можно приступать к валке.



В местах, где растет манцинелла, часто можно встретить таблички, предупреждающие туристов, чтобы они не останавливались на отдых под этими деревьями и не трогали его плоды.