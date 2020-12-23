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Поразительная трава: бамбук, каким вы его еще не видели

Поразительная трава: бамбук, каким вы его еще не видели (25 фото)

Автор:
23 декабря 2020 14:38
Сообщество : Факты
Метки: бамбук   интересное   необычно   растения   сорт   трава   факты   
1133
25

Что там можно найти интересного про бамбук - каждому известно, что это трава, которая быстро растет и выглядит как полые трубочки с верхушкой узких листьев. Но бамбук может быть разным и вы правда поразитесь, увидев это

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Метки: бамбук   интересное   необычно   растения   сорт   трава   факты   
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1  комментарий
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Рафаэль Час назад
Это не золотой бамбук - это удочки!!!!
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