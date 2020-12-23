Поразительная трава: бамбук, каким вы его еще не видели

Что там можно найти интересного про бамбук - каждому известно, что это трава, которая быстро растет и выглядит как полые трубочки с верхушкой узких листьев. Но бамбук может быть разным и вы правда поразитесь, увидев это
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Он бывает не просто гладкий и длинный, а еще и со множеством ответвлений Phyllostachys aurea 'Holochrysa'
Phyllostachys edulis, бамбук Мозо или бамбуковый панцирь черепахи, или Мао Чжу, или Листокостник съедобный
Цефалостах - род азиатского и мадагаскарского бамбука в семействе травяных и он бывает синего цвета
Авторский пост
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