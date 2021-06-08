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Шойгу с внезапной проверкой наведался в столичный военкомат и отчитал подчиненных

Шойгу с внезапной проверкой наведался в столичный военкомат и отчитал подчиненных (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 июня 2021 13:28
Сообщество : Военное
Метки: Сергей Шойгу   видео   внеплановая проверка   военкомат   критика   призыв   
1166
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Министр обороны назвал руководство комиссариата партизанами, которые закладывают письма в дупла - ведь у них до сих пор нет компьютеров.

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Метки: Сергей Шойгу   видео   внеплановая проверка   военкомат   критика   призыв   
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22  комментария
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3k
Юрий Злой 57 минут назад
генерал с проверкой приходит в часть
подходит к солдату,
- рядовой, почему сапоги не начищены !!!?
- да вас это не еб*т товарищ генерал
- что !!!??? да ты у меня под трибунал пойдешь салага, доложил как положено !!!
- нам гуталин не выдали
- да меня не еб*т!!!
-так я вам и сразу это сказал
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1k
Alex1982 Минуту назад
Письма в дупло закладывают....
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5k
Николай 5 минут назад
Ага мля компьютеры... вы же перевооружали, вот и перевооружили, микроволновками и холодильниками... да и с нынешними ценами на электронику, скоро стаканчиками с нитками будут переговоры вести, где мля ваш эльбрус... какого он щас в такой момент не уходит в гражданку и рядовым пользователям?...
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805
KevinSmith 7 минут назад
А чо без маски? Или намордники только для холопов?
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1k
Андрей Манахов 8 минут назад
Удручает, когда цельный министр обороны не министр никакой, а всего лишь тиктокер.
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1k
Иван Иванов 20 минут назад
Когда накроют все средства коммуникации наши потенциальные враги, конкретно этот военкомат с отлаженной системой "партизанских закладок" выполнит поставленную задачу точно и в срок
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7k
vit 24 минуты назад
Покричал и поехал на свою виллу в роскоши купаться.
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7k
djinn 39 минут назад
клоунада
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10k
кира 43 минуты назад
Смех сквозь слезы. Министр обороны ругает подчиненных за свою плохую работу.
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2k
александр 46 минут назад
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12k
хз Час назад
Показушничество, снабжение военкоматов централизованное, так что вопрос к министру, чего это у него военкоматы не оборудованные.
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7k
portmen77 Час назад
Министр обороны критикует подчинённых, за то что они работают без компью теров? А разве ни министр обороны должен налаживать их работу? Или кто-то должен прийти и сделать всю работу за Шойгу? Может они сами себя должны обеспечивать средствами коммуникации? Он идиот? Он идиот.
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522
Николай Краснов Час назад
Не тянет это шоу на Оскара....))
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