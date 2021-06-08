В Сети появилось видео с внеплановой проверкой военкомата министром обороны Сергеем Шойгу. На кадрах видно, как глава военного ведомства проходит по коридору, а сопровождающий его нервный полковник громко зовет одну из подчиненных, на что Сергей Шойгу просит того не кричать. Зайдя в один из кабинетов, министр застал сотрудниц за обедом, пожелал приятного аппетита и получил множество комплиментов. Но это не спасло работников ведомства от жесткой критики.





Зайдя в следующий кабинет, Шойгу отчитал работников военкомата за отсутствие необходимой техники для оперативной связи, в частности - компьютеров.





«У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта. Вы что, как партизаны-то? Письма в дупло закладываете? Что это за работа такая?» - поинтересовался министр обороны.