Министр обороны назвал руководство комиссариата партизанами, которые закладывают письма в дупла - ведь у них до сих пор нет компьютеров.
В Сети появилось видео с внеплановой проверкой военкомата министром обороны Сергеем Шойгу. На кадрах видно, как глава военного ведомства проходит по коридору, а сопровождающий его нервный полковник громко зовет одну из подчиненных, на что Сергей Шойгу просит того не кричать. Зайдя в один из кабинетов, министр застал сотрудниц за обедом, пожелал приятного аппетита и получил множество комплиментов. Но это не спасло работников ведомства от жесткой критики.
Зайдя в следующий кабинет, Шойгу отчитал работников военкомата за отсутствие необходимой техники для оперативной связи, в частности - компьютеров.
«У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта. Вы что, как партизаны-то? Письма в дупло закладываете? Что это за работа такая?» - поинтересовался министр обороны.
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Автор опубликованного ролика уточнил, что Шойгу не следовал какому-то запланированному маршруту и «заходил в любые кабинеты, опрашивал всех, на кого падал взор». СМИ выяснили, что министр посетил военкомат Черемушкинского района Москвы. Внеплановую проверку связывают с проходящим с 1 апреля по 15 июля весенним призывом.
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подходит к солдату,
- рядовой, почему сапоги не начищены !!!?
- да вас это не еб*т товарищ генерал
- что !!!??? да ты у меня под трибунал пойдешь салага, доложил как положено !!!
- нам гуталин не выдали
- да меня не еб*т!!!
-так я вам и сразу это сказал
Штатными техническими средствами все части укомплектовывает служба тыла военного округа. Вооружением служба РАВ округа. Им спускаются разнарядки из министерства. То же министерство выполняет закупки, заключает контракты, разрабатывает нормативную документацию по применению и допускам к тем или иным системам.
Полковник это даже не бугорок, а прыщ. Никакими постановками вопросов и закупками он не занимается.