FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4468 постов • 754 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Вилаят Новосибирск и его мэр Анатолий Локоть-оглы

Вилаят Новосибирск и его мэр Анатолий Локоть-оглы (1 фото)

Автор:
08 июня 2021 12:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   госзакупки   контракты   
1047
1
Или почему в Новосибирске граждане Азербайджана чувствуют себя комфортнее, чем в Баку.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Новосибирск   госзакупки   контракты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
25
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Иван Иванов 2 часа назад
Будет очень хорошо, если это резонансное событие с "заступниками" встряхнет как следует болото с азербайджанской диаспорой в сибири
. Со свои уставом в чужой монастырь не лезут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
elf3399 5 минут назад
Чиновников разоблачать это хорошо, Навальному спасибо. Но и диаспоры растормошить нужно обязательно, это тоже проблема и не меленькая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дельфин Красивый 24 минуты назад
любая диаспора это этническая ОПГ. власть которая не может справиться с преступностью, и самое главное - не желающая с ней бороться - не нужна
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−5
Kniazeu Полчаса назад
"я стрельну себе в висок
потечет веселый сок
если это повторить
будет в двое веселей" Новосибирск 1987г.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
rutt 37 минут назад
Будем надеяться разгонят эту богодельню
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 48 минут назад
Разжигаешь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SuperTroll 53 минуты назад
Чурок депортировать без права въезда,главу города и региона на нары с конфискацией. Доведут ведь, люди уже и так на грани от выходок этих горных обезьян
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дрочер Полоумный 59 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Игорь Хомченко 59 минут назад
Насколько я понимаю - защитой прав иностранных граждан в стране пребывания занимаются дипмиссии и консульства. Однако никто и не слышал, к примеру, про германскую диаспору? Или кто итальянскую видел? А вот этим почему-то надо надо диаспору. Впрочем, в истории стратегического противника уже был период, когда у них была национальная диаспора. Называлась она Коза Ностра, иными словами мафия. Никакой другой цели они не служат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ваня панкин Час назад
пора, давно пора всю эту гниль чистить радикально... как говорил мой друг хирург - резать, только резать эту гангрену...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
tamin Час назад
в фас нужно это кидать а не на фишки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
152
Алёха 2 часа назад
давно пора приравнять диаспоры к опг. Только верхушка мвд-руководителей - выходцы из этих самых диаспор, в любом крупном населенном пункте, Питер и Мск - это вообще караул, спасибо царю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Юрий Злой 2 часа назад
неужели вы думаете что на верху об этом не знают ? или не обнаружили подобных интересных совпадений ? расслабитесь, все давно продано, человек написавший подобный пост, больше рискует сесть, чем подобные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
Э, зачем так говоришь, да? Все тендер - прозрачные, транспарентые и честные, мамой клянусь. Как в Азербайджан, да.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Alex 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
152
Алёха Alex Час назад
"гаишник пытается оказать помощь при начавшейся менструации у азербона"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
parallax 2 часа назад
Где Кавказ и Средняя Азия, там кумовство и коррупция. Осуждённых после отсидки надо отправлять на историческую без права возвращения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
257
Альберт Назыров workmen77 Час назад
А разве нельзя лишить гражданства?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Шарашсельмаш» и сельская дискотека. В чем щеголяли звезды премии МУЗ-ТВ (20 фото) «Шарашсельмаш» и сельская дискотека. В чем щеголяли звезды премии МУЗ-ТВ (20 фото) В новосибирской колонии создали "лондонскую атмосферу" В новосибирской колонии создали "лондонскую атмосферу" Под Новосибирском сотрудник ДПС случайно выстрелил в голову пьяному парню Под Новосибирском сотрудник ДПС случайно выстрелил в голову пьяному парню Запись эпичной погони сотрудника ГИБДД за рокером попала в сеть: видео Запись эпичной погони сотрудника ГИБДД за рокером попала в сеть: видео В Новосибирске устроили конкурс «Могильный беспредел», чтобы привлечь внимание молодёжи В Новосибирске устроили конкурс «Могильный беспредел», чтобы привлечь внимание молодёжи В Новосибирске "тевтонец" занимается кражей лампочек в подъезде В Новосибирске "тевтонец" занимается кражей лампочек в подъезде
Настя Кузнецова

https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
19421



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
3
0
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
28 случаев, когда люди отправились в путешествие и здорово пожалели об этом
0
39
28 случаев, когда люди отправились в путешествие и здорово пожалели об этом
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Стоит ли играть в Gothic в 2021 году
0
16
Стоит ли играть в Gothic в 2021 году
Чувствовать затылком: почему люди ощущают чужой взгляд, не видя смотрящего?
1
32
Чувствовать затылком: почему люди ощущают чужой взгляд, не видя смотрящего?
«Шарашсельмаш» и сельская дискотека. В чем щеголяли звезды премии МУЗ-ТВ (20 фото)
«Шарашсельмаш» и сельская дискотека. В чем щеголяли звезды премии МУЗ-ТВ (20 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#СССР#люди#история#дтп#Украина#новости#музыка#англия#почемучка
#интересно#Россия#фотографии#картинки#животные#аварии#авто аварии#авария дня#дети#Разное
#фото#интересное#прикол#факты#автомир#прикольные#подборка#автомобили#смешные#спорт

На что жалуетесь?

Вернуться