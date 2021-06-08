Вилаят Новосибирск и его мэр Анатолий Локоть-оглы

×

Этническая диаспора - это в первую очередь не отбитые наглухо горные и степные юниты с арматурой в руках, а прибыльный бизнес. К примеру. У главы диаспоры Бабаева есть дочь (старшая), зовут её Инга Султанова. Она заместитель начальника Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства г. Новосибирск. Департамент (среди прочего) запускает тендеры на ремонт и благоустройство разных районов третьего по величине российского города.Смотрим в качестве примера три штуки за последние пару лет.01.03.2021, Калининский район, 8,013,143 руб. Участники:- ООО АТП "РЕГИОН-СИБИРЬ"(Мамедов Эльхан Бахадур-оглы).- ООО “НБУ-154” (Закарьяев Мехман Нутвели-оглы)- ООО “ПОРТАЛ” (Караев Эльшан Ибрагим-оглы)- ООО “СТРОЙДОР2015” (Бехбудов Бехбуд Ягуб-оглы)- ООО СУ "СИБСТРОЙ" (Заманова Елена Васильевна)- ООО "ДОРСИБ" (Заманов Игид Аламдар-оглы, сын Замановой Елены из конкурирующего ООО «СИБСТРОЙ» строчкой выше) - победитель тендера, сумма: 6,689,000 руб.Разница в заявке между “СИБСТРОЕМ” и “ДОРСИБОМ” всего тысяча рублей, мама с сыном на соседних калькуляторах считали, похоже.14.08.2020, Ленинский район, Центральный округ, 9,043,500 руб. Участники:- ООО “КАПИТАЛСТРОЙ“ (Искендеров Мушфиг Рагим-оглы)- ООО СК “СИБАЗСТРОЙ” (Гасанов Илкнур Фейрузович)- ООО “НСП” (Мустафаев Фариз Фазиль-оглы)- ООО СУ "СИБСТРОЙ" (уже известная нам Заманова Елена Васильевна)- ООО СК “ГОРИЗОНТ” (Бубнов Алексей Владимирович) - победитель, сумма: 8,681,760 руб.Фамилия победителя может удивить, но ещё более удивительно полное совпадение в суммах заявок между “ГОРИЗОНТОМ” Бубнова и “СИБСТРОЕМ” Замановой, у которой сын Ишид Аламдар-оглы, - 8,681,760 руб. Точь-в-точь.22.03.2019, Дзержинский, Октябрьский районы, 18,964,930 руб. Участники:- ООО АТП "РЕГИОН-СИБИРЬ" (Мамедов Эльхан Бахадур-оглы)- ООО СК "ПЛЮС" (Ибишов Ровшан Едияр-оглы)- ООО “КАД” (Никитин Илья Григорьевич)- ООО “ДОРОГИ СИБИРИ” (Тимошевич Евгений Васильевич)- ООО “РОАД” (Котенко Сергей Викторович)- ООО "СТС-ПЛЮС" (Ибишов Рустам Надирович) - победитель, сумма: 15,930,541 руб.СК “ПЛЮС” и “СТС-ПЛЮС”, при этом, предложили одинаковые суммы - 15,930,541 руб. Совпадение до рубля от двух разных компаний удивительно. Причём Ибишов из СК “ПЛЮС” имеет долю в компании Ибишова из “СТС-ПЛЮС”.Это три произвольных примера. Есть ещё победа в тендере на почти 30 млн рублей (апрель, 2020 г., СК “ПЛЮС”, Ибишов Ровшан Едияр-оглы).Дочь главы землячества раздаёт тендеры, которые регулярно выигрывают представители землячества, предлагая одинаковые суммы, что само по себе является одним из признаков картельного сговора.Это лишь верхушка айсберга по теме “диаспора - это бизнес”, дорогие друзья.P.S. Данные все в доступе, вот, к примеру, тендер по Калининскому району - https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea4...300034921000012