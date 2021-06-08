Вилаят Новосибирск и его мэр Анатолий Локоть-оглы

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Или почему в Новосибирске граждане Азербайджана чувствуют себя комфортнее, чем в Баку.
Этническая диаспора - это в первую очередь не отбитые наглухо горные и степные юниты с арматурой в руках, а прибыльный бизнес. К примеру. У главы диаспоры Бабаева есть дочь (старшая), зовут её Инга Султанова. Она заместитель начальника Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства г. Новосибирск. Департамент (среди прочего) запускает тендеры на ремонт и благоустройство разных районов третьего по величине российского города.
Смотрим в качестве примера три штуки за последние пару лет.
01.03.2021, Калининский район, 8,013,143 руб. Участники:
- ООО АТП "РЕГИОН-СИБИРЬ"(Мамедов Эльхан Бахадур-оглы).
- ООО “НБУ-154” (Закарьяев Мехман Нутвели-оглы)
- ООО “ПОРТАЛ” (Караев Эльшан Ибрагим-оглы)
- ООО “СТРОЙДОР2015” (Бехбудов Бехбуд Ягуб-оглы)
- ООО СУ "СИБСТРОЙ" (Заманова Елена Васильевна)
- ООО "ДОРСИБ" (Заманов Игид Аламдар-оглы, сын Замановой Елены из конкурирующего ООО «СИБСТРОЙ» строчкой выше) - победитель тендера, сумма: 6,689,000 руб.
Разница в заявке между “СИБСТРОЕМ” и “ДОРСИБОМ” всего тысяча рублей, мама с сыном на соседних калькуляторах считали, похоже.
14.08.2020, Ленинский район, Центральный округ, 9,043,500 руб. Участники:
- ООО “КАПИТАЛСТРОЙ“ (Искендеров Мушфиг Рагим-оглы)
- ООО СК “СИБАЗСТРОЙ” (Гасанов Илкнур Фейрузович)
- ООО “НСП” (Мустафаев Фариз Фазиль-оглы)
- ООО СУ "СИБСТРОЙ" (уже известная нам Заманова Елена Васильевна)
- ООО СК “ГОРИЗОНТ” (Бубнов Алексей Владимирович) - победитель, сумма: 8,681,760 руб.
Фамилия победителя может удивить, но ещё более удивительно полное совпадение в суммах заявок между “ГОРИЗОНТОМ” Бубнова и “СИБСТРОЕМ” Замановой, у которой сын Ишид Аламдар-оглы, - 8,681,760 руб. Точь-в-точь.
22.03.2019, Дзержинский, Октябрьский районы, 18,964,930 руб. Участники:
- ООО АТП "РЕГИОН-СИБИРЬ" (Мамедов Эльхан Бахадур-оглы)
- ООО СК "ПЛЮС" (Ибишов Ровшан Едияр-оглы)
- ООО “КАД” (Никитин Илья Григорьевич)
- ООО “ДОРОГИ СИБИРИ” (Тимошевич Евгений Васильевич)
- ООО “РОАД” (Котенко Сергей Викторович)
- ООО "СТС-ПЛЮС" (Ибишов Рустам Надирович) - победитель, сумма: 15,930,541 руб.
СК “ПЛЮС” и “СТС-ПЛЮС”, при этом, предложили одинаковые суммы - 15,930,541 руб. Совпадение до рубля от двух разных компаний удивительно. Причём Ибишов из СК “ПЛЮС” имеет долю в компании Ибишова из “СТС-ПЛЮС”.
Это три произвольных примера. Есть ещё победа в тендере на почти 30 млн рублей (апрель, 2020 г., СК “ПЛЮС”, Ибишов Ровшан Едияр-оглы).
Дочь главы землячества раздаёт тендеры, которые регулярно выигрывают представители землячества, предлагая одинаковые суммы, что само по себе является одним из признаков картельного сговора.
Это лишь верхушка айсберга по теме “диаспора - это бизнес”, дорогие друзья.
P.S. Данные все в доступе, вот, к примеру, тендер по Калининскому району - https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea4...300034921000012
Смотрим в качестве примера три штуки за последние пару лет.
01.03.2021, Калининский район, 8,013,143 руб. Участники:
- ООО АТП "РЕГИОН-СИБИРЬ"(Мамедов Эльхан Бахадур-оглы).
- ООО “НБУ-154” (Закарьяев Мехман Нутвели-оглы)
- ООО “ПОРТАЛ” (Караев Эльшан Ибрагим-оглы)
- ООО “СТРОЙДОР2015” (Бехбудов Бехбуд Ягуб-оглы)
- ООО СУ "СИБСТРОЙ" (Заманова Елена Васильевна)
- ООО "ДОРСИБ" (Заманов Игид Аламдар-оглы, сын Замановой Елены из конкурирующего ООО «СИБСТРОЙ» строчкой выше) - победитель тендера, сумма: 6,689,000 руб.
×
Разница в заявке между “СИБСТРОЕМ” и “ДОРСИБОМ” всего тысяча рублей, мама с сыном на соседних калькуляторах считали, похоже.
14.08.2020, Ленинский район, Центральный округ, 9,043,500 руб. Участники:
- ООО “КАПИТАЛСТРОЙ“ (Искендеров Мушфиг Рагим-оглы)
- ООО СК “СИБАЗСТРОЙ” (Гасанов Илкнур Фейрузович)
- ООО “НСП” (Мустафаев Фариз Фазиль-оглы)
- ООО СУ "СИБСТРОЙ" (уже известная нам Заманова Елена Васильевна)
- ООО СК “ГОРИЗОНТ” (Бубнов Алексей Владимирович) - победитель, сумма: 8,681,760 руб.
Фамилия победителя может удивить, но ещё более удивительно полное совпадение в суммах заявок между “ГОРИЗОНТОМ” Бубнова и “СИБСТРОЕМ” Замановой, у которой сын Ишид Аламдар-оглы, - 8,681,760 руб. Точь-в-точь.
22.03.2019, Дзержинский, Октябрьский районы, 18,964,930 руб. Участники:
- ООО АТП "РЕГИОН-СИБИРЬ" (Мамедов Эльхан Бахадур-оглы)
- ООО СК "ПЛЮС" (Ибишов Ровшан Едияр-оглы)
- ООО “КАД” (Никитин Илья Григорьевич)
- ООО “ДОРОГИ СИБИРИ” (Тимошевич Евгений Васильевич)
- ООО “РОАД” (Котенко Сергей Викторович)
- ООО "СТС-ПЛЮС" (Ибишов Рустам Надирович) - победитель, сумма: 15,930,541 руб.
СК “ПЛЮС” и “СТС-ПЛЮС”, при этом, предложили одинаковые суммы - 15,930,541 руб. Совпадение до рубля от двух разных компаний удивительно. Причём Ибишов из СК “ПЛЮС” имеет долю в компании Ибишова из “СТС-ПЛЮС”.
Это три произвольных примера. Есть ещё победа в тендере на почти 30 млн рублей (апрель, 2020 г., СК “ПЛЮС”, Ибишов Ровшан Едияр-оглы).
Дочь главы землячества раздаёт тендеры, которые регулярно выигрывают представители землячества, предлагая одинаковые суммы, что само по себе является одним из признаков картельного сговора.
Это лишь верхушка айсберга по теме “диаспора - это бизнес”, дорогие друзья.
P.S. Данные все в доступе, вот, к примеру, тендер по Калининскому району - https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea4...300034921000012
Авторский пост
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Метки: Новосибирск госзакупки контракты
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потечет веселый сок
если это повторить
будет в двое веселей" Новосибирск 1987г.
Значит товарищ майор отмашку дал.