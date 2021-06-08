Пьяный экс-вокалист "Агаты Кристи" сорвал собственный концерт

Вместо песни известный рокер мычал что-то нечленораздельное. Но все равно получилось лучше Бузовой. Фанаты с юмором отнеслись к ситуации. Ведь в рок-н-ролле и не такое бывало.
Бывший солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов вышел на сцену в городе Вольгинском во Владимирской области в таком состоянии, что не мог стоять на ногах. Артиста вывели на сцену под руки, усадили на подиум для барабанной установки и он принялся петь. Однако вместо песни в колонках звучало бессвязное пьяное мычание, и ни о каком попадании в ноты там не было и речи. Зато вживую!
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Как рассказывают очевидцы, Глеб Самойлов провел на сцене не больше нескольких минут. Видя, что рокер не в состоянии связать даже пары слов, его вывели со сцены. Отсыпаться. Большинство фанатов отнеслись к состоянию рокера с юмором, но были и те, кто заявил о "смерти" кумира.
Самойлов пока никак не прокомментировал свой "пьяный" концерт. Но можно быть уверенными, что как только придет в себя, извинится перед фанатами.
Самойлов ушел из "Агаты Кристи" в 2010 году и создал собственную группу The Matrix. В ее составе он выступает по сей день.
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Умирает капитан и уходит в океан
Оставляя за собой розовую нить
Он раздавлен и распят, а корабли в порту стоят
И движения руки хватит, чтобы им поплыть
Но забыли капитана два военных корабля
Потеряли свой фарватер и не помнят, где их цель
И осталась в их мозгах только сила и тоска
Непонятная свобода обручем сдавила грудь
И неясно, что им делать - или плыть, или тонуть
Корабли без капитанов, капитан без корабля
Надо заново придумать некий смысл бытия
Нафига?
Капитан без корабля, слева мертвая земля
Справа синяя змея, а прямо не пройти
Мертвецы в гробу лежат, корабли в порту стоят
И движения руки хватит, чтобы нас спасти
Потеряли свое я два военных…
Позор перед поклонников.
Потом через 15-20 лет такие артисты жалуются, что публика их не помнит, государство не помогает,
Осталось сесть пьяным за руль.
Люди пришли послушать, а вместо этого смотрели как пьяное тело носят от стула к стулу и мычит. Жаль.