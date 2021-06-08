FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4952 поста • 669 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Пьяный экс-вокалист "Агаты Кристи" сорвал собственный концерт

Пьяный экс-вокалист "Агаты Кристи" сорвал собственный концерт (5 фото + 1 видео)

Автор:
08 июня 2021 12:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Агата Кристи   Вокалист   Глеб Самойлов   Концерт   владимирская область   опьянение   шоу бизнес   
1389
5
1

Вместо песни известный рокер мычал что-то нечленораздельное. Но все равно получилось лучше Бузовой. Фанаты с юмором отнеслись к ситуации. Ведь в рок-н-ролле и не такое бывало.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Агата Кристи   Вокалист   Глеб Самойлов   Концерт   владимирская область   опьянение   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
22
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Robin Hood 48 минут назад
Главное, что не под "фанеру"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
★Lucifer★ 12 секунд назад
Вот из-за этих закидонов они (Глеб и Вадим) и разругались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
210
Сигизмунд Лазаревич 20 секунд назад
скоморох выпорот быть должен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78
Nane First NameLast 40 секунд назад
Ну с кем не бывает. Пусть проспится и переназначит концерт. В самом деле. Все же поняли какую песню он пел

Умирает капитан и уходит в океан
Оставляя за собой розовую нить
Он раздавлен и распят, а корабли в порту стоят
И движения руки хватит, чтобы им поплыть
Но забыли капитана два военных корабля
Потеряли свой фарватер и не помнят, где их цель
И осталась в их мозгах только сила и тоска
Непонятная свобода обручем сдавила грудь
И неясно, что им делать - или плыть, или тонуть
Корабли без капитанов, капитан без корабля
Надо заново придумать некий смысл бытия
Нафига?
Капитан без корабля, слева мертвая земля
Справа синяя змея, а прямо не пройти
Мертвецы в гробу лежат, корабли в порту стоят
И движения руки хватит, чтобы нас спасти
Потеряли свое я два военных…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
979
Mirza Huseyinov 3 минуты назад
До чего же надо быть таким неответственным человеком, чтобы пить перед концертом.
Позор перед поклонников.
Потом через 15-20 лет такие артисты жалуются, что публика их не помнит, государство не помогает,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Антон 5 минут назад
Я думал, он уже давно ласты склеил со своей наркоманией.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bobbus 8 минут назад
Братья так и начинали выступать, сидя на стуле, что многие зрители тогда считали, что Глеб инвалид. Правда тогда он не выступал синим
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
BARS_777 11 минут назад
"Но можно быть уверенными, что как только придет в себя, извинится перед фанатами". Да-да! Несомненно! Мы знаем как они извиняются, не впервой!

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Джордж. Вашингтон. 12 минут назад
Знакоство автора с творчеством данного исполнителя весьма поверхностно если он считает, что Глеб Самойлов попадает в ноты трезвым
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Lovels Travel 15 минут назад
Как он вообще еще жив, столько употреблять и пить.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
smakido 18 минут назад
Очень жаль, что финал не такой как надо. И ведь певец он весьма неплохой и все такое, а вот "зелёный змий" все погубил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Jekis 21 минуту назад
Зачах огонь, беру портвейн иду домой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
397
manul74 Полчаса назад
Где то я уже это видел.. такую карьеру.
Осталось сесть пьяным за руль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Скальпы Гуронов Полчаса назад
- Дразнился, кричал ерунду, прыгал по плечам, нагадил и скрылся в трубе...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Vazari 36 минут назад
Охренеть, как жутко выглядит. Ему всего полтинник, а на вид-старик. Синька и спиды не делают людей краше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Максим 50 минут назад
Ни в коем случае не против алкоголя, по мне так ЗОЖники и прочие веганы люди с явными отклонениями. Но всему своё место. Тут явное неуважение к поклонникам его творчества.
Люди пришли послушать, а вместо этого смотрели как пьяное тело носят от стула к стулу и мычит. Жаль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
P.F. 52 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мировая премьера портативного беспроводного складного пылесоса Redkey F10 Мировая премьера портативного беспроводного складного пылесоса Redkey F10 Пьяный россиянин хотел попасть домой, но перепутал дом, квартиру и город Пьяный россиянин хотел попасть домой, но перепутал дом, квартиру и город Депутат Госдумы дал концерт в честь 50-летия одной хрущевки Депутат Госдумы дал концерт в честь 50-летия одной хрущевки Суд лишил прав и оштрафовал военного, который пьяным на БМП снес забор аэропорта Суд лишил прав и оштрафовал военного, который пьяным на БМП снес забор аэропорта Во Владимирской области чиновницу убило ударом молнии на городском субботнике Во Владимирской области чиновницу убило ударом молнии на городском субботнике Назло пандемии в Чечне организуют новогодний концерт с участием&nbsp;Кадырова Назло пандемии в Чечне организуют новогодний концерт с участием Кадырова
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

363752



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
3
0
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
Глава СК освободил полицейского, застрелившего нарушителя в Новосибирской области
3
368
Глава СК освободил полицейского, застрелившего нарушителя в Новосибирской области
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Вымышленные персонажи, которых мы бы не хотели встретить в реальном мире
0
21
Вымышленные персонажи, которых мы бы не хотели встретить в реальном мире
Обзор Assassin’s Creed Valhalla. По усам текло, а в рот не попало
0
16
Обзор Assassin’s Creed Valhalla. По усам текло, а в рот не попало
«Шарашсельмаш» и сельская дискотека. В чем щеголяли звезды премии МУЗ-ТВ (20 фото)
«Шарашсельмаш» и сельская дискотека. В чем щеголяли звезды премии МУЗ-ТВ (20 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Россия#фотографии#картинки#животные#Украина#новости#природа#автомобили#спорт
#интересно#СССР#прикол#интересное#факты#аварии#авто аварии#музыка#англия#драка
#фото#люди#история#дтп#автомир#прикольные#подборка#авария дня#смешные#страна

На что жалуетесь?

Вернуться