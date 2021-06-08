Пьяный экс-вокалист "Агаты Кристи" сорвал собственный концерт

Как рассказывают очевидцы, Глеб Самойлов провел на сцене не больше нескольких минут. Видя, что рокер не в состоянии связать даже пары слов, его вывели со сцены. Отсыпаться. Большинство фанатов отнеслись к состоянию рокера с юмором, но были и те, кто заявил о "смерти" кумира.





Самойлов пока никак не прокомментировал свой "пьяный" концерт. Но можно быть уверенными, что как только придет в себя, извинится перед фанатами.