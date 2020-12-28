Суд лишил прав и оштрафовал военного, который пьяным на БМП снес забор аэропорта

Волгоградский гарнизонный суд лишил водительских прав и оштрафовал на 30 тысяч рублей ефрейтора Александра Жеребцова, который будучи пьяным за штурвалом боевой машины пехоты (БМП-3), снес забор и въехал на территорию гражданского аэропорта.

Инцидент произошел 20 октября. Управляя БМП-3, Жеребцов отстал от колонны, которая двигалась в соседнюю часть, заблудился и решил срезать путь. Через международный аэропорт... Охрана воздушной гавани не смогла остановить БМП, но она остановилась самостоятельно через полтора километра, когда закончилось топливо.