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Суд лишил прав и оштрафовал военного, который пьяным на БМП снес забор аэропорта

Суд лишил прав и оштрафовал военного, который пьяным на БМП снес забор аэропорта (3 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2020 12:57
Сообщество : Военное
Метки: БМП-3   аэропорты   военное   волгоград   заборы   опьянение   суды   
1891
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Довольно гуманное наказание за такие художества.

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Метки: БМП-3   аэропорты   военное   волгоград   заборы   опьянение   суды   
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16  комментариев
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3k
Bhaal 2 часа назад
А нахрена такой дятел в армии вообще? Штраф и все? Как минимум увольнение со службы.
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2k
Georgy Aleksandrov Bhaal 2 часа назад
по этой логике там вообще никого не останется
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7k
Alex 12 минут назад
На БМП (МТЛБ) нужны права Ростехнадзора, то есть ГАИ (ВАИ) не могут их изъять, тем более через гарнизонный суд.
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10k
Великий Кормчий 54 минуты назад
И все таки, там весело....
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36k
Нейтралитет Час назад
Суд лишил прав и оштрафовал военного, который пьяным на БМП снес забор аэропорта
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2k
Voldometr Noname Час назад
"Жеребцов отстал от колонны, которая двигалась в соседнюю часть...
...остановилась самостоятельно через полтора километра, когда закончилось топливо"

Я вот не понял или между ВЧ километр расстояния или он в принципе не мог никуда приехать?
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86k
Дмитрий Час назад
Пьяные солдаты теряют бдительность и попадают в плен или как в чеченской войне пьяным солдатам незаметно перерезали глотки боевики.
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3k
x3matic 2 часа назад
Ну такое в нашей армии было всегда.У нас водовоза пьяного, ВАИ по полям ночью гоняли пока он УРАЛ не перевернул.Поймали пиз..ы дали,потом ротный дал,зам.потех навешал.После чего тот восстановил машину и был переведен в пехоту.Придурки пьяные ночью решили погонять по военному аэродрому,покатались так что один выпал на ходу и ударился об бетонную плиту чуть чуть.Выжил,но стал похож на Фреди Крюгера.Много случаев по пьяне в армии.Пили,пьют и будут пить.Это все от безделья,и до х..я свободного времени.
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10k
Serg2001 2 часа назад
Суд лишил прав и оштрафовал военного, который пьяным на БМП снес забор аэропорта
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3k
schmubu 2 часа назад
< Охрана воздушной гавани не смогла остановить БМП
я вот теряюсь - а как охрана воздушной гавани вообще могла бы остановить ълять БМП-3?
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1k
Лёха 2 часа назад
"снес на БМП снес забор"
А автор похоже это видел. Вот и заикаться начал...
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18k
Аня Лёха 2 часа назад
Автор у забора в тот момент стоял
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Лёха Аня Полчаса назад
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