Суд лишил прав и оштрафовал военного, который пьяным на БМП снес забор аэропорта

Довольно гуманное наказание за такие художества.
Волгоградский гарнизонный суд лишил водительских прав и оштрафовал на 30 тысяч рублей ефрейтора Александра Жеребцова, который будучи пьяным за штурвалом боевой машины пехоты (БМП-3), снес забор и въехал на территорию гражданского аэропорта.
Инцидент произошел 20 октября. Управляя БМП-3, Жеребцов отстал от колонны, которая двигалась в соседнюю часть, заблудился и решил срезать путь. Через международный аэропорт... Охрана воздушной гавани не смогла остановить БМП, но она остановилась самостоятельно через полтора километра, когда закончилось топливо.
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Ефрейтор рассказал военному прокурору, что выпивать с товарищем начал до того, как сел за штурвал, но сев за него, зачем-то продолжил пить водку. Спустя 5 часов после инцидента в крови контрактника нашли "содержание абсолютного этилового спирта в концентрации 0,71 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха".
Суд признал Александра Жеребцова виновным в преступлении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения"). Суд не стал наказывать контрактника слишком строго, учитывая, что военный признал свою вину. Теперь Жеребцов сможет сесть за руль как гражданского, так и военного транспорта не раньше, чем через год и 6 месяцев.
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...остановилась самостоятельно через полтора километра, когда закончилось топливо"
Я вот не понял или между ВЧ километр расстояния или он в принципе не мог никуда приехать?
я вот теряюсь - а как охрана воздушной гавани вообще могла бы остановить ълять БМП-3?
А автор похоже это видел. Вот и заикаться начал...