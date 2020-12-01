Не смотря на сложную эпидемиологическую обстановку, руководство Чечни запланировало организацию праздничных новогодних мероприятий в конце декабря, в том числе концерт, на котором будет присутствовать глава республики Рамзан Кадыров.
По плану проведения, мероприятие продолжительностью три часа должно состояться в период с 25 по 31 декабря. Для этих целей будет выделен «специализированный концертный зал», рассчитанный на 500 и более человек. Два часа отводится на сам концерт и ещё не менее получаса займёт официальная часть с участием Кадырова и министров чеченского правительства.
Заявка на услуги по проведению культурно-массового мероприятия уже размещена на сайте госзакупок.
Как значится в документе, на организацию праздника выделено 4,1 миллиона бюджетных рублей. При этом о необходимости соблюдать предписания эпидемиологов в госзаказе ничего не сказано.
Хотя ещё 20 ноября Рамзан Кадыров заявлял, что массовые новогодние мероприятия в республике будут отменены из-за эпидемии COVID-19. Об этом сообщалось в ИА «Грозный-Информ».
Несмотря на то, что для правоверного мусульманина празднование Нового года является харам (греховные деяния, запрещённые в исламе, прим. автора), жители Чечни, как и остальные россияне, очень любят этот весёлый зимний праздник.
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А так, в праздничном убранстве, выглядела столица Чечни, город Грозный одиннадцать месяцев назад, накануне возникновения пандемии COVID-19.
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и когда ж кончится пусто вливание бабла в чечню ... за что это нам ? вроде не порабощены, а дань платим как татаромонголам...
Хотя... там такая война за власть начнётся.