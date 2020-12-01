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Назло пандемии в Чечне организуют новогодний концерт с участием&nbsp;Кадырова

Назло пандемии в Чечне организуют новогодний концерт с участием Кадырова (2 фото + 2 видео)

Автор:
01 декабря 2020 23:15
Сообщество : Жить в России
Метки: год   кадыров   концерт   мероприятие   новый   пандемия   россия   чечня   
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Не смотря на сложную эпидемиологическую обстановку, руководство Чечни запланировало организацию праздничных новогодних мероприятий в конце декабря, в том числе концерт, на котором будет присутствовать глава республики Рамзан Кадыров.

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Метки: год   кадыров   концерт   мероприятие   новый   пандемия   россия   чечня   
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12  комментариев
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2k
Арт 2 часа назад
Кадыровирус
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83
Миша 4 минуты назад
Ай какой маладэц! И министров туда же... всем табунчиком.
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8k
Juli199 Полчаса назад
и правильно! еще нужно такие же организовать у дагов и в принципево всех сев.кавказских республиках. перед этим закрыть их снаружи. пусть заражаются.
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907
Педигри 48 минут назад
Назло пандемии в Чечне организуют новогодний концерт с участием&nbsp;Кадырова
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56
Вот такой хреновый год Час назад
извиняться начинать?
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8k
Vacony 2 часа назад
настали времена, когда белоснежку играет негритянка.. джинн тоже.. кадыров дед мороз ... верните меня в детство от всего этого
и когда ж кончится пусто вливание бабла в чечню ... за что это нам ? вроде не порабощены, а дань платим как татаромонголам...
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29k
Азат Баширов 2 часа назад
Назло пандемии в Чечне организуют новогодний концерт с участием&nbsp;Кадырова
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10
Борис 2 часа назад
А Дыркин будет участвовать в качестве клоуна?
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6k
Акакий 2 часа назад
да я только за, пусть еще чиноту с других регионов на гулянки соберут!
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25k
Aqueronte 2 часа назад
Назло пандемии в Чечне организуют новогодний концерт с участием&nbsp;Кадырова
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16k
Марина 2 часа назад
Будет смешно, если он этого не переживёт.
Хотя... там такая война за власть начнётся.
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13k
Hairy. Марина 2 часа назад
Она, война за власть, начнется сразу же, как только случится Мухожук 2.0. Паркинсон он такой, не подкупный.
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Редька с хреном

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