По плану проведения, мероприятие продолжительностью три часа должно состояться в период с 25 по 31 декабря. Для этих целей будет выделен «специализированный концертный зал», рассчитанный на 500 и более человек. Два часа отводится на сам концерт и ещё не менее получаса займёт официальная часть с участием Кадырова и министров чеченского правительства.

Заявка на услуги по проведению культурно-массового мероприятия уже размещена на сайте госзакупок.