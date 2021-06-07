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Чувства за тысячи километров: действительно ли люди способны ощущать друг друга на расстоянии?

Чувства за тысячи километров: действительно ли люди способны ощущать друг друга на расстоянии? (2 фото)

Автор:
07 июня 2021 12:55
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: объяснение   ощущение   почемучка   расстояние   связь   человек   чувство   эзотерика   
1698
2

Доказательства теории, в соответствии с которой люди чувствуют друг друга на расстоянии, многократно находились и опровергались. И многие приводят примеры из жизни, в соответствии с которыми устанавливали мысленный или энергетический контакт с другим человеком. Существует ли какое-то рациональное объяснение этому факту, или это не более чем игры воображения?

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Метки: объяснение   ощущение   почемучка   расстояние   связь   человек   чувство   эзотерика   
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12  комментариев
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3k
Борис Карабанов 4 часа назад
Однозначно. У нас в институтской общаге был один парень (ц.н.), так он интуитивно совершенно безошибочно чувствовал в какой из комнат в обстановке строжайшей тайны открывалась первая бутылка вечеринки или ставилась на стол сковорода ещё шипящей жареной картошки и тут же, как бы случайно, приходил.
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29k
Netyn 7 минут назад
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751
metrolog Час назад
Брехня
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Приближение своей тещи я чую за сотни километров
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21k
SerGProS 3 часа назад
Выросло не одно поколение, которое понимало с одного взгляда. Бывало батя как посмотрит, сразу все понимаешь.
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208
Сигизмунд Лазаревич 3 часа назад
Конечно нет. Но людям свойственно в всякое верить.
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383
Миша 4 часа назад
Когда отдыхал в Испании сам видел как местные мачо вдруг выскакивали из бара, ощущая на огромном расстоянии приближение самок.
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5k
Мистер Фикс 4 часа назад
Конечно знаю мысли жены. И жена знает мои. На часах 2? Пора пожрать
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−155
Кондратий 4 часа назад
Раньше такое было возможно сразу при выезде из железного занавеса.
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347
Будьте крепенькими и здоровенькими! 4 часа назад
Эзотерика рулит »---(ツ)---«
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