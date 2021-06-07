Считается, что при соблюдении ряда условий можно даже научиться передавать положительные эмоции и мысли близкому человеку. Для этого нужно настроиться на индивидуальную волну, мысленно представив себе образ нужного человека, детально воспроизведя его мимику, глаза, улыбку, специфические жесты и движения. Иными словами создать своего рода фантом, существующий в воображении. Если с созданием нужного образа возникают сложности, можно взять фотографию и попытаться мысленно ее оживить. Представить, как в уголках глаз собираются лучики морщинок, ветер треплет непослушную прядь волос, как человек чуть морщит нос, улыбаясь, или использует в разговоре только вам понятные слова и выражения. Таким несложным способом можно визуализировать и оживить образ. Из головы нужно выбросить все мысли, очистить сознание и не думать ни о чем постороннем.

В определенный момент времени может показаться, что в помещении действительно находится объект ваших мыслей. Когда картинка станет максимально четкой, необходимо попытаться отправить человеку мысль, которую хочется, чтобы он услышал. Мысленно можно представить себе своего рода энергетический канал, по которому перенаправляется информация. Затем представить, как человек улавливает эту мысль, вникает и погружается в нее. Ему будет казаться, что новая мысль появилась в его мозге самостоятельно.

А вам доводилось чувствовать близких на расстоянии? Как вы думаете, можно ли объяснить это явление с рациональной точки зрения?