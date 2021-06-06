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Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Во первых- явно постановочное, особенно учитывая характеристики фотоаппаратуры того времени...
Во вторых- судя по лицам борцов с алкоголем, это постоянные клиенты испуганного бутлегера
"ГУЛАГ-идеальное средство превращения наиболее скверного людского материала в полноценных активных сознательных строителей социализма."
В 37-м ее арестовали, отправили в ГУЛАГ и расстреляли.
Эти слова один транслирует между заплывами накушавшись в бассейне в Таиланде, а другой лазая по авианосцам в Лос-Анджелесе и стреляя по тарелочкам в Вегасе. Такие современные коммунисты)
Не везло организации НКВД, всем троим директорам пулю пустили в затылок, 100% утилизация. Еще Ежов во время ареста что-то кричал прилюдно, как же слеп он был и что у него полно материалов на его "судей".
Банка с гадюками, одним словам с регулярной ликвидацией исполнителей. Интересно, задумался ли последний директор-Берия, когда пост принимал?
Вот и шла некая процедура, показательные суды, лагеря, исправиловка, изгнания, итд. А потом уже, как привыкнут-ликвидация.
пять начальников подряд вздернули, остальные бы вели себя как слуги народа, а не как баре с ногами на столе. И не то чтобы не воровали, сами бы еще в госказну зарплату отдавали.
Вот этот панский дух не переношу.
А автобус на фото всего лишь использует шасси от АМО-Ф15
Револьвер не взведен потом что это скорее всего наган офицерская версия там взводить не нужно - "он был оснащён «механизмом двойного действия», то есть взведение курка могло осуществляться непосредственно рукой стрелка либо автоматически при нажатии на спусковой крючок" в отличии от версии для содат "был разработан «9-мм револьвер Наган М/1883» с сознательно ухудшенными боевыми качествами: за счёт введения дополнительной детали была исключена возможность стрельбы «самовзводом», после каждого выстрела приходилось заново взводить курок"
Это было сделано для экономии патронов.