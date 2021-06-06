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Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней

Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней (19 фото)

Автор:
06 июня 2021 21:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
11354
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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45  комментариев
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12k
Паша Эмильевич 17 часов назад
Интересное фото....
Во первых- явно постановочное, особенно учитывая характеристики фотоаппаратуры того времени...
Во вторых- судя по лицам борцов с алкоголем, это постоянные клиенты испуганного бутлегера
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1k
zenon 2 часа назад
Столько крика было, что на Украине был голодомор. Но вот самогона было море. Наверное его гнали из табуреток. Вот тут арест самогонщика, но в райцентре на базаре были стойки уставленные бутылками и прочим с самогоном. Винницкая область.
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39k
Войнов 3 часа назад
Монумент Марксу издалека напоминает совсем иное:
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−82
Dmitry Dmitry 6 часов назад
кстати говоря такой странный хват для прицела действительно существовал в довоенные года. По причине кучи минусов полученных от долбоящеров не могу вставить ссылку засим отправляю диванных экспертов в ж. в гугл читать книжки по истории
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−82
Dmitry Dmitry 6 часов назад
Получив кучу минусов про наган отвечу долбоящерам - возможно это не наган, а смит анд вессон но в то время передовым являлась конструкция нагана и наиболее вероятно что на смите была такая же конструкция то есть не нужно было взводить курок до выстрела
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5k
hairov 9 часов назад
Цирк Буша?! На Обаму похожа.
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119k
arek14 10 часов назад
Жена наркома НКВД Г.Ягоды Ида Авербах (зам. прокурора Москвы) в 36-м писала в своей книге:
"ГУЛАГ-идеальное средство превращения наиболее скверного людского материала в полноценных активных сознательных строителей социализма."
В 37-м ее арестовали, отправили в ГУЛАГ и расстреляли.
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115
Михаил Андреев Фobosgrunt Час назад
а и кто бы кого спрашивал?

пять начальников подряд вздернули, остальные бы вели себя как слуги народа, а не как баре с ногами на столе. И не то чтобы не воровали, сами бы еще в госказну зарплату отдавали.

Вот этот панский дух не переношу.
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1k
АлексЮстасу 10 часов назад
Село Удачное в колхозе им.Демьяна Бедного.
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−51
Bhaal 13 часов назад
Целый ГПУ за самогонщиком пришел.
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2k
americos 13 часов назад
Аппарат для удаления головной боли.

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1k
Атомный Крот 16 часов назад
АМО -Ф15 -это грузовик изначально.

А автобус на фото всего лишь использует шасси от АМО-Ф15
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14k
Serg2001 16 часов назад
Впечатлил №16. Вот так должны выглядеть настоящие мужики. Без химии и самолюбования.
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−82
Dmitry Dmitry 17 часов назад
Мде эксперты на диване. Обозвать револьвер пистолетом и еще кучу полезных выводов.
Револьвер не взведен потом что это скорее всего наган офицерская версия там взводить не нужно - "он был оснащён «механизмом двойного действия», то есть взведение курка могло осуществляться непосредственно рукой стрелка либо автоматически при нажатии на спусковой крючок" в отличии от версии для содат "был разработан «9-мм револьвер Наган М/1883» с сознательно ухудшенными боевыми качествами: за счёт введения дополнительной детали была исключена возможность стрельбы «самовзводом», после каждого выстрела приходилось заново взводить курок"
Это было сделано для экономии патронов.
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46k
noName 18 часов назад
Комментарий к фото
Пытаюсь не быть серьезным,но пистолет на игрушку смахивает+еще и не взведен))
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354
vi4 noName 9 часов назад
Комментарий к фото
какая разница на постановочном фото?
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10k
Taximaxi 18 часов назад
Комментарий к фото
Это же последний выдох п.ж!
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