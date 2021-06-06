Цветомузыка без радиодеталей-хитрость советских мальчишек

FISHKINET
Назло родителям? Девушка стала копией Барби с 11-м размером груди (7 фото) Назло родителям? Девушка стала копией Барби с 11-м размером груди... Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея "Сколько ни рисуй Крым - твоим он не станет": реакция соцсетей на форму сборной Украины "Сколько ни рисуй Крым - твоим он не станет": реакция соцсетей на... 33 странных предмета, смысл которых объясняется очень просто 33 странных предмета, смысл которых объясняется очень просто Дважды подумайте, прежде чем ткнуть именинника лицом в торт Дважды подумайте, прежде чем ткнуть именинника лицом в торт Такой разный подход к работе Такой разный подход к работе Музыканты со всего мира превратили видео с злобно мяукающим котом в хит сезона Музыканты со всего мира превратили видео с злобно мяукающим котом... Реакция девочки на падение в лужу Реакция девочки на падение в лужу Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Ууурун надо: разговор рабочего с начальником Ууурун надо: разговор рабочего с начальником 15 креативных снимков, которые получились действительно потрясающими 15 креативных снимков, которые получились действительно потрясающими Ретро фотографии Ретро фотографии Смешные комментарии из соц.сетей Смешные комментарии из соц.сетей Почему в Воркуте отдают квартиры бесплатно Почему в Воркуте отдают квартиры бесплатно Забытые, но вызывающие щемящее чувство ностальгии вещи родом из СССР Забытые, но вызывающие щемящее чувство ностальгии вещи родом из СССР Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные 16-летний подросток без прав в Татарстане угнал машину и устроил ДТП с тремя жертвами 16-летний подросток без прав в Татарстане угнал машину и устроил... «Куда ты ехал, козел!?» — курский "санитар" вновь попал в ДТП «Куда ты ехал, козел!?» — курский "санитар" вновь попал в ДТП 15 забавных фотографий из отпусков 15 забавных фотографий из отпусков
Цветомузыка без радиодеталей-хитрость советских мальчишек

Цветомузыка без радиодеталей-хитрость советских мальчишек (11 фото + 1 видео)

Автор:
06 июня 2021 11:56
Метки: СССР   интересно   творчество   электроника   
18898
11
1

В обсуждениях темы цветомузыки мне напомнили историю из моего детства, когда мы собрали цветомузыку без электроники. Причем свои познания мы передавали друг-другу и эти хитрости знали все мальчишки без всякого интернета и ютуба

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   интересно   творчество   электроника   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
2
94
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
94  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
CruelAsm День назад
"Главное, чтобы у нового конденсатора рабочее напряжение(написано на корпусе), было не ниже 250 Вольт..."
На самом деле не ниже 400.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
18k
Will2006 3 часа назад
Кстати, собрать цветомузыку было не проблема даже при отсутствии тиристоров (хотя и их кому было надо находили и покупали у спекулянтов), безтиристорных решений было достаточно. Гораздо бОльшая проблема была найти норм отражатели для ламп, чтобы яркость позволяла освещать танцпол, а не вот эти все лампочки на 2 ватта... Самое простое решение (отражатели фар от "копейки" Жигулей) для ламп на 220 вольт не годились (имеющиеся лампы на 220В туда тупо не влезали) и начинались танцы с бубном: для низковольтных автоламп (4 автолампы, каждая по 4-6 ампер) требовался мощный, способный выдавать несколько десятков ампер, трансформатор на 12 вольт, а их еще поискать надо было, да и весили они немало...
Одна из собранных мной цветомузык работала на лампах от грузовика (24В) и запитывалась 24вольтовым же трансформатором освещения лифтовой шахты, который весил килограмм 15
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
234
Андрей @ 4 часа назад
Берешь старый динамик, наклеиваешь на него (на диффузор) осколки от елочных игрушек, включаешь перед ним лампочку, динамик к выходу радиолы - а ля светомузыка, "зайчики" цветные по стенам прыгают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Войнов 4 часа назад
В 81-м, когда я учился я в ЛВИМУ, была у нас традиция устраивать факультетские вечера отдыха. Принцип таких вечеров - один из факультетов готовит программу - самодеятельность плюс танцы, остальные факультеты приглашаются на вечер. Ессно, приглашались девушки, которые приводили подруг, те звали своих подруг и т.д., т.е. девушек всегда было много. На таких вечерах происходили знакомства, которые продолжались отношениями, некоторые из которых даже оканчивались свадьбами, а некоторые - просто детишками. )))
Вот пришла наша очередь устраивать такой вечер. Мы заранее распределили обязанности - кто-то ставит спектакль, кто-то лабает на электроинструментах, изображая ВИА, кто-то участвует в других номерах самодеятельности. И был у нас такой Коля Л-в, который добровольно взялся спаять цветомузыку для дискотеки.
В общем, вечер близится, все заняты, Коля в баталерке паяет. Мы интересуемся его успехами. А там творится непонятно что. Коля, заявив, что цветомузыка на тиристорах это прошлый век, а он спаяет круче, налепил на столе какой-то хаос из проводов и деталей, причем выглядит это не как что-то организованное, а как пучок проводов, с вкраплением в него радиодеталей. Никаких плат, даже ничего похожего на платы. Мы все в прострации, так как выглядит это ужасно. Коля уверяет, что все будет отлично, главное содержание, а не форма. Причем, складывается впечатление, что он сам в своей "форме" уже разобраться не может.
В общем, несмотря на наши угрозы, что вывернем его наизнанку, и подзатыльники старшин, Коля к сроку добиться работоспособности системы так и не смог. Тогда я и предложил, чтобы он свою конструкцию выбросил нахрен и подключил цветные прожекторы через обычные клавишные включатели. На это Колиных способностей хватило.
Так Коля и простоял всю дискотеку, нажимая на клавиши, периодически умоляя кого-нибудь подменить его ненадолго, чтобы выкурить сигаретку или потанцевать со своей девушкой.
Надо ли удивляться, что после этого Коля получил кликуху "Коля-цветомузыка" или просто "цветомузыка".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Сергей 8 часов назад
У нас в Самаре есть завод "Экран". Точнее сейчас осколки остались. Раньше было мощное производство, работавшее в том числе и на оборонку! Оно производило чб телевизоры "Каскад" и тогда была программа по обмену старой техники на новые "Каскады". Старую технику потом давили на заднем дворе бульдозером, но много деталей оставались целыми. Мы лазали через забор и набирали оставшиеся целые и потом могли собрать более-менее что-то работающее! Тиристоров, конечно, там не находили, техника старая все-таки! Охрана не гоняла, что пацанов-то гонять мелких! Так что, недостатков в деталях хоть и старых у нас не было!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
167
fedding 9 часов назад
А если на контакты стартера повесить 15-ти ваттную лампочку, то получалось еще круче. Правда, это а-ля 4 класс. В седьмом я собрал свою первую цветомузыку на тиристорах и какой это был кайф, увидеть что она заработала. И служила она потом, верой и правдой, до 10-го класса, на всех классных дискотеках. Потом, где-то затерялась
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Игорь 10 часов назад
Интернета не было, были журналы "Радио", "Юный техник" с приложением, "Моделист и конструктор" и тематическая литература в библиотеках, так, что если кто-то хотел что-то знать, то недостатка в информации не было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−32
pll 11 часов назад
не хера не было в совке убогом. ссср - тюрьма народов . путлеровская рашка туда опять катится...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
plcc Александр 5 часов назад
правду говорит .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Потапыч 11 часов назад
А сейчас на Arduino собирают. Вот мой вариант (с прошивкой от AlexGyver). Снимал видео на продажу, так как собрал, а использовать уже не стал)
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
318
Vital Idol 14 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Олег 15 часов назад
Эх блин, аж прослезился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Николай Гордиенко Олег 12 часов назад
вся схема была на теристорах ку-202 или ку-201-для ламп 25-40Вт-по 3 на канал ипануться было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Николай Гордиенко 12 часов назад
тиристоры
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Атомный Крот 16 часов назад
Продавались конструкторы для собирания цветомузыки. Со схемой и всеми деталями в комплекте.

Засада была в том, что для питания нужон был трансформатор, а его к комплекту не прилагали, и его нужно было приобретать отдельно. Но в магазинах найти транс было сложновато, а самому мотать - лень.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
788
шурик 17 часов назад
В 80-х собирал цветомузыку . До сих пор помню автора схемы - Ашот Товмасян .
Фильтры частот там были с катушками (ЛС).
Низкочастотная имела 3500 витков ПЭЛ-0.07 .
Во блин ! Вспомнил же !
Спасибо за тему !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Oleg SC 19 часов назад
Самая простейшая для меня была на к176 микросхеме,у нас они везде были и паять там особо не чего. Я их десятками делал,продавал но чаще на что то менял. Лампы красиво бегают в такт музыки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
1
Николай Гордиенко alex 11 часов назад
брехня-ну может в колхозах и проходило-только не в ДК союзного значения-запускались вместе с ракетами и теперь музыка есть,а выпендреж-пауки лазают на пульту-50 лет в никуда и куда они полетят никто не знает-маленькие утечки за 50 лет никто не устранял или делали вид-ведь военные знают-НАТО не нападет,а зачем-оно могло напасть уже 5 раз,а нахера это надо-лучше торговать-вова этого не знает-капитал маркса не дочитал до конца
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
323
Sergejus Vasiljevas Николай Гордиенко 3 часа назад
Что за набор слов ? В нём какой-то тайный смысл?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Игорь 19 часов назад
Особых проблем с тиристорами не помню
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
Karlson Roof 20 часов назад
Господа, может я что-то упустил в своей жизни.. А как тиристор можно применить радиоприемнике?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
409
Constructor Karlson Roof 19 часов назад
Эпистолярный жанр, ода о тиристре :_) ..

http://radiomurlo.narod.ru/HTMLs_2/RADIO_tiristor.htmlhttp://radiomurlo.narod.ru/HTMLs_2/RADIO_tiristor.html
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр Иванов 21 час назад
Мы в 70-е делали на тиристорах. Почему их было не достать? Продавались в больших городах. Или на заводах можно было найти. Именно КУ202Н.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Robin Hood 21 час назад
Да ... в те времена цветомузыка было нечто на грани фантастики
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
vikklu 22 часа назад
Да, было дело... Самой большой проблемой, после тиристоров, была окраска лампочек, если делаешь типа панно или экрана. Ну а если светофорные фонари с линзами, то без проблем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
330
Вадим vikklu 19 часов назад
Пасту из шариковых ручек разводили спиртом или ацетоном и красили лампы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
215
vic333 vikklu 14 часов назад
Когда в декабре начинались "Ёлочные базары", обвешанные по периметру разноцветными лампами... Мы шухерились, стремались, но лезли на забор сетчатый и откручивали лампочки нужного цвета. По 10 лет пацанве было. Ни Цапон лака, ни маминого лак для ногтей нужного цвета подобрать было невозможно :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Fishki_surfer 22 часа назад
Я году в 1981-м/82-м делал цветомузыку на теристорах.
Но они достаточно быстро, где-то за час-другой, выходили из строя.
То ли скачки напряжения в сети были, то ли маркировка не соответствовала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46
Кукер ТАНКИСТ 17 часов назад
Тоже не допёр тогда, спалил 8 КУ202Н. Потом собрал несколько цветомузык на П210 и низковольтных лампочках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vic Twin 22 часа назад
Мы с другом, который жил через забор, начали с телеграфа. Протянули провода между домами К реле приделали карандаш, а ленту отрезанную от обоев (раньше от обоев надо было с одного из краев ленту отрезать) протягивали вручную. Сначала естественно для школьников включили в розетку. Отчего сразу выбило пробки и было получено от родителей. Соседи сразу нашептали им: "Ваши или поубиваются, или хату спалят". Гы-гы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 32 комментария (из 36)
Показать ещё
Обзор одного из лучших конвертеров видео Обзор одного из лучших конвертеров видео Карантин заставил фотографа сменить амплуа - получилось замечательно! Карантин заставил фотографа сменить амплуа - получилось замечательно! Как в СССР создавали леса в форме слов Как в СССР создавали леса в форме слов Как сейчас выглядят любимые остановки советских туристов Как сейчас выглядят любимые остановки советских туристов «Акватлон»: зачем в СССР боролись под водой? «Акватлон»: зачем в СССР боролись под водой? "Привязали к стулу и полезли в рот": истории из детства от пользователей про удаление миндалин "Привязали к стулу и полезли в рот": истории из детства от пользователей про удаление миндалин
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3717370



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
3
0
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
Продукты из СССР: что ел советский человек
0
40
Продукты из СССР: что ел советский человек
﻿
Назло родителям? Девушка стала копией Барби с 11-м размером груди (7 фото)
Назло родителям? Девушка стала копией Барби с 11-м размером груди (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#интересно#люди#картинки#интересное#дтп#страна#природа#кино#Украина#приколы
#Юмор#СССР#факты#подборка#прикольные#животные#аварии#смешные#забавно#прошлое
#фото#фотографии#история#Россия#спорт#прикол#девушки#фильм#комментарии#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться