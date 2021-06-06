Цветомузыка без радиодеталей-хитрость советских мальчишек

В обсуждениях темы цветомузыки мне напомнили историю из моего детства, когда мы собрали цветомузыку без электроники. Причем свои познания мы передавали друг-другу и эти хитрости знали все мальчишки без всякого интернета и ютуба
Магия мерцающих огней на дискотеках в ДК завораживал мальчишек покруче любой цыганки.
Каждому из нас хотелось, чтобы и дома была такая же крутая цветомузыка. Попытка узнать конструкцию приводила к полному расстройству: там используются тиристоры, которых не достать
Когда очень хочется, пытливый ум всегда найдет выход. Так было и с нами. Ёлочные гирлянды были у всех дома и стартер от ламп дневного света достать не проблема. Соединив эти два устройства получаем моргающую гирлянду
Так уж устроен человек-ему всегда хочется больше и лучше. Вот и мы вскоре сделали свою цветомузыкальную гирлянду еще и "многоканальной". Внутри стартера стоит прерыватель, параллельно которому включен конденсатор. Заменив этот конденсатор на другую ёмкость, можно менять частоту моргания гирлянды
Главное, чтобы у нового конденсатора рабочее напряжение(написано на корпусе), было не ниже 250 Вольт, иначе бабахнет знатно- был печальный опыт.
Несколько гирлянд, моргающих с разной частотой, уже больше впечатляли, но хотелось ведь еще и в такт музыке. На некоторых магнитофонах были выходы для подключения внешних колонок.
Припаивали к лампочке 2,5 Вольт провода, вставляли в фонарик, а провода вставляли в разъемы внешних колонок. Фонарик моргал уже в такт музыке, а яркость моргания уже зависела от громкости.
Однако самую оригинальную цветомузыку я сделал раньше этих конструкций. Было это в 3 классе. Тогда я еще не отличал диод от резистора, а "транзистором" я называл все переносные радиоприемники.
Тогда благодаря старшим товарищам я впервые попал на дискотеку. Танцы меня меньше всего интересовали, но я практически попал под гипноз перемигивающихся софитов цветомузыки. Эта красота так меня поразила, что детские мозги начали быстро соображать: как же сделать такое с моим скудным багажом знаний и умений....
Делать фонарик из плоской батарейки умели даже дошкольники моего поколения: Лампочку 2,5 вольта привязывали к плюсовой клемме плоской батарейки КБС изолентой и получился фонарик. Минусовая клемма (длинная) служила выключателем.
Ну и естественно каждый из нас умел определять сколько осталось напряжения в батарейке языком :-)))
В те времена монтеры-связисты щедро снабжали нас обрезками телефонного кабеля. Ну как снабжали: они прокладывали кабели, а мы ходили следом собирали обрезки. При подвешенном языке просящих и хорошем настроении бригадира, "дяденьки-связисты" могли и пару метров от кабеля отрезать в подарок.
По честности сказать, мы их редко использовали в качестве электрических проводов-чаще для плетения и украшения)
Вооружившись этими проводами собрал незамысловатую схему:
Проводя синим проводом от батарейки, по проводам от лампочек, можно было получить хаотичное перемигивание. Выдув пасту из разноцветных стержней шариковых ручек покрасил лампочки. Цветная паста еще долго пачкала все вокруг, не желая высохнуть.
Эта "цветомузыка вручную" быстро мне надоела и я начал искать способ "автоматизировать" переключение лампочек.
Вот тут то мне на глаза и попалась цветная алюминиевая фольга для поделок. Пачка такой фольги стоила 8 копеек и мы их где только не использовали.
Фольга очень тонкая и колышется от малейшего движения воздуха и при всем при этом проводит электрический ток. Если его подвесить перед динамиком, он колышется в такт музыке. Соорудил такую схему:
Фольгу повесил перед динамиком радиолы "Серенада" и "цветомузыка" заработала)))
Иногда приходилось регулировать зазор между проводами и фольгой -в этом заключалась вся "настройка" схемы. Мы с друзьями выключали свет и завороженно смотрели на лампочки. А из динамика нам пели Сонни и Шер свою знаменитую "Little man"- до сих пор обожаю эту песню.
Через три года я собрал свой первый детекторный приемник и меня безнадежно затянуло в радиолюбительство. Там была схема на МП39, а потом уже и на КУ202Н.
Источник:
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На самом деле не ниже 400.
Одна из собранных мной цветомузык работала на лампах от грузовика (24В) и запитывалась 24вольтовым же трансформатором освещения лифтовой шахты, который весил килограмм 15
Вот пришла наша очередь устраивать такой вечер. Мы заранее распределили обязанности - кто-то ставит спектакль, кто-то лабает на электроинструментах, изображая ВИА, кто-то участвует в других номерах самодеятельности. И был у нас такой Коля Л-в, который добровольно взялся спаять цветомузыку для дискотеки.
В общем, вечер близится, все заняты, Коля в баталерке паяет. Мы интересуемся его успехами. А там творится непонятно что. Коля, заявив, что цветомузыка на тиристорах это прошлый век, а он спаяет круче, налепил на столе какой-то хаос из проводов и деталей, причем выглядит это не как что-то организованное, а как пучок проводов, с вкраплением в него радиодеталей. Никаких плат, даже ничего похожего на платы. Мы все в прострации, так как выглядит это ужасно. Коля уверяет, что все будет отлично, главное содержание, а не форма. Причем, складывается впечатление, что он сам в своей "форме" уже разобраться не может.
В общем, несмотря на наши угрозы, что вывернем его наизнанку, и подзатыльники старшин, Коля к сроку добиться работоспособности системы так и не смог. Тогда я и предложил, чтобы он свою конструкцию выбросил нахрен и подключил цветные прожекторы через обычные клавишные включатели. На это Колиных способностей хватило.
Так Коля и простоял всю дискотеку, нажимая на клавиши, периодически умоляя кого-нибудь подменить его ненадолго, чтобы выкурить сигаретку или потанцевать со своей девушкой.
Надо ли удивляться, что после этого Коля получил кликуху "Коля-цветомузыка" или просто "цветомузыка".
Мужики повзрослее искали "рыжьё", серебро и тантал, нам пацанам доставалось все остальное
Засада была в том, что для питания нужон был трансформатор, а его к комплекту не прилагали, и его нужно было приобретать отдельно. Но в магазинах найти транс было сложновато, а самому мотать - лень.
Пластин, действительно, полно было. Но пластины - это еще не трансформатор.
Еще нужно было провод нужного диаметра найти, и суметь намотать его так, чтобы не повредить хлипкую изоляцию.
А спаять-то детали друг с другом - не вопрос.
Универсальный блок питания в магазине стоил под десятку рублей, т.е. был соизмерим по стоимости со всем набором деталей.
Конструктор в моем понимании - это несколько другое - там все уже должно был быть в комплекте.
Только соединить - и готово.
Фильтры частот там были с катушками (ЛС).
Низкочастотная имела 3500 витков ПЭЛ-0.07 .
Во блин ! Вспомнил же !
Спасибо за тему !
http://radiomurlo.narod.ru/HTMLs_2/RADIO_tiristor.htmlhttp://radiomurlo.narod.ru/HTMLs_2/RADIO_tiristor.html
Но они достаточно быстро, где-то за час-другой, выходили из строя.
То ли скачки напряжения в сети были, то ли маркировка не соответствовала.