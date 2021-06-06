Цветомузыка без радиодеталей-хитрость советских мальчишек

Припаивали к лампочке 2,5 Вольт провода, вставляли в фонарик, а провода вставляли в разъемы внешних колонок. Фонарик моргал уже в такт музыке, а яркость моргания уже зависела от громкости.

Однако самую оригинальную цветомузыку я сделал раньше этих конструкций. Было это в 3 классе. Тогда я еще не отличал диод от резистора, а "транзистором" я называл все переносные радиоприемники.

Тогда благодаря старшим товарищам я впервые попал на дискотеку. Танцы меня меньше всего интересовали, но я практически попал под гипноз перемигивающихся софитов цветомузыки. Эта красота так меня поразила, что детские мозги начали быстро соображать: как же сделать такое с моим скудным багажом знаний и умений....

Делать фонарик из плоской батарейки умели даже дошкольники моего поколения: Лампочку 2,5 вольта привязывали к плюсовой клемме плоской батарейки КБС изолентой и получился фонарик. Минусовая клемма (длинная) служила выключателем.