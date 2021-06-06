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Крыса-сапер ушла в отставку с орденом

Крыса-сапер ушла в отставку с орденом (8 фото + 2 видео)

Автор:
06 июня 2021 09:01
Сообщество : Животные
Метки: Магава   гамбийская крыса   животные   животные-герои   интересно   крыса-сапер   обезвреживание мин   познавательно   
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Героическая крыса-сапер Магава уходит в отставку, пять лет прослужив сапером в Камбодже. За время своей службы Магава, гамбийская крыса, обнаружил 99 противопехотных мин и других боеприпасов, позволив саперам их обезвредить. Перед выходом в отставку крысу наградили золотой воинской медалью - "животным" аналогом креста Георга, почетнейшей воинской награды. Теперь Магава станет наставником для новых поколений крыс-саперов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Магава   гамбийская крыса   животные   животные-герои   интересно   крыса-сапер   обезвреживание мин   познавательно   
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45  комментариев
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17k
babuby День назад
Эта крыса сделала для людей и природы гораздо больше, чем Грета Тунберг!!
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11k
Graf_Dracula 2 часа назад
Ля ты крыыыысааааа
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−83
ковид десидент 8 часов назад
стерх и лука - ваша очередь
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3k
Snake 9 часов назад
А кто так и не понял, знайте, Магава был награжден миниатюрной золотой медалью PDSA)))
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8k
Анатолий 11 часов назад
А вот наша никак не хочет уходить на пенсию... Все пашет и пашет...
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52
igor 17 часов назад
классная крыска.Уже захотел такую.Жаль,что живут мало.
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2k
Сергей 18 часов назад
Могли бы уже позволить сотую мину найти...
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3k
Денис 19 часов назад
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58
Бритва 20 часов назад
Эта крыса ведёт себя как человек...обычно всё наоборот
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2k
Anatoly 20 часов назад
Младший привёз на новый год чёрного крыса - кличка "Крекер", ему уже почти три - старый, трудно ему... Жалко!
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5k
Pravednik84 22 часа назад
Прочитал про этих замечательных животинок... Даже захотел такую - в отличии от обычных крысок живут долго (вместо 3х лет, 5 и более). Маленькая беда - у дочки аллергия на животных(((
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6k
Sterling Malory Archer 23 часа назад
Ну, со вкусом у неё лучше, чем у некоторых! Или просто умнее
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−41
vova old 24 часа назад
ждём мультика про магавУ
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1k
александр 24 часа назад
Служите, сынки, как я служил!
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1k
anatolis День назад
Матёрая.
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87
Sergey Mikula День назад
Семилетний Магава
А сколько крыски живут? Семь лет это много.
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5k
AMD День назад
Не то живое существо назвали крысой ))
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6k
ЦЫПЛЯ День назад
В России бы магаве памятник поставили.
Величиной со слона!
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6k
ЦЫПЛЯ День назад
Магава, сука,- ЛИЧНОСТЬ!
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3k
Юра Гагарин День назад
достойный зверь, заслуженный
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Атомный Крот День назад
МАГАВ (ивр. מ ש מ ר ה ג בו ל Mishmar HaGvul пограничная стража)
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