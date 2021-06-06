Крыса-сапер ушла в отставку с орденом

Крысы могут обнаруживать предметы со взрывчаткой, игнорируя безопасный металл, что делает их идеальными высокоскоростными металлодетекторами. Во время обучения в APOPO крыс учат ассоциировать звук щелчка с едой, начиная с 10-недельнго возраста. Когда они подходят к предметам с запахом тротила, взрывчатого вещества в наземных минах, они слышат щелчок и получают награду в виде еды. Затем умных зверьков учат отличать яйца, содержащие тротил, и яйца без него, только слыша щелчок. Они получают награду, если не допускают ошибок.

Затем тренеры выводят крыс на улицу для работы в лотках с почвой в различных условиях, при этом яйца закапывают в землю. Преед работой они сдают экзамен. Крысы могут считаться профессиональными саперами только после того, как они обнаружат все мины в поле, сделав не более одного ложного показания.