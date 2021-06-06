Крыса-сапер ушла в отставку с орденом

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Героическая крыса-сапер Магава уходит в отставку, пять лет прослужив сапером в Камбодже. За время своей службы Магава, гамбийская крыса, обнаружил 99 противопехотных мин и других боеприпасов, позволив саперам их обезвредить. Перед выходом в отставку крысу наградили золотой воинской медалью - "животным" аналогом креста Георга, почетнейшей воинской награды. Теперь Магава станет наставником для новых поколений крыс-саперов.
Крыса-минноискатель, награжденная версией воинского креста Георга для животных за успешное обнаружение наземных мин, уходит на пенсию.
Семилетний Магава, обучавшийся в бельгийской благотворительной организации APOPO, за свою карьеру обнаружил 71 мину и 28 неразорвавшихся боеприпасов в Камбодже, расчистив более 141 тысячи квадратных метров земли.
Семилетний Магава, обучавшийся в бельгийской благотворительной организации APOPO, за свою карьеру обнаружил 71 мину и 28 неразорвавшихся боеприпасов в Камбодже, расчистив более 141 тысячи квадратных метров земли.
Теперь, через пять лет после того, как Магава впервые вышел на службу, проводник крысы-героя Мален сказал, что грызун начал "работать медленнее". Магава стареет, говорит Мален, и теперь люди должны "с уважением отнестись к его потребностям".
Несколько месяцев назад гигантская гамбийская крыса, способная обнаруживать взрывчатку в девяносто шесть раз быстрее, чем человек с миноискателем, была отмечена за свою работу и награждена миниатюрной золотой медалью PDSA - животным эквивалентом Георгиевского креста.
Несколько месяцев назад гигантская гамбийская крыса, способная обнаруживать взрывчатку в девяносто шесть раз быстрее, чем человек с миноискателем, была отмечена за свою работу и награждена миниатюрной золотой медалью PDSA - животным эквивалентом Георгиевского креста.
Магава останется в благотворительной организации, базирующейся в Танзании, еще на несколько недель, чтобы «наставлять» новую партию крыс, недавно отобранных для работы в Камбоджийском противоминном центре (CMAC).
"Магава работает непревзойденно, - говорит Мален, - и я горжусь тем, что работаю бок о бок с ним.
Он маленький, но он помог спасти много жизней. Он помогает нам возвращать людям их землю - быстро и с наименьшими затратами".
Он маленький, но он помог спасти много жизней. Он помогает нам возвращать людям их землю - быстро и с наименьшими затратами".
Интенсивное обучение Магавы началось, когда грызуну было всего четыре недели. Тогда сотрудники благотворительной организации APOPO в Танзании начали работать с крысой и знакомить ее со звуками и запахами. Прежде чем завершить обучение и начать работу в полевых условиях, Магава должен был пройти слепой тест, в ходе которого на площади 400 м2 было спрятано несколько импровизированных наземных мин.
Незадолго до отставки Магава получил официальное признание за свою работу - он был награжден миниатюрной золотой медалью PDSA, животным эквивалентом креста Георга. Он стал первой крысой за 77-летнюю историю благотворительной организации, получившей такую награду.
"Получить эту медаль - действительно большая честь для нас, - заявил тогда Кристоф Кокс, генеральный директор и соучредитель APOPO, - И для меня, а я работаю с APOPO более 20 лет, и особенно для наших дрессировщиков , которые просыпаются каждый день в невероятную рань, чтобы дрессировать животных по утрам. Но особенно это важно для людей в Камбодже и для всех людей во всем мире, страдающих от мин. Золотая медаль для Магавы привлекает внимание всего мира к проблеме наземных мин".
"Работа Магавы и APOPO поистине уникальна, - говорит генеральный директор PDSA Ян Маклафлин. - По оценкам камбоджийских властей, в период с 1975 по 1998 год в стране было установлено от четырех до шести миллионов наземных мин, унесших за это время более 64 000 жизней. Работа Магавы спасает жизни мужчин, женщин и детей, жителей страны, страдающих от мин. Каждая его находка снижает риск получения травм или смерти для местных жителей. Программа наград для животных PDSA Animal Awards направлена на повышение статуса животных в обществе и признание их огромного вклада в нашу жизнь.
Самоотверженность, мастерство и храбрость Магавы являются выдающимся примером этого и заслуживают самого высокого признания. Мы очень рады вручить ему Золотую медаль PDSA".
Самоотверженность, мастерство и храбрость Магавы являются выдающимся примером этого и заслуживают самого высокого признания. Мы очень рады вручить ему Золотую медаль PDSA".
Крысы могут обнаруживать предметы со взрывчаткой, игнорируя безопасный металл, что делает их идеальными высокоскоростными металлодетекторами. Во время обучения в APOPO крыс учат ассоциировать звук щелчка с едой, начиная с 10-недельнго возраста. Когда они подходят к предметам с запахом тротила, взрывчатого вещества в наземных минах, они слышат щелчок и получают награду в виде еды. Затем умных зверьков учат отличать яйца, содержащие тротил, и яйца без него, только слыша щелчок. Они получают награду, если не допускают ошибок.
Затем тренеры выводят крыс на улицу для работы в лотках с почвой в различных условиях, при этом яйца закапывают в землю. Преед работой они сдают экзамен. Крысы могут считаться профессиональными саперами только после того, как они обнаружат все мины в поле, сделав не более одного ложного показания.
Затем тренеры выводят крыс на улицу для работы в лотках с почвой в различных условиях, при этом яйца закапывают в землю. Преед работой они сдают экзамен. Крысы могут считаться профессиональными саперами только после того, как они обнаружат все мины в поле, сделав не более одного ложного показания.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Магава гамбийская крыса животные животные-герои интересно крыса-сапер обезвреживание мин познавательно
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Продолжительность жизни - до восьми лет.
Гамбийские крысы всеядны, но отдают предпочтение растительной пище. В естественных условиях едят зерна, ягоды, упавшие с веток плоды - все, что можно отыскать в саванне.)
А сколько крыски живут? Семь лет это много.
Это не совсем крыса, просто похожа.
Величиной со слона!