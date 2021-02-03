Самка или самец: половые различия у разных животных

Давайте рассмотрим примеры животных, у кого половой диморфизм выражается особо заметным и любопытным образом. Стоит сразу отметить, что все самые красивые особенности чаще всего достаются самцам.
У анатомических различий самок и самцов одного биологического вида есть свой термин — половой диморфизм. Различия эти бывают пяти основных видов: размер, окрас, волосяной покров, кожа и зубы.
1. Мандрил: самец и самка
Основные различия: самец может быть аж вдвое больше самки; лицевой окрас самцов гораздо ярче.
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2. Обыкновенный фазан: самец и самка
Основное отличие: самцы окрашены гораздо ярче коричнево-серо-чёрных самок.
3. Обыкновенный павлин: самец и самка
Основное отличие: тот самый шикарный павлиний хвост есть только у самцов.
5. Зорька: самец и самка
Основное отличие: на крыльях самцов присутствует оранжевое поле, которого нет у самок.
7. Мандаринка: самец и самка
Основное отличие: самец окрашен ярче и имеет хохол на голове.
8. Орангутан: самец и самка
Основное отличие: у самцов на щеках присутствуют характерные наросты из жира и соединительной ткани.
9. Кряква: самец и самка
Основные различия: разный цвет клювов; зимой и весной селезень обзаводится блестящей тёмно-зелёной головой и шеей.
10. Благородный олень: самец и самка
Основное отличие: огромные рога, которыми увенчана голова самца
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Бивни есть у всех
Ну… я думаю ты будешь такой красивой как мама!
Неее, как мама это долго!!! Я видела как она сначала крем, потом тушь, потом помаду, потом причёску… А ты встал, умылся и уже красивый!!
но при этом, что бы зацепить самку, приходится строить из себя....