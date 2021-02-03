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Самка или самец: половые различия у разных животных

Самка или самец: половые различия у разных животных (13 фото)

Автор:
03 февраля 2021 09:08
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   подборка   познавательно   самец   самка   фото   
3337
13
Давайте рассмотрим примеры животных, у кого половой диморфизм выражается особо заметным и любопытным образом. Стоит сразу отметить, что все самые красивые особенности чаще всего достаются самцам.
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Метки: животные   интересно   подборка   познавательно   самец   самка   фото   
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44  комментария
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fanatik115 3 часа назад
вывод один: самцы красавы от природы, для женщин придумали косметику.
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3k
Lola 22 минуты назад
Знаете что делает слонёнок? Сосёт сисю...
Бивни есть у всех
Знаете что делает слонёнок? Сосёт сисю... Бивни есть у всех
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8k
Касьян Пуздой Полчаса назад
Самка или самец: половые различия у разных животных
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1
Фатима Час назад
А как в онлайне отличить самца от самки? Судя по текстам сообщений в комментариях большая половина мужиков - бабы.
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82k
Феофан 2 часа назад
Самка или самец: половые различия у разных животных
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2k
Станислав Вершинин 2 часа назад
Как говорилось в древнем анекдоте: "Мужчична - это у кого деньги есть. У кого нет - самец"
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34k
Алексей 2 часа назад
Самка или самец: половые различия у разных животных
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34k
Алексей 2 часа назад
Самка или самец: половые различия у разных животных
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82k
Феофан Алексей 2 часа назад
Самка или самец: половые различия у разных животных
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34k
Алексей 3 часа назад
Самка или самец: половые различия у разных животных
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34k
Алексей 3 часа назад
Самка или самец: половые различия у разных животных
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34k
Алексей 3 часа назад
Самка или самец: половые различия у разных животных
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128
Олег Пальчик 3 часа назад
Папочка… я когда вырасту, буду такой красивой как ты?
Ну… я думаю ты будешь такой красивой как мама!
Неее, как мама это долго!!! Я видела как она сначала крем, потом тушь, потом помаду, потом причёску… А ты встал, умылся и уже красивый!!
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3k
newegg 3 часа назад
Homo: самец и самка.

Homo: самец и самка.
Homo: самец и самка.
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37k
Сергей 3 часа назад
У людей , некоторые самцы, никак не могут от животного мира оторваться.
У людей , некоторые самцы, никак не могут от животного мира оторваться.
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4k
Regerald Сергей 2 часа назад
Так это петух, ему и положено быть в ярких перьях.
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2k
Руслан 3 часа назад
Не знал, что утки которые обитают в парке недалеко от дома, зовутся кряквами )))))
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17k
fanatik115 3 часа назад
простите, а это точно толерантный пост, он не ущемляет чувства феминисток?
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1k
Александр Касаткин 3 часа назад
даже в природе мужики изначально красивые и им для этого ничего не надо, а бабам приходится краситься....
но при этом, что бы зацепить самку, приходится строить из себя....
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730
Max 3 часа назад
Да и так понятно, что все мужики красивее женщин по природе и им краситься не надо.
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13k
Габит Калыков 3 часа назад
Незавидна доля у оленей.
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11k
Inlex Габит Калыков 3 часа назад
у аленей, не трогайте благородные животные
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13k
Габит Калыков 3 часа назад
Ну так Бог при сотворении мира так и сказал: "Да ладно, накрасится!"
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5k
Vasso 3 часа назад
Самка или самец: половые различия у разных животных
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