Чем больше дармоеды будут приспосабливаться к халявной жизни, тем более беспомощными они станут — это путь всех паразитов. А без хозяев они уже не выживут: рабочих у них нет, а деградировавшие тела не способны на работу. Выкачивая ресурсы из муравейника, они сами доводят до коллапса всю систему, утягивая на дно как своих сородичей, так и весь муравейник. Как хорошо, что у людей нет таких паразитов. Нет же?