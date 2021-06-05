Муравейник — это настоящая цитадель. Тысячи рабочих и охранников готовы предупредить о малейшем намёке на опасность из вне. Для насекомых нет места безопаснее, чем центр этой несокрушимой крепости. И всё же, проникнуть в неё возможно. И никто не справляется с проникновением в муравейник лучше, чем другие муравьи.
Хитрозадых насекомых насчитывается более 200 с лишним видов, но мы назовём их общим словом — тунеядцы. Появились муравьи - нахлебники независимо друг от друга — они из самых разных родов и живут во всех уголках света. Паразиты давно осознали, что нужды бороться за выживание самостоятельно нет, поэтому переложили эту почётную обязанность на плечи более сильных собратьев. Они селятся в чужих муравейниках и живут на всём готовеньком.
Внешне дармоеды ведут себя как обычные муравьи: ходят туда-сюда, просят у «сородичей» еду. Чтобы попасть внутрь и не погибнуть, паразитам пришлось выучить язык своих невольных хозяев — любая ошибка выдаст в тебе пришельца. Только на благо общественности они не работают — их интересует лишь личная выгода.
Чтобы незаметно от других работяг отсиживать пятую точку, муравьи-нахлебники научились создавать муравейник внутри муравейника. Их камеры отдыха и размножения спрятаны прямо в стенах мегаполиса. Несанкционированные постройки теряются в гигантских сооружениях хозяев, но очередная перепланировка жилища, коей работяги занимаются постоянно, может обнажить тайное убежище. И тогда халявщикам настанет каюк.
На бумаге план кажется надёжным, как швейцарские часы: воруй крошки с барского стола и свежие яйца из камеры размножения. Прекрасная и простая жизнь. Но на деле муравьи-паразиты лишь оттягивают неизбежное.
Чем больше дармоеды будут приспосабливаться к халявной жизни, тем более беспомощными они станут — это путь всех паразитов. А без хозяев они уже не выживут: рабочих у них нет, а деградировавшие тела не способны на работу. Выкачивая ресурсы из муравейника, они сами доводят до коллапса всю систему, утягивая на дно как своих сородичей, так и весь муравейник. Как хорошо, что у людей нет таких паразитов. Нет же?
Источник:
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Ломехуза - «жук-драгдилер»(Lomechusa strumosa) - насекомое из группы мирмекофилов.
Этот вид впервые подробно описал немецкий исследователь Вассман в 1897 году. Это крохотный жучок - примерно втрое меньше рыжего лесного муравья. Чаще всего он попадает в муравейник с воздуха и проникает через одно из входных отверстий.
Муравьи не чинят ему в этом препятствий, поскольку тут же увлекаются тем наркотическим веществом, которое он выделяет. Более того, они тут же начинают его кормить, поскольку жук умеет по-муравьиному просить еду - постукивая усиками по определенным участкам головы.
Под воздействие наркотического вещества, муравьи перестают работать.
Муравейник, пораженный ломехузами, паразитирующими при помощи выделяемого ими наркотического вещества неизбежно гибнет.