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Муравейник упадка: Деградировавшие муравьи паразитируют на здоровом рое и разрушают его. Это очень похоже на поведение людей

Муравейник упадка: Деградировавшие муравьи паразитируют на здоровом рое и разрушают его. Это очень похоже на поведение людей (5 фото)

Автор:
05 июня 2021 14:17
Метки: интересно   муравьи   факты   
700
5

Муравейник — это настоящая цитадель. Тысячи рабочих и охранников готовы предупредить о малейшем намёке на опасность из вне. Для насекомых нет места безопаснее, чем центр этой несокрушимой крепости. И всё же, проникнуть в неё возможно. И никто не справляется с проникновением в муравейник лучше, чем другие муравьи.

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Метки: интересно   муравьи   факты   
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10k
Kucher 2 часа назад
У людей такие зовутся ворами и мошенниками. Иногда они смотрят на небо в клеточку, слушают шансон, про свою "романтику" несут чушь, завлекая в свои ряды таких же деградантов, как и они сами.
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17k
Юрий Полчаса назад
У муравьев есть и наркодиллеры.
Ломехуза - «жук-драгдилер»(Lomechusa strumosa) - насекомое из группы мирмекофилов.

Этот вид впервые подробно описал немецкий исследователь Вассман в 1897 году. Это крохотный жучок - примерно втрое меньше рыжего лесного муравья. Чаще всего он попадает в муравейник с воздуха и проникает через одно из входных отверстий.

Муравьи не чинят ему в этом препятствий, поскольку тут же увлекаются тем наркотическим веществом, которое он выделяет. Более того, они тут же начинают его кормить, поскольку жук умеет по-муравьиному просить еду - постукивая усиками по определенным участкам головы.
Под воздействие наркотического вещества, муравьи перестают работать.
Муравейник, пораженный ломехузами, паразитирующими при помощи выделяемого ими наркотического вещества неизбежно гибнет.
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10k
Taximaxi Час назад
Есть!есть такая прослойка! Сами работать отказываются,создавая пирамиды, наверху которых восседают жадными пауками ,высасывая ресурсы ,финансы,доводя страны,на которых паразитиркют,до дефолтов. Ввергая в нищенство население страны,на которой паразитируют. Очень жестоки,не ценящие жизни не принадлежащих к их кровавому братству ни во грош. В основном отираются возле власти,в т.н. исскусстве,финансах,разлагая взятками ,подкупами,уничтожением неугодных,верхушку и откровенно грабя, вывозя финансы в свои надёжные по их мнению анклавы. Не ищите их на производстве,в сельхозхозяйстве и в местах,где надо напрягать руки,ибо работать неспособны ввиду слабых,паразитическим образом жизни ослабленных организмов. Визжат,что угнетаемы,но придя к власти,погружают всё в кровавый мрак. Кто эти кровавые упыри? Есть мнение?
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−30
26121991 2 часа назад
Как-то посмотришь на депутатов, олигархов, судей. И вот не скажешь, что деградируют
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10k
uutb 3 часа назад
Депутатов напоминает)
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16k
Алексей 3 часа назад
У либерастов стратегии глиста научились!
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