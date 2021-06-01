Какую зарплату получали советские вожди?

Считать чужие деньги - это дурной тон. Но есть исключение - доходы первых лиц государства.
Советский Союз — страна возможностей, пожалуй, единственное государство в истории, в которой выходец из самых низов общества мог стать одним из наиболее влиятельных людей на планете.
Наверняка многие задавались вопросом, а какую зарплату получал лидер сверхдержавы? Как регламентировалась финансовая сторона жизни генеральных секретарей коммунистической партии?
Владимир Ильич Ленин
Согласно сохранившимся источникам, глава Совета народных комиссаров, так именовалось правительство советской России до 1949 года, имел оклад в 500 рублей в месяц.
Сумма меньше минимальной оплаты труда в Москве, установленной ВЦИК в 1919 году. Так, зарплата рабочего не могла быть меньше 600 рублей, а максимальный оклад технического и административного персонала составлял не более 3 000 рублей.
Согласно "декларации о доходах", поданной Ленином 20 сентября 1919 года, всего за 1918 год вождь мирового пролетариата заработал 27 049 рублей.
Таким образом, оклад в Совнаркоме не был единственным источником дохода лидера. Дополнительно Владимир Ильич возглавлял Совет рабочей и крестьянской обороны, был членом ВЦИК, а также получал гонорары за свои статьи и сочинения.
В условиях гиперинфляции, вызванной Гражданской войной, даже такие деньги были смехотворными. По свидетельствам жителя Москвы Н.П. Окунева, современника событий, фунт хлеба в столице стоил 260 рублей, фунт картошки — 95 рублей, пуд муки — 10 000 рублей, пуд соли — 18 000 рублей.
В провинции цены были ниже в 10-15 раз, но и там многие товары оставались для людей недоступными. Повсеместно царили голод, преступность и крайняя нищета.
Нужно сказать, в то время вождю не полагалось никаких дополнительных премий, компенсаций, бесплатных продуктов или одежды. Как выживал — загадка.
Иосиф Виссарионович Сталин
Как и другие партийные сотрудники, на заре своей политической карьеры, Сталин получал скромную зарплату в 225 рублей. К началу 1930-х годов сумма выросла до 500 рублей. Для сравнения, средняя зарплата по стране в это время достигала 300 рублей.
В 1936 году Сталин увеличил оклад Генерального секретаря до 1200 рублей в месяц. В это время его зарплата оказалась самой высокой в СССР.
После денежной реформы в 1947 году лидер установил свой доход в 10 000 рублей — средняя зарплата по стране 1 000 рублей. При этом нужно помнить, генсек находился на полном обеспечении государства и, по идее, в зарплате вообще не нуждался.
Никита Сергеевич Хрущев
По воспоминаниям Хрущева, в 1930-х годах, будучи государственным деятелем и занимая довольно высокий пост, он жил даже хуже, чем во времена когда был простым слесарем.
В те времена никто не мог допустить, что коммунист может иметь личную дачу, получать какие-то привилегии и обладать высокой зарплатой.
Правда, когда Хрущев стал генсеком скромничать он не стал и тут же установил себе зарплату в 8 000 рублей — ниже, чем у Сталина, но выше чем у любого рабочего в стране. После денежной реформы 1961 года зарплата стала 800 рублей.
Леонид Ильич Брежнев
К эпохе Брежнева номенклатурная элита страны существенно переродилась, а коммунистические идеи о равенстве, общественном долге и скромности стали постепенно забываться.
Официально, зарплата главы СССР составляла всё те же хрущевские 800 рублей. Однако Брежнев дополнительно удостоил себя Ленинской премии в размере в 25 тысяч рублей.
Для сравнения, зарплата инженера варьировалась от 150 до 300 рублей, учителя зарабатывали 140 рублей, медсестры — 80. Средняя продуктовая корзина составляла 40 рублей.
Кроме того, Леонид Ильич получал гонорары от издательства своих произведений. Трудился генсек не покладая рук и написал целый ряд произведений: «Малая земля», «Целина», «Возрождение». Тираж каждого из них достигал 15 млн экземпляров. Ни один писатель на планете не выпускался такими тиражами.
На какие деньги претендовал Леонид Ильич не известно, но это были сотни тысяч рублей.
На этом генсек не остановился. К 1974 году он повысил свой оклад до 1300 рублей, а в 1978 году — до 1500 рублей. Как у современных олигархов, в гараже лидера таились десятки дорогих автомобилей.
Юрий Владимирович Андропов
Бывший глава КГБ ввёл строгие и аскетичные зарплаты для себя и своих приближенных. Зарплата генсека вновь стала составлять 800 рублей.
Правда, как и Брежнев, Андропов активно распространял свои книги, доход от которых достигал 12 тысяч рублей.
Константин Устинович Черченко
Глава государства с 13 февраля 1984 по 10 марта 1985 год, установил себе зарплату 1500 рублей.
По воспоминаниям современников, Черченко отличался вороватым характером и утаивал партийные средства. О каких именно суммах шла речь неизвестно.
Михаил Сергеевич Горбачев
Человек, о чьих взятках слагают легенды. По разным оценкам, за послабления СССР в сторону западных держав, заключении выгодных торговых сделок и уступок территорий соседним странам в карманы генсека перетекали миллионы, десятки миллионов долларов.
В это время советская номенклатура окончательно разложилась и рассматривала административную работу, как неисчерпаемый источник денежных средств.
Правда, официально зарплата Горбачева составляла всего 500 рублей, прямо как у Ленина. Перед распадом СССР оклад был увеличен до 3000 рублей.
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