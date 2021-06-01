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Какую зарплату получали советские вожди?

Какую зарплату получали советские вожди? (8 фото)

Автор:
01 июня 2021 09:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: зарплата   интересно   советские вожди   факты   фото   
649
8

Считать чужие деньги - это дурной тон. Но есть исключение - доходы первых лиц государства.

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Метки: зарплата   интересно   советские вожди   факты   фото   
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216
thefanofbeer Час назад
Черченко???
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−2
affeus 11 минут назад
Черченко
там все были Черченки ...
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2k
Андрей 13 минут назад
Так а Путин сколько получает?
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Дочь и внучки мистера Горби сейчас живут очень хорошо, ни в чем не нуждаются. Есть и и Фонд Горбачева. Значит, доход Майка во времена СССР был намного больше 300 р.
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166
freepoint 47 минут назад
На этих должностях зарплата - чисто формальная процедура.
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5k
Дельфин Красивый 53 минуты назад
про доходы миллиардера Путина скромно умолчали.ну да дача на Озере, Волга 21 и прицеп Скиф, чо там... Думается у них у всех доходов было намного больше и за зарплатой могли не заходить вовсе, родственник пристроенный на хлебное место или дорогой подарок жене, например, можно считать доходом?
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