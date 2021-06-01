Какую зарплату получали советские вожди?

Согласно сохранившимся источникам, глава Совета народных комиссаров, так именовалось правительство советской России до 1949 года, имел оклад в 500 рублей в месяц.

Сумма меньше минимальной оплаты труда в Москве, установленной ВЦИК в 1919 году. Так, зарплата рабочего не могла быть меньше 600 рублей, а максимальный оклад технического и административного персонала составлял не более 3 000 рублей.

Согласно "декларации о доходах", поданной Ленином 20 сентября 1919 года, всего за 1918 год вождь мирового пролетариата заработал 27 049 рублей.

Таким образом, оклад в Совнаркоме не был единственным источником дохода лидера. Дополнительно Владимир Ильич возглавлял Совет рабочей и крестьянской обороны, был членом ВЦИК, а также получал гонорары за свои статьи и сочинения.

В условиях гиперинфляции, вызванной Гражданской войной, даже такие деньги были смехотворными. По свидетельствам жителя Москвы Н.П. Окунева, современника событий, фунт хлеба в столице стоил 260 рублей, фунт картошки — 95 рублей, пуд муки — 10 000 рублей, пуд соли — 18 000 рублей.

В провинции цены были ниже в 10-15 раз, но и там многие товары оставались для людей недоступными. Повсеместно царили голод, преступность и крайняя нищета.

Нужно сказать, в то время вождю не полагалось никаких дополнительных премий, компенсаций, бесплатных продуктов или одежды. Как выживал — загадка.

Иосиф Виссарионович Сталин