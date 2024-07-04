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Папаша-орёл 2 месяца высиживал камень

Папаша-орёл 2 месяца высиживал камень

Автор:
04 июля 2024 08:46
Сообщество : Животные
Метки: Орёл   в мире   высиживал камень   история   милота   птенец   птица   
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Эта забавная история произошла в одном из заповедников для диких птиц в США. Орёл по кличке Мерфи является местной знаменитостью. Он охотно подпускает к себе людей, и любит позировать перед фотографами.

И вот как раз Мерфи пропал. Работники заповедника забеспокоились, и пошли искать птицу. Но далеко идти не пришлось. Мерфи не улетел, он сделал гнездо, и стал высиживать… И вот тут возникает вопрос — что? Ведь самки-то нету!

Когда Мерфи улетел за едой, один из работников залез в гнездо и увидел небольшой округлый камень. Мерфи, повинуясь инстинктам, стал высиживать камень вместо яйца.

И тут надо сделать небольшое отступление. В природе белоголовые орланы делят родительские обязанности пополам. Так что мужик, высиживающий яйца — это нормально:).

Около двух месяцев Мерфи высиживал камень. Конечно же, без результата. А потом случилось вот что. В одном из соседних заповедников нашли только что вылупившегося раненого орленка. Возможно, он выпал из гнезда или его выкинули родители. В природе такое не редкость.

Сотрудники заповедника связались друг с другом и договорились, что они передадут орлёнка, и попробуют подложить птенца в гнездо Мерфи.

И вот в один из дней Мерфи улетел на охоту, а когда вернулся, то увидел в гнезде птенца. В первые минуты Мерфи был не в себе. А потом... стал самым заботливым папашей в мире.

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Метки: Орёл   в мире   высиживал камень   история   милота   птенец   птица   
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4  комментария
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6k
Горожанин 2 часа назад
Не орел, а орлан. Белоголовый орлан - геральдический символ США.
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Максим Т. Полчаса назад

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12k
vasilykopkov 52 минуты назад
Представляю как орёл, увидев в гнезде птенца, такой:
"Бл*я, а ты от куда взялся? И где мой любимый камень?"
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kca-opa 2 часа назад
В основном питается падалью, ну как и сами США, иногда рыбой
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1666 постов (1359 в горячем)

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