Папаша-орёл 2 месяца высиживал камень

И вот как раз Мерфи пропал. Работники заповедника забеспокоились, и пошли искать птицу. Но далеко идти не пришлось. Мерфи не улетел, он сделал гнездо, и стал высиживать… И вот тут возникает вопрос — что? Ведь самки-то нету!

Когда Мерфи улетел за едой, один из работников залез в гнездо и увидел небольшой округлый камень. Мерфи, повинуясь инстинктам, стал высиживать камень вместо яйца.

И тут надо сделать небольшое отступление. В природе белоголовые орланы делят родительские обязанности пополам. Так что мужик, высиживающий яйца — это нормально:).

Около двух месяцев Мерфи высиживал камень. Конечно же, без результата. А потом случилось вот что. В одном из соседних заповедников нашли только что вылупившегося раненого орленка. Возможно, он выпал из гнезда или его выкинули родители. В природе такое не редкость.