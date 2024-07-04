Папаша-орёл 2 месяца высиживал камень

Эта забавная история произошла в одном из заповедников для диких птиц в США. Орёл по кличке Мерфи является местной знаменитостью. Он охотно подпускает к себе людей, и любит позировать перед фотографами.
И вот как раз Мерфи пропал. Работники заповедника забеспокоились, и пошли искать птицу. Но далеко идти не пришлось. Мерфи не улетел, он сделал гнездо, и стал высиживать… И вот тут возникает вопрос — что? Ведь самки-то нету!
Когда Мерфи улетел за едой, один из работников залез в гнездо и увидел небольшой округлый камень. Мерфи, повинуясь инстинктам, стал высиживать камень вместо яйца.
И тут надо сделать небольшое отступление. В природе белоголовые орланы делят родительские обязанности пополам. Так что мужик, высиживающий яйца — это нормально:).
Около двух месяцев Мерфи высиживал камень. Конечно же, без результата. А потом случилось вот что. В одном из соседних заповедников нашли только что вылупившегося раненого орленка. Возможно, он выпал из гнезда или его выкинули родители. В природе такое не редкость.
Сотрудники заповедника связались друг с другом и договорились, что они передадут орлёнка, и попробуют подложить птенца в гнездо Мерфи.
И вот в один из дней Мерфи улетел на охоту, а когда вернулся, то увидел в гнезде птенца. В первые минуты Мерфи был не в себе. А потом... стал самым заботливым папашей в мире.
Источник:
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"Бл*я, а ты от куда взялся? И где мой любимый камень?"