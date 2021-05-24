Зачем в древности был нужен и как использовался римский додекаэдр

Но иногда случаются находки, которые ставят в тупик историков. И даже годы спустя не удается понять их предназначение и смысл.

Такой исторической головоломкой стал римский додекаэдр.

Никто не может объяснить: что он из себя представляет, и зачем древние люди создавали такие сложные для них изделия?

Сотни находок

Одна найденная находка в археологии ничего не означает. Предмет может оказаться случайной деталью чего-то большего, поэтому его назначение непонятно.

Но когда однотипные вещи начинают находить массово — это уже свидетельствует о том, что они были общеупотребительны и имели какой-то самостоятельный смысл.

К настоящему моменту на территории бывшей Римской империи найдено почти полторы сотни странных однотипных предметов.

Металлические додекаэдры преимущественно из бронзы представляют собой пустотелые шарообразные предметы 4-10 см в диаметре, состоящие из 12 пятиугольных равных плоскостей. На каждой плоскости есть круг, в некоторых из них есть большое отверстие, в других — нет или меньшее. На пересечении граней расположены маленькие бронзовые шарики или шишечки. Все углы на гранях сглажены.

Додекаэдры находят на территории разных стран: Англии, Швейцарии, юга Германии и т.д. То есть это не было местным изделием или сувениром, додекаэдры были явно распространенны в разных провинциях Римской империи. В более раннюю эпоху на этой же территории во множестве находят такие же примерно додекаэдры, но из камня. Изредка находят свинцовые додекаэдры.

Изделия для той эпохи достаточно сложные, чтобы их производили без смысла и предназначения.

Что это?

Никаких упоминаний в документах тех эпох о том, для чего могли служить подобные предметы не найдено. Додекаэдр официально так и называют — «UGRO», то есть Unidentified Gallo-Roman Object — неопознанный галло-римский предмет.