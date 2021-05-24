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Зачем в древности был нужен и как использовался римский додекаэдр

Зачем в древности был нужен и как использовался римский додекаэдр (3 фото)

Автор:
24 мая 2021 09:28
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: додекаэдр   интересно   познавательно   тайна   факты   фото   
2141
3

Человечество стремится все больше узнать о своем прошлом. Раскапываются древние города, изучаются летописи, расшифровываются изображения и знаки.

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Метки: додекаэдр   интересно   познавательно   тайна   факты   фото   
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11  комментариев
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13k
Serg2001 2 часа назад
А через тысячу лет потомки тоже будут репу ломать, что это за неведомая херня... )
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3k
KL11 4 минуты назад
как будет "неведомая хрень" на латыни?
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21k
SerGProS Час назад
На этот вопрос могут ответить два человека

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6k
corell Час назад
Калибр для замера толщины полового %уя?
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6k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
А может
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17k
babuby 2 часа назад
Ну и какая-же тайна у римского додекаэдра??
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30k
KiploksAKS 2 часа назад
Половина загадочных артефактов прошлого появилась после слов "Глянь, как я могу!". Вторая половина - "Ну-ка, подержи моё пиво!"
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