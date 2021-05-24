Зачем в древности был нужен и как использовался римский додекаэдр

Человечество стремится все больше узнать о своем прошлом. Раскапываются древние города, изучаются летописи, расшифровываются изображения и знаки.
Но иногда случаются находки, которые ставят в тупик историков. И даже годы спустя не удается понять их предназначение и смысл.
Такой исторической головоломкой стал римский додекаэдр.
Никто не может объяснить: что он из себя представляет, и зачем древние люди создавали такие сложные для них изделия?
Сотни находок
Одна найденная находка в археологии ничего не означает. Предмет может оказаться случайной деталью чего-то большего, поэтому его назначение непонятно.
Но когда однотипные вещи начинают находить массово — это уже свидетельствует о том, что они были общеупотребительны и имели какой-то самостоятельный смысл.
К настоящему моменту на территории бывшей Римской империи найдено почти полторы сотни странных однотипных предметов.
Металлические додекаэдры преимущественно из бронзы представляют собой пустотелые шарообразные предметы 4-10 см в диаметре, состоящие из 12 пятиугольных равных плоскостей. На каждой плоскости есть круг, в некоторых из них есть большое отверстие, в других — нет или меньшее. На пересечении граней расположены маленькие бронзовые шарики или шишечки. Все углы на гранях сглажены.
Додекаэдры находят на территории разных стран: Англии, Швейцарии, юга Германии и т.д. То есть это не было местным изделием или сувениром, додекаэдры были явно распространенны в разных провинциях Римской империи. В более раннюю эпоху на этой же территории во множестве находят такие же примерно додекаэдры, но из камня. Изредка находят свинцовые додекаэдры.
Изделия для той эпохи достаточно сложные, чтобы их производили без смысла и предназначения.
Что это?
Никаких упоминаний в документах тех эпох о том, для чего могли служить подобные предметы не найдено. Додекаэдр официально так и называют — «UGRO», то есть Unidentified Gallo-Roman Object — неопознанный галло-римский предмет.
Уже несколько поколений исследователей и любителей истории пытаются понять, что же жители римских провинций делали с додекадэрами.
Версий выдвигается множество, одна оригинальнее другой.
Но все они не находят подтверждение либо вызывают еще больше вопросов.
Зачем был нужен додекаэдр?
Какие гипотезы существуют на сегодняшний день?
- Игральные кости? Но почему тогда нет никаких упоминаний о подобных играх? Зачем отверстия?
- Игрушки? Для той эпохи бронзовые шары — недешевое удовольствие. Разброс географии находок тоже против этой версии. Одни из додекаэдров нашли в гробнице взрослой римлянки. Вряд ли в саркофаг стали бы класть игрушку.
- Подсвечник? Эта версия возникла из-за того, что в одном из додекадэров был найден воск. Но тогда в чем смысл нескольких разных по величине отверстий, шишечек и сглаженных граней? Подсвечник можно сделать гораздо более простой или гораздо более изящной формы.
- Из-за 12 плоскостей появилась версия, что это «календарь» по знакам зодиака. Некоторые исследователи даже называют додекаэдры карманными Стоунхенджами. Появившимися для астрономических расчетов. Но тогда хоть какое-то упоминание о принципах расчета с ними должно было сохраниться в астрологических трактатах эпохи.
- Примитивный древний компьютер или арифмометр. Сторонники этой версии предполагают, что мог быть какой-то алгоритм позволявший делать с помощью додекаэдра сложные вычисления, например в геодезических измерениях. Но почему тогда современные математики не могут сформулировать закономерность?
- Прибор для наводчика орудий во время боя по принципу дальномера. Но зачем тогда шишечки и скругленные грани? К тому же, для правильности расчетов приборы должны быть унифицированы либо хотя бы близки по размерам. Додекаэдры же все разные по величине. Смущает и нахождение додекаэдра в гробнице римлянки.
- Предмет религиозного культа? Но какого? Ни с одним из известных на территории Римской империи додекаэдры никак не пересекаются.
- Какой-то символ? Например, знак пяти стихий? Но непонятны отверстия.
- Олицетворение идеи какой-то замкнутой группы? Например, известно, что пифагорейцы в Древней Греции считали форму додекаэдра идеальной и сакральной для себя. Нет, для замкнутой группы слишком большой разброс географии находок.
- Модель представлений древних о Вселенной. В трудах Платона есть описание небесной сферы, как шара, сшитого из 12 кусков кожи. Но зачем тогда во множестве изображать этот предмет именно из бронзы людям в разных местах и хранить их? Сложно предположить, что на территории Римской империи было столько мыслителей, которым под рукой все время нужна была карманная модель Вселенной для научных изысканий.
Ни одна из гипотез не находит подтверждений. Римские додекаэдры так и остаются «неопознанными предметами» для исторической науки.
Источник:
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