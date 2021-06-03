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«Казино компенсаций открыто»: африканцы потребовали от ФРГ полтриллиона евро

«Казино компенсаций открыто»: африканцы потребовали от ФРГ полтриллиона евро (1 фото)

Автор:
03 июня 2021 23:40
Метки: Германия   африка   факты   
619
1

Извинения правительства ФРГ за подавление восстаний в бывшей германской колонии на территории нынешней Намибии превращаются в фарс.

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Метки: Германия   африка   факты   
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9  комментариев
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15k
Maks Es 8 часов назад
А поркуа па? Африканцы начинались от колонизации куда больше кого бы то ни было. Любая страна Африки может и имеет право потребовать от бывших метрополий сколько угодно. Страдания были им принесены действительно неизмеримые.
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537k
NAZARETH 37 минут назад
Я знаю кто им подсказал...
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42k
parallax Час назад
Если бы не европейцы-колонисты, то африканцы по сей день бегали бы с голыми задницами убивая и поедая друг друга, в надежде получить силу и ловкость противника.
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1k
Лёха Час назад
"посмотреть на условия из Намибии" аффтара аффрикана? Университута Лумумба кончать?
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19k
Виталий Касандров 2 часа назад
Ну если реально то смешны обе суммы. Одна своей ничтожностью другая своей наглостью . Думаю что придут к компромиссу в 2-3 млрд . Если конечно в ФРГ правительство не сменится и пошлет как попрошаек так и мигрантов .
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46k
Albert GER 3 часа назад
Шо, опять бутылку от колы нашел?
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4k
newegg 4 часа назад
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