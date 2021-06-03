На прошлой неделе министр иностранных дел Германии Хайко Маас объявил, что страна готова выплатить 1,1 миллиарда евро помощи в целях развития Намибии «в знак признания неизмеримых страданий». Ассоциация, объединяющая этнос гереро, наиболее пострадавший от насилия немцев, отклонила предложенную сумму, назвав её «оскорблением». Накануне они заявили, что считают «более разумной суммой» эквивалент в 477 миллиардов евро.

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Для сравнения: валовой внутренний продукт Намибии в 2019 году составлял чуть менее десяти миллиардов евро. Немецкие журналисты уже подсчитали, что в пересчёте на 70 000 тысяч представителей народов гереро и нама, погибших во время восстаний между 1904 и 1908 годами, это будет 6,8 миллиона евро за одного убитого. Немецкий публицист Александер Граф отмечает в колонке для портала Jungefreiheit.de:

«Если посмотреть на условия из Намибии, то можно увидеть, как каждый из сети племён и королевских домов хочет не просто кусок пирога, а, желательно, свой собственный торт из Германии. Впрочем, если вы посмотрите на поведение немецкой дипломатии за последние несколько лет и десятилетий, которая постоянно бродила по миру с признаниями вины и упором на высокие моральные требования к себе, наглый подход африканцев неудивителен».

При этом, колумнист прогнозирует, что, глядя на «взвинчивание цены» африканцами, люди, жившие в других бывших колониях Германского рейха, также будут интересоваться, сколько денег можно заработать».

«Казино компенсаций открыто. Утешительные призы гарантированы. Банк платит», — иронизирует Граф, намекая на Польшу, которая активизировала претензии по поводу военных репарациях Германии.