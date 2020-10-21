Бюзинген-ам-Хохрайн — германский город, окружённый Швейцарией

Как Бюзинген чуть не вошёл в состав Швейцарии

В 1918 году, после Первой мировой войны, в Бюзингене был проведен референдум, на котором 96% избирателей проголосовали за то, чтобы стать частью Швейцарии. Однако передачи земли не произошло, так как Швейцария не могла предложить ничего подходящего взамен. Позже попытки передать деревню под суверенитет Швейцарии не увенчались успехом, и, следовательно, с тех пор Бюзинген остался эксклавом Германии.

Бюзинген в сороковые годы

Во время Второй мировой войны Швейцария фактически закрыла границу, оставив Бюзинген отрезанным от остальной части Третьего рейха. Немецкие солдаты, находившиеся в отпуске на родине, были обязаны сдать оружие на посты пограничников в Гайлингене-ам-Хохрайн. Затем швейцарские таможенники снабжали их шинелями, чтобы прикрыть немецкую форму на времякороткого пути через Дёрфлинген (территория Швейцарии) к домам в Бюзингене.