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Бюзинген-ам-Хохрайн — германский город, окружённый Швейцарией

Бюзинген-ам-Хохрайн — германский город, окружённый Швейцарией (9 фото)

Автор:
21 октября 2020 09:48
Сообщество : Факты
Метки: Бюзинген   Бюзинген-ам-Хохрайн   анклавы   германия   факты   швейцария   эксклавы   
672
9

В настоящее время 1526 жителей Бюзингена являются гражданами Германии, хотя живут по швейцарским законам. И такое положение дел особо не менялось с 1805 года.

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Метки: Бюзинген   Бюзинген-ам-Хохрайн   анклавы   германия   факты   швейцария   эксклавы   
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2  комментария
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7k
hetrick 7 минут назад
Думаю, что им там очень даже хорошо живется.
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1k
Mellivora 3 минуты назад
Сказка....
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