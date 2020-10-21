Бюзинген-ам-Хохрайн — германский город, окружённый Швейцарией

В настоящее время 1526 жителей Бюзингена являются гражданами Германии, хотя живут по швейцарским законам. И такое положение дел особо не менялось с 1805 года.
Вплоть до 1805 года Бюзинген на Верхнем Рейне являлся частью Австрийской Короны. Но после поражения Священной Римской империи Австрия стала терять не только политический вес, но и территории. По итогам Пресбургского мира небольшой городок с населением до 1000 человек оказался под властью королевства Вюртемберг.
Экономически Бюзинген является частью Швейцарского таможенного союза вместе с княжеством Лихтенштейн.
Административно Бюзинген-ам-Хохрайн представляет собой типичный германский городок, хоть экономически и попадает под действие швейцарского законодательства.
Бюзинген является местом отдыха большую часть года и привлекает значительное количество посетителей со всего региона, а также из-за его рекреационных зон вдоль Рейна из-за близости к водопадам Рейнфолл в соседнем Нойхаузене-на-Рейнфоле. Многие дома в Бюзингене представляют собой апартаменты для отдыха.
Как Бюзинген чуть не вошёл в состав Швейцарии
В 1918 году, после Первой мировой войны, в Бюзингене был проведен референдум, на котором 96% избирателей проголосовали за то, чтобы стать частью Швейцарии. Однако передачи земли не произошло, так как Швейцария не могла предложить ничего подходящего взамен. Позже попытки передать деревню под суверенитет Швейцарии не увенчались успехом, и, следовательно, с тех пор Бюзинген остался эксклавом Германии.
Бюзинген в сороковые годы
Во время Второй мировой войны Швейцария фактически закрыла границу, оставив Бюзинген отрезанным от остальной части Третьего рейха. Немецкие солдаты, находившиеся в отпуске на родине, были обязаны сдать оружие на посты пограничников в Гайлингене-ам-Хохрайн. Затем швейцарские таможенники снабжали их шинелями, чтобы прикрыть немецкую форму на времякороткого пути через Дёрфлинген (территория Швейцарии) к домам в Бюзингене.
Бюзинген-ам-Хохрайн имеет площадь 7,62 квадратных километров.
На территории Бюзинген-ам-Хохрайн находятся две заброшенные деревни Эггинген и Глуринген.
Электроэнергия предоставляется Швейцарией и, как таковая, оплачивается в швейцарских франках без возможности выбора поставщика. Настенные розетки — это, как правило, стандартные немецкие розетки Schuko, как и в остальной части Германии, хотя некоторые владельцы, возможно, предпочли установить швейцарские розетки в своих помещениях.
Из-за особого местоположения Бюзингена некоторые вещи дублируются: например, у домов есть два почтовых адреса (отличаются индексы), в ходу две валюты (швейцарские франки и евро), а также две сети мобильной связи.
Жители Бюзинген-ам-Хохрайн могут выбрать полис медицинского страхования в Швейцарии или Германии (страхование обязательно для жителей обеих стран).
Поскольку Швейцария не входит в Европейский Союз, некоторые законы ЕС не применяются в Бюзингене. Сельскохозяйственные товары, продукты животноводства и продукты питания в немецком городе регулируются швейцарскими законами с 1967 года. При перемещении между Бюзингеном и Швейцарией гражданам Германии и Швейцарии не нужен документ о пересечении границы.
Молодые люди часто переезжают в Шаффхаузен (Швейцария), расположенный в трех километрах, где они платят меньше налогов. С другой стороны, пожилые швейцарцы эмигрируют в Бюзинген. Потому что здесь, как и в остальной части Германии, доход от пенсий будет облагаться налогом только как доход с 2040 года. В Швейцарии это уже делают сегодня. Бюзинген сейчас второй старейший муниципалитет Баден-Вюртемберга. У трети жителей теперь есть швейцарский паспорт.
Интересный факт
Футбольная команда местной ассоциации FC Büsingen — единственная немецкая команда, играющая в Швейцарской футбольной лиге.
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