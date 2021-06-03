СССР: лучшее из полностью неизвестного сегодня

Обнаружен самый грандиозный и полностью неизученный пласт архивных фотографий СССР, снятых профессором Виргинского университета (1949-1991, США) Томасом Хаммондом на протяжении пары десятилетий - с конца 1950-х до начала 1980-х.



Хаммонд бывал в Москве, Ленинграде, Киеве, Ярославле, Риге, Самарканде, Пятигорске и еще нескольких городах. И в его объектив попадало то, что другие иностранцы, а также все жители СССР по разным причинам не снимали.

Санки из арматурин, объяснительная записка по поводу съемки моста в Риге, "Ленин и теперь живее всех живых", Тихвинский храм на Алексеевской, похожий на живопись Возрождения, простые прохожие, уличная торговля, пассажирские грузовики, детали быта.

Именно это, а также то, что снимки цветные, представляет для нас сегодня особенную ценность.