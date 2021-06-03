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СССР: лучшее из полностью неизвестного сегодня

СССР: лучшее из полностью неизвестного сегодня (54 фото)

Автор:
03 июня 2021 20:00
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: СССР   люди   страна   фото   
980
54
Фотографии Томаса Хаммонда. Фоторепортаж в цвете.

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Метки: СССР   люди   страна   фото   
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Fishki_surfer 2 часа назад
Зовите котика и двух девушек.
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969
Sergey Pankratov 3 минуты назад
Туалет для леди и джентльменов живописный.
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635
Татьяна Юсова 2 часа назад
Фотографии не имеют абсолютно никакой художественной ценности.
Но историческая ценность наверное есть.
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