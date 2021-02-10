"Я вижу лица": 20+ обманчивых фото, на которые придется взглянуть дважды

Наша жизнь полна удивительных явлений. Парейдолия, например - это оптическая иллюзия, или восприятие изображения или значения там, где их на самом деле нет. Сколько раз ваш мозг видел лица на деревянных срубах, или силуэт человека там, где стоит вешалка? Иногда именно мозг подкидывает нам самые убойные варианты происходящего. Посмотрим на любопытные примеры, где людям показалось совсем не то, что есть на самом деле!

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"Нашел гриб, который выглядит как маленькая сова" 0 Источник:

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Иногда матушка-природа может быть пугающей.. 0 Источник:

"Я всегда видела в этом дереве целующуюся пару. Недавно я их раскрасила" 0 Источник:

"Сначала я увидел мужчину, бегущего в лес. Пока не посмотрел еще раз.." 0 Источник:

Котенок слегка удивлен атомному взрыву 0 Источник:

А вы видите лицо мужчины? 0 Источник:

"Мой пакет со льдом размораживался, и появился силуэт белого мишки" 0 Источник:

Камень выглядит, как отрубленная голова 0 Источник:

"Пятнышко на груди моей собаки выглядит, как чихающий кот" 0 Источник:

Халапеньо-динозаврик 0 Источник:

"Нашел Дональда Трампа в ухе своей собаки" 0 Источник:

"Проснулся, и чуть сердце в пятки не ушло. Оказалось, жена решила передвинуть нашу вешалку" 0 Источник:

"Разглядел Гринча на МРТ моего мозга" 0 Источник:

Там спрятался котик! 0 Источник:

Кто-то пытается сбежать из картофелины 0 Источник:

"Выдавила немного крема для рук, а получился котенок" 0 Источник:

"А я разглядел Барта Симпсона на тени от стакана" 0 Источник:

"Эта ваза явно не в восторге от всего происходящего" 0 Источник:

"Зашел на кухню, и увидел этого чувака" 0 Источник:

"Выпусти меня!" 0 Источник:

Кавайная гойя 0 Источник:

"Я одна вижу тут свинку с бигуди на голове?" 0 Источник:

Сид, ты ли это? 0 Источник:

Годзилла близко.. 0 Источник:

"Неожиданно получил дикобраза, когда залил кофе на пенку" 0 Источник:

Привет, улиточка 0 Источник:

"Вот какой баклажан мы раздобыли" 0 Источник:

Монстр с руками-ветками пытается выбраться из болота 0 Источник:

"Кусочек бумаги, прилипший в холодильнике, похож на таксу" 0 Источник:

"Хорошие новости - мой телефон распознал эту помидорину, как лицо. Плохие новости - зачем я это увидел?" 0 Источник:

"Сегодня я решила, что нашу лампу пора сменить на другую.." 0 Источник:

Бабочка, похожая на лисичку 0 Источник:

Снеговик из пузырьков воздуха в пакетике с соусом 0 Источник:

"Счастливый бычок в кабинете стоматолога" 0 Источник:

"Нашел лягушку на деревяшке" 0 Источник:

Собака в собаке 0 Источник:

Улитка сбегает из кексика 0 Источник:

"Еще немного фоносинтеза, и отдохнем" 0 Источник:

"Белое одеяло в лежанке моей собаки выглядит, как собака" 0 Источник:

Добро пожаловать, султан 0 Источник:

"Как это развидеть?" 0 Источник:

Недовольный пирог 0 Источник:

Камень или бегемот? 0 Источник:

"Трещина в моем окне похожа на кошку" 0 Источник:

"У нас с моим степлером одинаковое отношение к понедельникам" 0 Источник:

"След от моего погоревшего бекона похож на Лайонеля Ричи" 0 Источник:

"Детка, ты одна или с подругами?" 0 Источник:

А вы нашли маленькие головки Грутов? 0 Источник:

"Я вижу лица!" 0 Источник: