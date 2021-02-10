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"Я вижу лица": 20+ обманчивых фото, на которые придется взглянуть дважды

"Я вижу лица": 20+ обманчивых фото, на которые придется взглянуть дважды (51 фото)

Автор:
10 февраля 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: интересно   интересное   парейдолия   подборка   показалось   редкие фото   странные фото   фото   
815
51
Наша жизнь полна удивительных явлений. Парейдолия, например - это оптическая иллюзия, или восприятие изображения или значения там, где их на самом деле нет. Сколько раз ваш мозг видел лица на деревянных срубах, или силуэт человека там, где стоит вешалка? Иногда именно мозг подкидывает нам самые убойные варианты происходящего. Посмотрим на любопытные примеры, где людям показалось совсем не то, что есть на самом деле!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   интересное   парейдолия   подборка   показалось   редкие фото   странные фото   фото   
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3k
brotherirk 7 минут назад
Понравилось! Прямо игры разума...
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1k
IL1987 Час назад
У кого то слишком много свободного времени.
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