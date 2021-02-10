"Я вижу лица": 20+ обманчивых фото, на которые придется взглянуть дважды

Автор:
10 февраля 2021 08:30
Наша жизнь полна удивительных явлений. Парейдолия, например - это оптическая иллюзия, или восприятие изображения или значения там, где их на самом деле нет. Сколько раз ваш мозг видел лица на деревянных срубах, или силуэт человека там, где стоит вешалка? Иногда именно мозг подкидывает нам самые убойные варианты происходящего. Посмотрим на любопытные примеры, где людям показалось совсем не то, что есть на самом деле!
"Нашел гриб, который выглядит как маленькая сова"
Иногда матушка-природа может быть пугающей..
"Я всегда видела в этом дереве целующуюся пару. Недавно я их раскрасила"
"Сначала я увидел мужчину, бегущего в лес. Пока не посмотрел еще раз.."
Котенок слегка удивлен атомному взрыву
А вы видите лицо мужчины?
"Мой пакет со льдом размораживался, и появился силуэт белого мишки"
Камень выглядит, как отрубленная голова
"Пятнышко на груди моей собаки выглядит, как чихающий кот"
"Нашел Дональда Трампа в ухе своей собаки"
"Проснулся, и чуть сердце в пятки не ушло. Оказалось, жена решила передвинуть нашу вешалку"
"Разглядел Гринча на МРТ моего мозга"
Кто-то пытается сбежать из картофелины
"Выдавила немного крема для рук, а получился котенок"
"А я разглядел Барта Симпсона на тени от стакана"
"Эта ваза явно не в восторге от всего происходящего"
"Зашел на кухню, и увидел этого чувака"
"Я одна вижу тут свинку с бигуди на голове?"
"Неожиданно получил дикобраза, когда залил кофе на пенку"
"Вот какой баклажан мы раздобыли"
Монстр с руками-ветками пытается выбраться из болота
"Кусочек бумаги, прилипший в холодильнике, похож на таксу"
"Хорошие новости - мой телефон распознал эту помидорину, как лицо. Плохие новости - зачем я это увидел?"
"Сегодня я решила, что нашу лампу пора сменить на другую.."
Бабочка, похожая на лисичку
Снеговик из пузырьков воздуха в пакетике с соусом
"Счастливый бычок в кабинете стоматолога"
"Нашел лягушку на деревяшке"
Улитка сбегает из кексика
"Еще немного фоносинтеза, и отдохнем"
"Белое одеяло в лежанке моей собаки выглядит, как собака"
"Трещина в моем окне похожа на кошку"
"У нас с моим степлером одинаковое отношение к понедельникам"
"След от моего погоревшего бекона похож на Лайонеля Ричи"
"Детка, ты одна или с подругами?"
А вы нашли маленькие головки Грутов?
"Моя одногруппница выглядит как собака с этого ракурса"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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