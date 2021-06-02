24 торговых автомата, о существовании которых вы вряд ли задумывались

С момента изобретения торговых автоматов, они претерпели множество изменений. Первый современный торговый автомат, принимающий монеты, изобрели в Англии в начале 1880-х годов - он выдавал почтовые открытки. Сейчас в вендинговых машинах можно много чего приобрести, и возможно, о существовании автоматов из этой подборки вы даже не догадывались.

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Автомат по продаже живых крабов 0 Источник: В этом торговом автомате в Нанкине, Китай, можно купить живых крабов. Внутри поддерживается температура примерно +5 градусов по Цельсию, чтобы крабы впали в спячку, но не умирали. По заверениям компании, если автомат выдаст вам уже мертвого краба, они компенсируют это тремя живыми.

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Автомат с салатом 0 Источник: Внутри этого торгового автомата стоимостью 90 000 долларов выращивается салат. Благодаря флуоресцентным лампочкам в автомате может вырасти 60 пучков салата в день.

Автомат по продаже икры 0 Источник: В Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе есть автомат по продаже икры белуги. Одна унция (30 грамм) икры обойдутся в 500 долларов (около 36 тысяч рублей). Также в автомате есть улитки, трюфели и специальные ложечки для поедания икры.

Автомат с пиццей 0 Источник: Автоматы Let's Pizza, которые ставят в Европе, замешивают тесто, покрывают пиццу соусом, добавляют желаемую начинку и готовят пиццу в духовке меньше, чем за три минуты. Автомат работает 24 часа в сутки. Стоимость одной пиццы - шесть долларов (440 рублей).

Автомат по продаже бананов в Японии 0 Источник: Этот автомат расположен на токийской железнодорожной станции Сибуя. Стоимость одного банана - 1,50 доллара (100 рублей), что выше, чем в супермаркетах, но по мнению японцев, полезнее чипсов и прочих перекусов.

Автомат по продаже картофельного пюре 0 Источник: Этот автомат по продаже картофельного пюре находится в Сингапуре. Баночка со свежим картофельным пюре и соусом стоит всего один доллар.

Автомат с картошкой фри 0 Источник: Когда вы делаете заказ, робот в автомате извлекает замороженный картофель из морозилки, жарит его в течение двух минут, а затем приправляет. Стоимость порции - от 1,5 до 2 долларов (100-150 рублей).

Автомат с пивом и саке в Японии 0 Источник: Единственное ограничение, которое не нравится японцам - этот автомат перестает работать в 11 вечера.

Автомат с повседневными продуктами 0 Источник: Немецкий автомат от фермы Peter-und-Paul-Hof предлагает яйца, колбасу и сыр.

Яичный автомат в Японии 0 Источник: Каждое утро в этот автомат, что находится в японском городе Нагоя, привозят свежие куриные яйца. Пакет с 10-12 яйцами стоит 3 доллара (220 рублей).

Автомат по продаже свежего хлеба 0 Источник: В этом немецком вендинговом автомате лежит не до конца испеченный хлеб. Автомат нагревает его за считанные секунды, и вы получаете свежую хрустящую булку.

Автомат по продаже кексов 0 Источник: Кексы с посыпкой ("кексы спринклз") можно купить в автомате в Беверли-Хиллз и Чикаго. Они открыты 24 часа в сутки, а кекс стоит 4 доллара (300 рублей).

Автомат с багетами из Франции 0 Источник: Любимый французами хрустящий багет можно отведать в любое время дня с помощью этого автомата. Автомат доводит хлеб до готовности за минуту - готовое изделие стоит примерно 1,30 доллара (95 рублей).

Бургерный автомат в Москве 0 Источник: В московском международном аэропорту Шереметьево есть такой автомат по продаже бургеров.

Автомат с рисом в Японии 0 Источник: Вы уже поняли, что японцы любят торговые автоматы? Вот еще один, с их любимым рисом, который находится в городе Химедзи. 9 килограммов риса стоит 30-40 долларов (2200-2900 рублей) в зависимости от сорта (можно выбрать из восьми различных видов).

Автомат с хот-догами из США 0 Источник: За 2 доллара торговый автомат Leon's Grill разогреет для вас хот-дог и булочку, и выдаст свежий хот-дог.

Автомат с разливным пивом 0 Источник: И снова оригинальный японский автомат. Стаканчик 0,5 л обойдется в 12 долларов (880 рублей).

Автомат с горячей едой в Японии 0 Источник: Если вы не знали, по данным Ассоциации производителей торговых автоматов, в Японии на каждые 23 человека приходится один торговый автомат. Этот автомат в Осаке предлагает горячую еду - жареную курицу, шарики из кальмаров и рыбное филе.

Автомат по продаже пирогов с орехами пекан 0 Источник: В Сидар-Крике, штат Техас, можно купить испеченный пирог с пеканом из автомата Berdoll Pecan Farm за 18 долларов (1300 рублей).

Торговый автомат-ресторан 0 Источник: Этот автомат из Амстердама предлагает широкий выбор блюд, как в ресторане. Все блюда готовы - автомат их для вас подогреет. Все в этом "ресторане" стоит менее 10 долларов.

Японский автомат с консервированными булочками 0 Источник: Этот японский автомат предлагает консервированные хлебные булочки с разными начинками и добавками - шоколадной стружкой, кофе и фруктами.

Торговый автомат с мороженым в США 0 Источник: Вендинговый автомат Moo Bella с сенсорным экраном наберет для вас шарики мороженого. Автомат предлагает 96 различных комбинаций вкусов на выбор.

Автомат с омарами в Лас-Вегасе 0 Источник: Автомат Tinoco's в Лас-Вегасе работает по принципу автомата с игрушками - только здесь нужно "словить" омара. Вы платите 2 доллара, и если удается поймать омара, ресторан-владелец автомата бесплатно готовит вам его на ужин.