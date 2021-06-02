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24 торговых автомата, о существовании которых вы вряд ли задумывались

24 торговых автомата, о существовании которых вы вряд ли задумывались (25 фото)

Автор:
02 июня 2021 21:53
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Вендинговые автоматы   автоматы   в мире   еда   подборка   странные вещи   торговые автоматы   фото   
636
25
С момента изобретения торговых автоматов, они претерпели множество изменений. Первый современный торговый автомат, принимающий монеты, изобрели в Англии в начале 1880-х годов - он выдавал почтовые открытки. Сейчас в вендинговых машинах можно много чего приобрести, и возможно, о существовании автоматов из этой подборки вы даже не догадывались.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вендинговые автоматы   автоматы   в мире   еда   подборка   странные вещи   торговые автоматы   фото   
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6  комментариев
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Сергей Час назад
хм.... в Японии трусы б/у школьниц тоже торгуются из автоматов. Друг рассказывал.
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14k
Игорь Хомченко Полчаса назад
Автоматы по продаже еды известны давно. Предлагаю задачку. Которую я так и не решил. Время -75 год прошлого века, место - г. Сочи. Пляж "Ривьера". Сразу у входа столовая с большой пропускной способностью. Принцип обслуживания - На входе стойки с меню, листочками бумаги и карандашами. На листочке пишешь коды блюд из меню. Идешь в кассу, кассир принимает оплату и пишет номер подноса. Далее подходишь к конвейеру, на котором уже крутится твой поднос с едой. Вопрос - как в те достославные время, когда до изобретения баз данных и компьютеров еще лет 15, удалось наладить данный технологический процесс?
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12k
alexis 36 минут назад
Вот оригинал:
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14k
Игорь Хомченко 40 минут назад
Бутерброды. Кафе на Калининском.
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12k
Алан Час назад
Римини
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