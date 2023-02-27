От сыра до книг: фотографии торговых автоматов по всему миру

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Оказывается в торговых аппаратах можно купить не только шоколадные батончики и печенье, но также сыр, нитки или молоко.
Автомат по продаже сыра в Швейцарии
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Автомат по продаже книг
Дозатор с солнцезащитным кремом
Автомат с готовой едой
Автомат с любимым соусом
Университетский торговый автомат
В Чикаго стоит автомат с Lego
Даже пряжи для вязания продают
Круглосуточный автомат рядом с аптекой
Автомат в японском лесу
Здесь можно купить суккуленты
Автомат по продаже деревенского картофеля в Чехии
Устройство по продаже молока из Греции
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