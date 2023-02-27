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От сыра до книг: фотографии торговых автоматов по всему миру

От сыра до книг: фотографии торговых автоматов по всему миру

Автор:
27 февраля 2023 09:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вендинговые автоматы   автоматы   в мире   вешщи   забавно   продажа   продукты   
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Оказывается в торговых аппаратах можно купить не только шоколадные батончики и печенье, но также сыр, нитки или молоко.


Автомат по продаже сыра в Швейцарии

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Автомат по продаже книг



Дозатор с солнцезащитным кремом


Автомат с готовой едой


Автомат с любимым соусом


Университетский торговый автомат


В Чикаго стоит автомат с Lego


Даже пряжи для вязания продают


Круглосуточный автомат рядом с аптекой


Автомат в японском лесу


Здесь можно купить суккуленты


Автомат по продаже деревенского картофеля в Чехии


Устройство по продаже молока из Греции

Источник:

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Метки: Вендинговые автоматы   автоматы   в мире   вешщи   забавно   продажа   продукты   
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