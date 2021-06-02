Казак Тимофей Ящик: история жизни и преданности царского телохранителя

По словам сотрудников музея Вооруженных сил в Копенгагене, Ящик был человеком очень большого роста — под два метра, и руки у него были соответствующих размеров. Они были более привычны к шашке и плугу, чем к изысканным столовым приборам, которые использовались на званных обедах и ужинах. Говорят, казак никогда ничего не просил у Марии Федоровны, однако отважился пожаловаться ей на то, что он не в состоянии управляться «игрушечными» приборами, которые имелись при дворе. Поэтому его оснастили личным столовым «инструментом».



Тимофей Ксенофонтович Ящик родился 20 апреля 1878 года в станице Новоминская Ейского уезда на Кубани. Кроме него в семье было четверо мальчиков и две дочки. Его отец был потомственным казаком, а мать занималась домашним хозяйством и воспитанием детей. Семья его была большой, но по воспоминаниям Ящика, ни в чем не нуждалась, еды в их доме всегда было вдоволь. Главной мечтой любого мальчишки в станице тогда была служба в армии. Все детство проходило у них в военных играх, а на лошадях они учились ездить еще до поступления в школу, с 18 лет начиналась допризывная подготовка. 15 сентября 1900 года Тимофей Ящик был зачислен в Ейский полк, находившийся в Тифлисе (сегодня Тбилиси). Из-за своей представительной внешности, практически сразу же молодой казак был назначен в конвой командующего войсками Кавказского военного округа генерал-адъютанта князя Е. С. Голицына.



Первым местом прохождения службы Ящика был Кагызман, небольшой город Карсской области. Затем он 4 года служил непосредственно в Тифлисе. Служба здесь не всегда проходила спокойно. Однажды казакам пришлось спасать князя Голицына из рук похитивших его армян. После покушения Голицын вынужден был оставить свой пост.

Покидая Тифлис, в качестве благодарности за отличную службу он помог Тимофею Ящику перебраться вместе с собой в Петербург и поступить на службу в императорский Собственный конвой (Собственный Его Императорского Величества Конвой — формирование русской гвардии, осуществлявшее охрану царской особы) во Вторую Кубанскую сотню.



Стоит отметить, что слово «конвой» сто лет назад имело совершенно другое значение, нежели в наши дни. Казаки из конвоя были не просто телохранителями императора и членов его семьи, они также выполняли разные поручения Романовых, казаков из конвоя они знали по именам. Какой-то специальной подготовки при приеме они не проходили, так как подразумевалось, что казак уже прирожденный воин и верный слуга своего царя.