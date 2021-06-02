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Казак Тимофей Ящик: история жизни и преданности царского телохранителя

Казак Тимофей Ящик: история жизни и преданности царского телохранителя (9 фото)

Автор:
02 июня 2021 14:56
Метки: Россия   история   неизвестные герои   
808
9
Камер–казак Тимофей Ящик - личный телохранитель императрицы Марии Фёдоровны.
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Метки: Россия   история   неизвестные герои   
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−158
Владимир 4 часа назад
все эти казаки и распутины это все даже не вторично
нет императрица не спала с распутиным
и ее фрелины (хотя они могли)
и эти все казаки то же с боку припеку

еще до того как Николай кровавый родился
уже были такие проблемы у царствуещего рода Романовых, что бл@ хоть сразу вешайся

Батя Николая II умел немного сгладить углы
а этот... чуть что ... так гвардия вот вам мой приказ

стреляем в своих людей!!!

ну как хорошо такие распоряжения могли закончиться???
ну сами подумайте (если вы не поклонская конечно)
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−158
Владимир 3 часа назад
Максим Алтадуков Владимир 2 минуты назад 1.А какое отношение имеет император, к Ленской забастовке?

да никакого... отлал рудники в кесессию
корешам изанглии
а что они с ним делают это не его ИМПЕРАТОРСКОЕ дело

так?
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−158
Владимир 3 часа назад
>>Максим Алтадуков Владимир Минуту назад ну раз "кроме кровавого
>>воскресенья", когда за бойню надо благодарить Гапона, распиште хотябы
>>5 раз из тех 28ми

про ленское восстание, или про карательные рейды семеновского полка что нибудь слышал?

ну или про проход сккозь строй про побиение палками (железными)

один раз можнопройти (станешь инвалидом)

второй раз ни один не выжил

но смертной казниц неет не было )))
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−158
Владимир 4 часа назад
>>Максим Алтадуков Владимир 2 минуты назад и когда это Николай
>>приказал стрелять в своих?

не считая кроваого воскреения 28 раз
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−158
Владимир 4 часа назад
рецепт революции
1) 1000 лет твои кореша должны унжать свой народ
2) на все ключевые должности назначить ушлепков!
3) утравивать карательные операции против своего народа

рецепт революции от Николая кровавого
держите и не блоагодарите
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−158
Владимир 4 часа назад
Я коммунист, и родился даже еще при СССР

я вот думаю... а мог ли Николай II что то сделать?
и думаючто нет... ему все равно бы была п-и-з-д-а

ну можно было немного острочить лет на 20 а потом опять п-и-з-д-а

нужно было менять общественный строй
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Игорь Хомченко

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