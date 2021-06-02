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Рафик невиновный или как вывозили семью полийцеского

Рафик невиновный или как вывозили семью полийцеского (1 фото)

Автор:
02 июня 2021 11:34
Метки: Новосибирск   мигранты   полицейский   
3056
1
>Родственников инспектора ДПС Александра Гусева, застрелившего при задержании 19-летнего Векила Абдуллаева, вывезли из поселка Мошково Новосибирской области.Муж сестры инспектора рассказал, что это было сделано ради их безопасности. Сейчас у дома, где проживает автоинспектор, дежурит полицейский.

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Метки: Новосибирск   мигранты   полицейский   
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12k
Паша Эмильевич 3 часа назад
Вооруженные? Обещают убить?
А почему семью инспектора вывозят, а не вооруженных преступников куда подальше?
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2k
RRK 2 минуты назад
Местные передают, что толпы азеров ходят с криками режь русских и стреляют из оружия. Омон присутствует, не действий никаких не предпринимает.
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1k
Александр Туманов 3 минуты назад
Не могу эту новость читать без того чтобы просто не офигеть от прочитанного! Как так? Где наши гвардейцы кардинала? Какие-то вооружённые чурки, Угрожают расправой. Доколе это терпеть будем?
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−11
Denis 6 минут назад
Случившееся - это трагедия. Трагедия для полицейского, трагедия для семьи, для погобшего и его родственников. А в чем же причины? Причины в том, что все эти парни чувствуют себя хозяевами. Первопричина - не подчинение требованию ДПС, зачем полезли в драку? Почему не положили в пол всех кто угрожал убийством полицейскому? Опять же чувство хозяина и безнаказанности. И разгонять безоружных митингующих - это одно, это приказ сверху. А тут варятся в своём ровд, что и показывает всю суть.
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81k
Taras Kozalupko 9 минут назад
Провести тотальную проверку миграционных документов и видов на жительство.
Пригнать выездной пункт техосмотра и перепроверить все машины.
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5k
Максус 12 минут назад
я в ах.уе.. Совсем мрази пиковые ах.уели. Омон,еб.алом в асфальт раз 10,а особо буйным на месте очередь в башку. Что происходит с этой грёбанной страной..
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644
Hypnosis 14 минут назад
Да просто надо выдворить из страны этих приматов, пусть на родине у себя пальцы гнут. Это для их же безопасности, а то мало ли, что случиться может.
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27k
Кот Баюн 20 минут назад
А почему эти "около 60" авто не были задержаны? С каких пор у нас разрешено оружие и это не повод для задержания и проверки?
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1k
Инквизитор РФ 21 минуту назад
Просто слов нет. И вообще я на стороне сотрудника ДПС.
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22
dpitirimov 22 минуты назад
Ну а что вы хотите, это же не мирные демонстрации безоружных людей разгонять. Тут и по голове получить можно.
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2k
Евгений 22 минуты назад
Гнать всё это зверьё на историческую родину, эти овцелюбы в край обнаглели
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88k
сапер Водичка 22 минуты назад
Россия.Новосибирская область.Поселк Мошково.Oколо 60 автомобилей с вооруженными азербайджанцами !!!???
Сколько можно терпеть это лядство !!!
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−106
ЦСКА 24 минуты назад
Здесь выходят на первый план ошибки еще с 1917 года. сталин допустил стратегические промахи миграции, хрущев их усилил, брежнев окончательно добил. При Ельцине ситуация улучшилась. Теперь мы видим долгосрочные последствия.
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189
Vadim Полчаса назад
Да, это в любой точке мира такое может произойти, всё правильно сделали, что семью вывезли и спасли от линчевания.
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4k
Ya Полчаса назад
Всех в Баку, это всё равно бесполезная для государства толпа, ничего не производит, зато потребляет каждый за десятерых.
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53
НСВ Полчаса назад
Главное чтоб у них не было пластиковых стаканчиков, а то закидают.
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21k
Inter 46 минут назад
это позор..
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1k
AndreyOnovamnado 49 минут назад
Тут вопросы к власти, и к правоохранительной системе в целом. Откуда у азеров оружие? Окружили бы ОМОНом , повязали всех за оружие и за угрозы. Всё, проблема решена. Кто слишком активен или потянулся за чем-то (не важно) в карманы - отстреливать. Проблема была бы решена сразу, и надолго.
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519
Леший 51 минуту назад
Вооруженные, угроза убийством - да там на каждого по несколько статей УК!
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7k
Сгусток позитива 57 минут назад
Страна потеряна
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8k
Шурум-бурум Час назад
да сжечь нах всех этих айзеров и всё... нарожали выб@ядков, которые не соблюдают пдд и хамят сотрудникам правоохранительных органов, и еще вые@ываются!
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