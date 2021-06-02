Рафик невиновный или как вывозили семью полийцеского

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>Родственников инспектора ДПС Александра Гусева, застрелившего при задержании 19-летнего Векила Абдуллаева, вывезли из поселка Мошково Новосибирской области.Муж сестры инспектора рассказал, что это было сделано ради их безопасности. Сейчас у дома, где проживает автоинспектор, дежурит полицейский.
>- В день инцидента полицейский участок и больницу окружили около 60 автомобилей с вооруженными азербайджанцами, которые требовали выдать им убийцу и спасти Абдуллаева. За отказ отдать инспектора ДПС они обещали расстрелять всю его семью.
А теперь давайте представим себе такую ситуацию:
Родственников китайского полицейского, застрелившего негра-наркоторговца при задержании, вывезли за пределы провинции, опасаясь за их жизнь - а тем временем представители Народной вооружённой милиции Китая приступили к переговорам с представителями африканской диаспоры.
Можете себе представить? Вот и я не могу. Вопрос, я как понимаю, в Новосибирской области, теперь нужно прятать семьи полицейских, чтобы недовольные мигранты, не смогли с ними разобраться.
А теперь давайте представим себе такую ситуацию:
Родственников китайского полицейского, застрелившего негра-наркоторговца при задержании, вывезли за пределы провинции, опасаясь за их жизнь - а тем временем представители Народной вооружённой милиции Китая приступили к переговорам с представителями африканской диаспоры.
Можете себе представить? Вот и я не могу. Вопрос, я как понимаю, в Новосибирской области, теперь нужно прятать семьи полицейских, чтобы недовольные мигранты, не смогли с ними разобраться.
Авторский пост
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Метки: Новосибирск мигранты полицейский
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А почему семью инспектора вывозят, а не вооруженных преступников куда подальше?
Пригнать выездной пункт техосмотра и перепроверить все машины.
Сколько можно терпеть это лядство !!!