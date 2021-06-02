Рафик невиновный или как вывозили семью полийцеского

>- В день инцидента полицейский участок и больницу окружили около 60 автомобилей с вооруженными азербайджанцами, которые требовали выдать им убийцу и спасти Абдуллаева. За отказ отдать инспектора ДПС они обещали расстрелять всю его семью.



А теперь давайте представим себе такую ситуацию:



Родственников китайского полицейского, застрелившего негра-наркоторговца при задержании, вывезли за пределы провинции, опасаясь за их жизнь - а тем временем представители Народной вооружённой милиции Китая приступили к переговорам с представителями африканской диаспоры.



Можете себе представить? Вот и я не могу. Вопрос, я как понимаю, в Новосибирской области, теперь нужно прятать семьи полицейских, чтобы недовольные мигранты, не смогли с ними разобраться.