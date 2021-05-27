Люди, которых нельзя допускать к косметике на километр

Это только кажется, что наносить макияж на лицо — это легко, на самом деле это такая же работа, которая требует наличия определённых навыков и опыта. В последнее время быть визажистом стало модным и прибыльным делом, поэтому все, кому не лень бросились красить лица, даже толком этого не умея. И вот, к чему это привело.

Не лучший выбор для свадебного макияжа