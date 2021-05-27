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Люди, которых нельзя допускать к косметике на километр

Люди, которых нельзя допускать к косметике на километр (19 фото)

Автор:
27 мая 2021 07:49
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   косметика   макияж   подборка   прикол   фото   
2093
19

У косметики есть и обратная сторона медали – если она попадает в руки к людям, которые совершенно не умеют ею пользоваться, происходит настоящая катастрофа!

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Метки: Юмор   косметика   макияж   подборка   прикол   фото   
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Колька Валеркин сын 2 часа назад
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Urlauber 24 минуты назад
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Urlauber 24 минуты назад
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K7OO 58 минут назад
Нормальный у девок макияж. Гармонично соответствует их уровню развития.
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ваня панкин 59 минут назад

Ссылка www.youtube.com
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Alex Час назад
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Евгений 2 часа назад
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Лучший Друг 2 часа назад
Красота - страшная сила. И она требует жертв
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☭Cheкаво☭ 2 часа назад
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detective ☭Cheкаво☭ 2 часа назад
телекомпания ВИD
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Yeti Siberian 2 часа назад
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