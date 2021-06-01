Что ты сможешь купить на 1000 рублей в Древнем Риме?

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Если у вас есть знакомый юноша лет 12-ти, умеющий играть на флейте, имеющий миловидную внешность и при этом говорящий не только на латыни, но и на греческом, вы действительно могли бы продать его древнеримскому патрицию за несколько десятков тысяч денариев. Но, скорее всего, настолько ценного раба у вас просто отберут. И обращаться к местным юристам будет бессмысленно, поскольку у лиц, не имеющих римского гражданства, жалобу просто не примут.Некоторые люди почему-то считают, что древние римляне готовы платить золотом за пряности, в особенности за перец. Мы вынуждены их разочаровать — красного перца римляне не знали, подозрительный порошок ярко-красного цвета у вас не купят. Чёрный, в виде горошка, продать вполне реально. Плиний Старший писал в 77 г. н.э. в «Естественной истории», что его цена — четыре денария за фунт, то есть примерно денарий за 100 грамм. В современных московских магазинах розничная цена ста грамм черного перца составляет примерно 500 р. То есть за тысячу рублей вы выручите всего два денария.Поэтому лучше не пытаться заниматься самодеятельностью и обменять рубли на денарии по стандартному курсу, 5 денариев за 1000 рублей. Их выдают серебряной или медной монетой. Один денарий это 4 сестерция или 10 ассов, то есть вы получите на руки 20 сестерциев или 50 ассов. Рекомендуем вам взять всю сумму мелкой монетой, она не так сильно привлекает внимание в криминальных районах, вроде Субуры, да и разменивать её не придётся.Что вы можете приобрести в Древнем Риме за 20 сестерциев? В той же Субуре всего за 1 асс вам могут сдать жильё на пару часов или даже на целый вечер. Последний вариант возможен в том случае, если вы купите у домовладельца услуги профессионалки, а это, как минимум, ещё пара сестерциев. За денарий, то есть 4 сестерция, можно провести ночь в приличном лупанарии, что намного безопаснее. Но там надо будет покупать угощение и выпивку для своей партнёрши, а в подобных заведениях цены намного выше рыночных.Но лучше потратить римские деньги на сувениры. К примеру, купить настоящую античную тунику, цены на них начинаются с 15 сестерциев. К сожалению, обувь намного дороже — самые простые сандалии стоят 70 сестерциев. Можем посоветовать закупиться качественным вином, кувшинчик фалернского ёмкостью 0.545 литра обойдётся в 6 сестерциев. Дешёвые сладкие вина покупать крайне не рекомендуется, в них торговцы добавляют для сладости «свинцовый сахар» (ацетат свинца).Если вы хотите пообщаться с местным народом в непринуждённой обстановке, то лучше всего сходить в баню, то есть термы. Их в Риме много, есть огромные шикарные заведения, причём входная цена везде одинаковая, всего 1 асс. Разумеется, за услуги банщиков и прочего обслуживающего персонала надо будет доплачивать отдельно. А вот если вы хотели посетить античный театр или посмотреть на гладиаторские бои в Колизее, то вынуждены вас разочаровать, не-граждан Рима туда не пустят ни за какие деньги.На заседание сената вам тоже не попасть, зато можно поглазеть на римских политиков, произносящих речи на Форуме, туда проход бесплатный. Но будьте осторожны, там зачастую возникают дискуссии среди избирателей, переходящие в драки, в том числе с поножовщиной. И уличных воров по римским площадям бродит не меньше, чем по рынкам. Ещё можно прогуляться по тенистым аллеям городских парков Рима, туда пускают всех и притом бесплатно.Если вы проголодались, то за 5-6 ассов в любом термополии (древнеримский аналог Макдоналдса) вам подадут сытный обед из первого (суп), второго (мясное блюдо), хлеба и вина. Про дешёвые сладкие вина мы вас уже предупредили, советуем брать либо молодое вино, либо винный напиток на меду или травах. Только учтите, что сами римляне почти все блюда поливали соусом гарум из перебродивших морепродуктов, с резким вкусом и специфическим запахом, поэтому при заказе не забудьте сказать «без гарума». Надеемся, что наши советы помогут вам в этом путешествии.