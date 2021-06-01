Что ты сможешь купить на 1000 рублей в Древнем Риме?

FISHKINET
Хирург показал, что будет, если ребенок проглотит батарейку (4 фото) Хирург показал, что будет, если ребенок проглотит батарейку (4 фото) Одно лицо: неожиданный поворот во время проверки документов у женщины Одно лицо: неожиданный поворот во время проверки документов у женщины Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов Не стоило грубить полицейскому Не стоило грубить полицейскому Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Пьяные подростки устроили погром в подмосковной электричке Пьяные подростки устроили погром в подмосковной электричке Миноги: Многие серьезно считают, что это рыба, но это не так! Кто же ты, опасный вампир из наших рек? Миноги: Многие серьезно считают, что это рыба, но это не так! Кто... Сработала на опережение: женщина защитила своих собак от медведя Сработала на опережение: женщина защитила своих собак от медведя Как сейчас выглядят актеры, которые сыграли первоклассных злодеев Как сейчас выглядят актеры, которые сыграли первоклассных злодеев Послание племени навахо Послание племени навахо Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки 20 людей и вещей, истинные размеры которых познаются в сравнении 20 людей и вещей, истинные размеры которых познаются в сравнении 30 неожиданных "мыслей вслух" о популярных фильмах 30 неожиданных "мыслей вслух" о популярных фильмах Недалекое прошлое Недалекое прошлое Наши девяностые Наши девяностые Тонко намекнул девушке на её не самые лучшие навыки вождения Тонко намекнул девушке на её не самые лучшие навыки вождения Как Россия присоединила Среднюю Азию Как Россия присоединила Среднюю Азию "Спасибо за ваш голос!": игнорировавшие выборы петербуржцы получили благодарственное СМС от ЕР "Спасибо за ваш голос!": игнорировавшие выборы петербуржцы... «Чуть не сдохли»: пожарные спаслись от огня в реке и записали эмоциональное видео «Чуть не сдохли»: пожарные спаслись от огня в реке и записали...
Что ты сможешь купить на 1000 рублей в Древнем Риме?

Что ты сможешь купить на 1000 рублей в Древнем Риме? (1 фото)

Автор:
01 июня 2021 15:28
Метки: деньги   путешественник во времени   рим   
1443
1
Неопытные путешественники во времени порой думают, что могут протащить в прошлое контрабандой какой-нибудь ценный товар и на нём озолотиться. Верно ли это?

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: деньги   путешественник во времени   рим   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
17
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
costa 4 часа назад
Отправившись в древний Рим вы в первую очередь помрете от всех древних чумок к которым не привык ваш иммунитет и убьете десятки тысячи людей вашими современными болячками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
parallax 4 минуты назад
Спасибо! Как раз собрался на выходные в Древний Рим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Полчаса назад
Я так понял, выгоднее всего в древнем Риме торговать обувью. Если затариться на китайской барахолке сандалиями по дешевке, то можно будет сделать неплохой гешефт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
482
Игорь Меншиков 2 часа назад
Брать туда штукарь глупо, вот оттуда Римские монеты сейчас ценятся или еще что, целую амфору например итд туда надо брать тамагочи)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
★Lucifer★ 4 часа назад
За знание языка - минус.
Ты сможешь сейчас попасть в ДРЕВНИЙ РИМ???
--
Что ты СМОГ БЫ купить.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
krivsan 4 часа назад
в России ,когда империя была корову за 4 руб можно было купить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Fishki_surfer 4 часа назад
>>> А вот если вы хотели посетить античный театр или посмотреть на гладиаторские бои в Колизее, то вынуждены вас разочаровать, не-граждан Рима туда не пустят ни за какие деньги.

Граждане Рима ходили туда в сопровождении рабов.
Так что, при большом желании шанс попасть в театр/Колизей есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Юрий Злой 4 часа назад
да нафиг так далеко забираться, мне бы хватило на лет 10 назад, туда и обратно менять доллары и биткойн
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
pilgrimnl 4 часа назад
Древний Рим закрыт, карантин из за ковида у нас
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Rubiroid_47 5 часов назад
Сравнивать современную и античную ценность специй, ходят слухи, не корректно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
dima423 5 часов назад
Ок, спс, ну я полетел...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vitamin 5 часов назад
Прикольная статейка))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Хирург показал, что будет, если ребенок проглотит батарейку (4 фото) Хирург показал, что будет, если ребенок проглотит батарейку (4 фото) Мужчина обманом получил государственные 370 млн рублей на выплату зарплаты, но спустил их на авто Мужчина обманом получил государственные 370 млн рублей на выплату зарплаты, но спустил их на авто В Госдуме задумали разрешить запрещать себе брать кредиты В Госдуме задумали разрешить запрещать себе брать кредиты В пещере обнаружены останки 9 неандертальцев, которым около 100 тыс. лет В пещере обнаружены останки 9 неандертальцев, которым около 100 тыс. лет Итальянец обманул государство на 160 тысяч евро Итальянец обманул государство на 160 тысяч евро Шалость не удалась: студентов посадили в тюрьму за мошенничество с фастфудом Шалость не удалась: студентов посадили в тюрьму за мошенничество с фастфудом
Настя Кузнецова

https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
17349



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Убогая послевоенная одежда?
0
84
Убогая послевоенная одежда?
Миноги: Многие серьезно считают, что это рыба, но это не так! Кто же ты, опасный вампир из наших рек?
1
54
Миноги: Многие серьезно считают, что это рыба, но это не так! Кто же ты, опасный...
﻿
Набирающие популярность
30 крупнейших городов Турции
0
5
30 крупнейших городов Турции
Где кроются истоки кинофобии?
0
24
Где кроются истоки кинофобии?
Хирург показал, что будет, если ребенок проглотит батарейку (4 фото)
Хирург показал, что будет, если ребенок проглотит батарейку (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Загон для блох?!
1
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#дети#фотографии#СССР#эстетика#красота#сатира#познавательно
#Юмор#картинки#Россия#подборка#позитив#забавно#война#город#сша#спорт
#история#факты#интересное#люди#приколы#кино#полиция#животные#прикольные#природа

На что жалуетесь?

Вернуться