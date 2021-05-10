Невероятная находка проливает новый свет на то, как был заселён итальянский полуостров и при каких условиях окружающей среды.



Находка была сделана в пещере Гваттари в Сан-Феличе-Чирчео примерно в 90 метрах от побережья Тирренского моря, сообщило в субботу Министерство культуры Италии.



Они отметили, что данный район был «одним из самых знаковых мест в мире для истории неандертальцев».



Первый череп неандертальца в пещере был обнаружен ещё в 1939 году.