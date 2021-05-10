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Недалеко от Рима в пещере итальянские археологи обнаружили окаменелые останки 9 неандертальцев возрастом до 100 тысяч лет .
Невероятная находка проливает новый свет на то, как был заселён итальянский полуостров и при каких условиях окружающей среды.
Находка была сделана в пещере Гваттари в Сан-Феличе-Чирчео примерно в 90 метрах от побережья Тирренского моря, сообщило в субботу Министерство культуры Италии.
Они отметили, что данный район был «одним из самых знаковых мест в мире для истории неандертальцев».
Первый череп неандертальца в пещере был обнаружен ещё в 1939 году.
Находка была сделана в пещере Гваттари в Сан-Феличе-Чирчео примерно в 90 метрах от побережья Тирренского моря, сообщило в субботу Министерство культуры Италии.
Они отметили, что данный район был «одним из самых знаковых мест в мире для истории неандертальцев».
Первый череп неандертальца в пещере был обнаружен ещё в 1939 году.
Находка была сделана в пещере Гваттари в Сан-Феличе-Чирчео примерно в 90 метрах от побережья Тирренского моря, сообщило в субботу Министерство культуры Италии.
Они отметили, что данный район был «одним из самых знаковых мест в мире для истории неандертальцев».
Первый череп неандертальца в пещере был обнаружен ещё в 1939 году.
Они отметили, что данный район был «одним из самых знаковых мест в мире для истории неандертальцев».
Первый череп неандертальца в пещере был обнаружен ещё в 1939 году.
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Раскопки, начатые в 2019 году, включали изучение части пещеры, которая ранее ещё не была исследована, в том числе озеро, впервые отмеченное антропологом Альберто Карло Бланком (Alberto Carlo Blanc), которому приписывают открытие черепа неандертальца 1939 года.
Министр культуры Дарио Франческини (Dario Franceschini) назвал находку «экстраординарным открытием, о котором будет говорить весь мир».
Антрополог Мауро Рубини (Mauro Rubini) сказал, что большое количество останков указывает на значительную популяцию неандертальцев, «первое человеческое общество, о котором мы можем говорить».
Министр культуры Дарио Франческини (Dario Franceschini) назвал находку «экстраординарным открытием, о котором будет говорить весь мир».
Антрополог Мауро Рубини (Mauro Rubini) сказал, что большое количество останков указывает на значительную популяцию неандертальцев, «первое человеческое общество, о котором мы можем говорить».
Археологи утверждают, что пещера прекрасно сохранила окружающую среду того периода — 50 тыс. лет назад.
Пещера из-за древнего оползня пребывала в закрытом состоянии, сохранив всё в таком же виде, в котором всё здесь было много веков назад.
Пещера из-за древнего оползня пребывала в закрытом состоянии, сохранив всё в таком же виде, в котором всё здесь было много веков назад.
Они также нашли окаменелые останки животных, включая зубров, вымершего крупного рогатого скота, слона, носорога и гигантского оленя.
«Многие из найденных костей имеют явные признаки грызения», — говорится в заявлении министерства.
Неандертальцы, ближайшие древние родственники людей, вымерли около 40 тысяч лет назад.
Неясно, что их убило, хотя по некоторым данным, возможно, это произошло из-за их неспособности адаптироваться к изменениям климата и усиления конкуренции со стороны современных людей.
«Многие из найденных костей имеют явные признаки грызения», — говорится в заявлении министерства.
Неандертальцы, ближайшие древние родственники людей, вымерли около 40 тысяч лет назад.
Неясно, что их убило, хотя по некоторым данным, возможно, это произошло из-за их неспособности адаптироваться к изменениям климата и усиления конкуренции со стороны современных людей.
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