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В пещере обнаружены останки 9 неандертальцев, которым около 100 тыс. лет

В пещере обнаружены останки 9 неандертальцев, которым около 100 тыс. лет (5 фото)

Автор:
10 мая 2021 08:07
Сообщество : Наука
Метки: в мире   наука   находка   неандертальцы   останки   пещера   рим   фото   
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Недалеко от Рима в пещере итальянские археологи обнаружили окаменелые останки 9 неандертальцев возрастом до 100 тысяч лет .
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Метки: в мире   наука   находка   неандертальцы   останки   пещера   рим   фото   
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1  комментарий
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Aleksandr 21 минуту назад
Так какой вы говорите нынче год от сотворения мира?
Когда попам выгодно они говорят,-"Ну тут же прямо написано, обсуждению не подлежит!"
Когда попам не выгодно они говорят, -"Ну это же аллегория, вы недостаточно веруете, чтобы понять..."
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